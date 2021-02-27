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Кортрейк
1:2
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
20' Гол
Палаверса Анте
22' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
1:1
23' Пенальти
Бруно Джанни
52' Желтая карточка
Марк Дамьен
62' Желтая карточка
Бруно Джанни
1:2
65' Гол
Хори Томаш
67' Желтая карточка
Воссен Йелле
77' Желтая карточка
Де Бок Лоренс
90'+5
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
66
Радованович
Александар
76
Дерейк
Тимоти
2
Голубович
Петар
51
Оканси
Эрик
8
Палаверса
Анте
23
Де
Сар
Жюльен
10
Селемани
Фаиз
9
Шевалье
Тедди
93
Гано
Зиньо
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
33
Хамфриз
Кэмерон
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
5
Марк
Дамьен
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
10
Говеа
Омар
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
Кортрейк
4-3-3
Зульте-Варегем
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.28
2. Гейе Папе Хабиб 5 0.17
3. Селемани Фаиз 4 (1) 0.14
4. Девале Жиль 3 0.1
5. Макаренко Евгений 3 0.1
6. Гано Зиньо 3 0.1
7. Йонкхеере Михил 2 0.07
8. Сейнсбери Трент 2 0.07
9. Палаверса Анте 2 0.07
10. Оканси Эрик 1 0.03
11. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.03
12. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.03
13. Моффи Теремас 1 0.03
14. Шевалье Тедди 0 0
15. Д'Эне Кристоф 0 0
16. Де Сар Жюльен 0 0
17. Лепуан Кристоф 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 17 (3) 0.59
2. Жан-Люк Домпе 6 0.21
3. Воссен Йелле 5 0.17
4. Хори Томаш 4 0.14
5. Говеа Омар 2 0.07
6. Сек Ибраима 2 0.07
7. Дешахт Оливье 2 0.07
8. Берахино Сейдо 2 0.07
9. Арменакас Панайотис 2 0.07
10. Кайнургиос Никос 2 0.07
11. Де Смет Матьё 1 0.03
12. Де Бок Лоренс 1 0.03
13. Срарфи Бассем 0 0
14. Марк Дамьен 0 0
15. Опаре Даниэль 0 0
16. Сиссако Абдулайе 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Дерейк Тимоти 4 1
2. Д'Эне Кристоф 4 0
3. Сейнсбери Трент 4 0
4. Де Сар Жюльен 4 0
5. Оканси Эрик 4 0
6. Селемани Фаиз 2 1
7. Макаренко Евгений 3 0
8. Лепуан Кристоф 3 0
9. Хайнс-Айк Брендан 3 0
10. Гейе Папе Хабиб 3 0
11. Йонкхеере Михил 2 0
12. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
13. Ружо Лукас 2 0
14. Голубович Петар 2 0
15. Номбе Мбойо 2 0
16. Стоянович Йован 2 0
17. Палаверса Анте 2 0
18. Аджагун Абдул 1 0
19. Девале Жиль 1 0
20. Якубех Адам 1 0
21. Хендрикс Гаэтан 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 6 0
2. Марк Дамьен 5 0
3. Сек Ибраима 5 0
4. Жан-Люк Домпе 3 1
5. Опаре Даниэль 4 0
6. Говеа Омар 4 0
7. Бьянда Вильям 2 1
8. Воссен Йелле 3 0
9. Дешахт Оливье 3 0
10. Хори Томаш 3 0
11. Срарфи Бассем 3 0
12. Бруно Джанни 2 0
13. Хамфриз Кэмерон 2 0
14. Берахино Сейдо 1 0
15. Кайнургиос Никос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7) 19.44% (7) 22.22% (8)
 Зульте-Варегем 13.04% (6) 10.87% (5) 15.22% (7) 17.39% (8) 19.57% (9) 23.91% (11)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк
Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Зульте-Варегем 3:2 Стандард Сент-Трюйден 1:2 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:1 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 2:1 Остенде Генк 3:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен Заявка 28 14 6 8 44 - 36 48
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Зульте-Варегем Заявка 29 13 4 12 46 - 50 43
6. Андерлехт Заявка 28 10 12 6 36 - 29 42
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 28 12 4 12 50 - 53 40
8. АХ Лёвен Заявка 28 11 7 10 44 - 46 40
9. Стандард Заявка 28 10 10 8 40 - 34 40
10. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
11. Шарлеруа Заявка 28 11 6 11 41 - 38 39
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Кортрейк Заявка 29 10 6 13 36 - 42 36
14. Эйпен Заявка 28 7 12 9 33 - 44 33
15. Сент-Трюйден Заявка 28 8 7 13 35 - 42 31
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз Заявка 28 6 8 14 24 - 43 26
18. Васланд-Беверен Заявка 29 6 7 16 34 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
4. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
5. Антверпен Заявка 14 7 4 3 22 - 17 25
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
10. Шарлеруа Заявка 13 5 3 5 14 - 11 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Эйпен Заявка 14 4 5 5 19 - 23 17
13. Кортрейк Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 14 3 2 9 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
6. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 1 7 23 - 29 19
8. Кортрейк Заявка 14 5 4 5 14 - 13 19
9. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
10. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
11. АХ Лёвен Заявка 14 4 5 5 25 - 28 17
12. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
13. Эйпен Заявка 14 3 7 4 14 - 21 16
14. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
15. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
16. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
17. Сент-Трюйден Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
18. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 6.70 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.85 3.28
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 8.00 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.00 12.25 1.01 4.85 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.07 6.70 1.05 7.30
16.00 0.00 11.00 1.01 4.70 1.17 3.80 1.23 2.39 1.58 2.14 1.71 1.88 1.92 1.17 4.70 1.32 3.20 1.21 4.70 1.02 11.00 1.07 7.50 1.01 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.35 1.55 1.58 2.37 1.21 4.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.35 1.29 1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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