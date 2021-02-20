Эйпен
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Kehrwegstadion
Остенде
31
Дефурни
Тео
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|12 (2)
|0.43
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.14
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.14
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|5.
|Кох Менно
|2
|0.07
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|13 (2)
|0.46
|2.
|Гейе Махтар
|9 (4)
|0.32
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.11
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.11
|5.
|Теате Артур
|3
|0.11
|6.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|7.
|Квасина Марко
|2
|0.07
|8.
|Хендри Джек
|2
|0.07
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.04
|11.
|Танье Антон
|1
|0.04
|12.
|Скуласон Ари
|0
|0
|13.
|Батай Йелле
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|15.
|Бэтцнер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|7
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Эрис Жонатан
|3
|1
|5.
|Амат Хорди
|4
|0
|6.
|Н'Дри Конан
|4
|0
|7.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|8.
|Адриано Коррея
|3
|0
|9.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|10.
|Превляк Смаил
|3
|0
|11.
|Нгой Жульен
|3
|0
|12.
|Каембе Эдо
|3
|0
|13.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|14.
|Коне Мамаду
|2
|0
|15.
|Дефурни Тео
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Теате Артур
|5
|0
|6.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|7.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|8.
|Скуласон Ари
|3
|0
|9.
|Хендри Джек
|3
|0
|10.
|Якель Фредерик
|3
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|12.
|Танье Антон
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Юбер Гийом
|2
|0
|15.
|Квасина Марко
|2
|0
|16.
|Капон Брехт
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|Остенде
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|20% (8)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Васланд-Беверен 1:0 Эйпен Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен
Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен
Остенде Последние 20 матчей: +10 =3 -7Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде
Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Остенде 1:2 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Остенде Кубок Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|0:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|42 - 35
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|32 - 43
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|23 - 41
|26
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|30 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 22
|17
|14.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 29
|10
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|13.
|Остенде
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 17
|15
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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