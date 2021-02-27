Кортрейк
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Гульденспоренстадион
Зульте-Варегем
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
93
Гано
Зиньо
25
Бостин
Луи
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
10
Говеа
Омар
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
71 Cheikh Thiam
-
Главный тренер: Дюри Франки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.28
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.17
|3.
|Селемани Фаиз
|4 (1)
|0.14
|4.
|Девале Жиль
|3
|0.1
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.1
|6.
|Гано Зиньо
|3
|0.1
|7.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.07
|8.
|Сейнсбери Трент
|2
|0.07
|9.
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|10.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.03
|11.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.03
|12.
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|13.
|Моффи Теремас
|1
|0.03
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|16.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|17.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|16 (2)
|0.55
|2.
|Жан-Люк Домпе
|6
|0.21
|3.
|Воссен Йелле
|5
|0.17
|4.
|Хори Томаш
|3
|0.1
|5.
|Говеа Омар
|2
|0.07
|6.
|Сек Ибраима
|2
|0.07
|7.
|Дешахт Оливье
|2
|0.07
|8.
|Берахино Сейдо
|2
|0.07
|9.
|Арменакас Панайотис
|2
|0.07
|10.
|Кайнургиос Никос
|2
|0.07
|11.
|Де Смет Матьё
|1
|0.03
|12.
|Де Бок Лоренс
|1
|0.03
|13.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|14.
|Марк Дамьен
|0
|0
|15.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|16.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дерейк Тимоти
|3
|1
|2.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|3.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|4.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|5.
|Оканси Эрик
|4
|0
|6.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|7.
|Макаренко Евгений
|3
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|9.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|10.
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|11.
|Йонкхеере Михил
|2
|0
|12.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|13.
|Ружо Лукас
|2
|0
|14.
|Голубович Петар
|2
|0
|15.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|16.
|Стоянович Йован
|2
|0
|17.
|Палаверса Анте
|2
|0
|18.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|19.
|Девале Жиль
|1
|0
|20.
|Якубех Адам
|1
|0
|21.
|Хендрикс Гаэтан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|2.
|Сек Ибраима
|5
|0
|3.
|Жан-Люк Домпе
|3
|1
|4.
|Марк Дамьен
|4
|0
|5.
|Опаре Даниэль
|4
|0
|6.
|Говеа Омар
|4
|0
|7.
|Бьянда Вильям
|2
|1
|8.
|Дешахт Оливье
|3
|0
|9.
|Хори Томаш
|3
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|3
|0
|11.
|Воссен Йелле
|2
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|13.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|14.
|Бруно Джанни
|1
|0
|15.
|Кайнургиос Никос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|20% (7)
|20% (7)
|22.86% (8)
|Зульте-Варегем
|13.64% (6)
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|25% (11)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк
Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +10 =3 -7Зульте-Варегем 3:2 Стандард Сент-Трюйден 1:2 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:1 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 2:1 Остенде Генк 3:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|44 - 36
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|36 - 29
|42
|6.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|44 - 49
|41
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 53
|40
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 46
|40
|9.
|Стандард
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 34
|40
|10.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|41 - 38
|39
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|29
|10
|7
|12
|35 - 40
|37
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 42
|31
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 11
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 27
|18
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|8.
|Кортрейк
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|9.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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