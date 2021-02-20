Эйпен
1:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Остенде
47' Желтая карточкаКолс Йенс
0:1
50' ГолЮльсагер Эндрю
63' Желтая карточкаТанье Антон
67' Желтая карточкаКаембе Эдо
1:1
84' ГолБаби Амара
88' Желтая карточкаПетерс Стеф
90' Желтая карточкаБатай Йелле
31
Дефурни
Тео
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
11 Баби АмараНападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
47'
50'
0:1
60'
63'
67'
84'
1:1
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|12 (2)
|0.43
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.14
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.14
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.07
|5.
|Кох Менно
|2
|0.07
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Баби Амара
|1
|0.04
|8.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|9.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|10.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|11.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|12.
|Адриано Коррея
|0
|0
|13.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|14.
|Коне Мамаду
|0
|0
|15.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|13 (2)
|0.46
|2.
|Гейе Махтар
|9 (4)
|0.32
|3.
|Юльсагер Эндрю
|3
|0.11
|4.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.11
|5.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.11
|6.
|Теате Артур
|3
|0.11
|7.
|Квасина Марко
|2
|0.07
|8.
|Хендри Джек
|2
|0.07
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.04
|11.
|Танье Антон
|1
|0.04
|12.
|Батай Йелле
|0
|0
|13.
|Скуласон Ари
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|15.
|Бэтцнер Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|8
|0
|2.
|Колс Йенс
|7
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Эрис Жонатан
|3
|1
|5.
|Амат Хорди
|4
|0
|6.
|Каембе Эдо
|4
|0
|7.
|Н'Дри Конан
|4
|0
|8.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|9.
|Адриано Коррея
|3
|0
|10.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|11.
|Превляк Смаил
|3
|0
|12.
|Нгой Жульен
|3
|0
|13.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|14.
|Коне Мамаду
|2
|0
|15.
|Дефурни Тео
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|8
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Теате Артур
|5
|0
|6.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|7.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|8.
|Танье Антон
|4
|0
|9.
|Скуласон Ари
|3
|0
|10.
|Хендри Джек
|3
|0
|11.
|Якель Фредерик
|3
|0
|12.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Юбер Гийом
|2
|0
|15.
|Квасина Марко
|2
|0
|16.
|Капон Брехт
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
|Остенде
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|19.51% (8)
|17.07% (7)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Васланд-Беверен 1:0 Эйпен Эйпен 5:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Рюпель Бом 0:5 Эйпен
Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 0:2 Антверпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен
Остенде Последние 20 матчей: +10 =3 -7Остенде 3:1 Генк Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде
Зульте-Варегем 2:1 Остенде Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Остенде: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Остенде 1:2 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Остенде Кубок Эйпен 1:2 Остенде Первый дивизион А Эйпен 0:4 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:1 Эйпен Первый дивизион А Остенде 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:3 Эйпен Лига Про Эйпен 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:3 Эйпен Лига Жюпиле Остенде 0:0 Эйпен EXQI League Эйпен 0:0 Остенде 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|43 - 36
|43
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 44
|40
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|23 - 41
|26
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|30 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 29
|10
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|7.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|13.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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