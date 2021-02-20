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Эйпен
1:1
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
47' Желтая карточка
Колс Йенс
0:1
50' Гол
Юльсагер Эндрю
63' Желтая карточка
Танье Антон
67' Желтая карточка
Каембе Эдо
1:1
84' Гол
Баби Амара
88' Желтая карточка
Петерс Стеф
90' Желтая карточка
Батай Йелле
90'+5
31
Дефурни
Тео
3
Кох
Менно
22
Агбаду
Эммануэль
5
Амат
Хорди
21
Адриано
Коррея
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
18
Болевич
Александар
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
5
Теате
Артур
4
Хендри
Джек
26
Вандандриш
Кевин
6
Д'Арпино
Максим
17
Юльсагер
Эндрю
25
Батай
Йелле
21
Квасина
Марко
7
Гейе
Махтар
Эйпен
4-3-3
Остенде
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 12 (2) 0.43
2. Мусона Ноуледж 4 0.14
3. Нгой Жульен 4 0.14
4. Петерс Стеф 2 0.07
5. Кох Менно 2 0.07
6. Н'Дри Конан 1 0.04
7. Баби Амара 1 0.04
8. Эрис Жонатан 1 0.04
9. Колс Йенс 1 0.04
10. Агбаду Эммануэль 1 0.04
11. Нуху Айзек 1 0.04
12. Адриано Коррея 0 0
13. Схоутерден Нильс 0 0
14. Коне Мамаду 0 0
15. Каембе Эдо 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 13 (2) 0.46
2. Гейе Махтар 9 (4) 0.32
3. Юльсагер Эндрю 3 0.11
4. Вандандриш Кевин 3 0.11
5. Макгихан Кэмерон 3 0.11
6. Теате Артур 3 0.11
7. Квасина Марко 2 0.07
8. Хендри Джек 2 0.07
9. Д'Арпино Максим 1 0.04
10. Д'Хасе Робби 1 0.04
11. Танье Антон 1 0.04
12. Батай Йелле 0 0
13. Скуласон Ари 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0
15. Бэтцнер Ник 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 8 0
2. Колс Йенс 7 0
3. Кох Менно 5 0
4. Эрис Жонатан 3 1
5. Амат Хорди 4 0
6. Каембе Эдо 4 0
7. Н'Дри Конан 4 0
8. Агбаду Эммануэль 2 1
9. Адриано Коррея 3 0
10. Мусона Ноуледж 3 0
11. Превляк Смаил 3 0
12. Нгой Жульен 3 0
13. Пулен Бенуа 2 0
14. Коне Мамаду 2 0
15. Дефурни Тео 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Мьянге Сенна 1 0
20. Нуху Айзек 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 8 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Юльсагер Эндрю 5 0
5. Теате Артур 5 0
6. Сакала Фэшн 4 0
7. Д'Арпино Максим 4 0
8. Танье Антон 4 0
9. Скуласон Ари 3 0
10. Хендри Джек 3 0
11. Якель Фредерик 3 0
12. Матам Тео Ндика 3 0
13. Вандандриш Кевин 2 0
14. Юбер Гийом 2 0
15. Квасина Марко 2 0
16. Капон Брехт 1 0
17. Бэтцнер Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 13.33% (4) 6.67% (2) 23.33% (7) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6)
 Остенде 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 19.51% (8) 17.07% (7) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Васланд-Беверен 1:0 Эйпен Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен
Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен
Остенде Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде
Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:3 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 3:2 Остенде Первый дивизион А
Остенде 1:2 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Остенде Кубок Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 27 12 7 8 51 - 38 43
4. Остенде Заявка 28 12 7 9 43 - 36 43
5. Андерлехт Заявка 27 10 12 5 36 - 27 42
6. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
7. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
8. Мехелен Заявка 28 11 7 10 42 - 44 40
9. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз Заявка 27 6 8 13 23 - 41 26
17. Васланд-Беверен Заявка 27 6 6 15 33 - 56 24
18. Серкль Брюгге Заявка 27 7 2 18 30 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Остенде Заявка 14 8 4 2 30 - 18 28
3. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
4. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
14. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
15. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Васланд-Беверен Заявка 13 3 1 9 14 - 29 10
18. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
7. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
8. Генк Заявка 14 5 3 6 22 - 22 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
13. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
14. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 36.00 5.00 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.46 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 5.30 1.15
  8.30 1.20 9.26

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 9.70 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.19 1.75 1.70 2.15 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 7.90
3.75 1.25 2.48 1.50 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.91 1.89 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 14.00
3.43 1.32 2.76 1.47 2.01 1.85 2.43 1.58 2.00 1.86 1.55 2.52 1.36 3.23 1.22 4.36 1.45 2.82 1.49 2.68 1.55 2.53 1.45 2.81 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.17 1.69 1.53 2.48 1.19 4.75 1.13 5.95
1.15 5.00 1.27 3.55 1.14 5.20 1.16 4.70 1.11 5.80
1.73 2.14 1.44 2.80 1.16 5.20 1.50 2.62 1.35 3.18 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.25 3.95
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Эйпен 1:1 Остенде онлайн

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