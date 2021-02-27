Кортрейк
1:2
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Зульте-Варегем
1:0
20' ГолПалаверса Анте
22' Желтая карточкаДерейк Тимоти
1:1
23' ПенальтиБруно Джанни
52' Желтая карточкаМарк Дамьен
62' Желтая карточкаБруно Джанни
1:2
65' ГолХори Томаш
67' Желтая карточкаВоссен Йелле
77' Желтая карточкаДе Бок Лоренс
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
93
Гано
Зиньо
25
Бостин
Луи
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
10
Говеа
Омар
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хори ТомашНападающий
- Нападающий
-
-
71 Cheikh Thiam
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
20'
1:0
21'
22'
23'
1:1
52'
62'
65'
1:2
67'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.28
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.17
|3.
|Селемани Фаиз
|4 (1)
|0.14
|4.
|Девале Жиль
|3
|0.1
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.1
|6.
|Гано Зиньо
|3
|0.1
|7.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.07
|8.
|Сейнсбери Трент
|2
|0.07
|9.
|Палаверса Анте
|2
|0.07
|10.
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|11.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.03
|12.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.03
|13.
|Моффи Теремас
|1
|0.03
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|16.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|17.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|17 (3)
|0.59
|2.
|Жан-Люк Домпе
|6
|0.21
|3.
|Воссен Йелле
|5
|0.17
|4.
|Хори Томаш
|4
|0.14
|5.
|Говеа Омар
|2
|0.07
|6.
|Сек Ибраима
|2
|0.07
|7.
|Дешахт Оливье
|2
|0.07
|8.
|Берахино Сейдо
|2
|0.07
|9.
|Арменакас Панайотис
|2
|0.07
|10.
|Кайнургиос Никос
|2
|0.07
|11.
|Де Смет Матьё
|1
|0.03
|12.
|Де Бок Лоренс
|1
|0.03
|13.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|14.
|Марк Дамьен
|0
|0
|15.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|16.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дерейк Тимоти
|4
|1
|2.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|3.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|4.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|5.
|Оканси Эрик
|4
|0
|6.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|7.
|Макаренко Евгений
|3
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|9.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|10.
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|11.
|Йонкхеере Михил
|2
|0
|12.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|13.
|Ружо Лукас
|2
|0
|14.
|Голубович Петар
|2
|0
|15.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|16.
|Стоянович Йован
|2
|0
|17.
|Палаверса Анте
|2
|0
|18.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|19.
|Девале Жиль
|1
|0
|20.
|Якубех Адам
|1
|0
|21.
|Хендрикс Гаэтан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|6
|0
|2.
|Марк Дамьен
|5
|0
|3.
|Сек Ибраима
|5
|0
|4.
|Жан-Люк Домпе
|3
|1
|5.
|Опаре Даниэль
|4
|0
|6.
|Говеа Омар
|4
|0
|7.
|Бьянда Вильям
|2
|1
|8.
|Воссен Йелле
|3
|0
|9.
|Дешахт Оливье
|3
|0
|10.
|Хори Томаш
|3
|0
|11.
|Срарфи Бассем
|3
|0
|12.
|Бруно Джанни
|2
|0
|13.
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|14.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|15.
|Кайнургиос Никос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|Зульте-Варегем
|13.04% (6)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|23.91% (11)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк
Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +10 =3 -7Зульте-Варегем 3:2 Стандард Сент-Трюйден 1:2 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:1 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 2:1 Остенде Генк 3:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Зульте-Варегем: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|44 - 36
|48
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|46 - 50
|43
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|36 - 29
|42
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 53
|40
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 46
|40
|9.
|Стандард
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|40 - 34
|40
|10.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|11.
|Шарлеруа
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|41 - 38
|39
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 42
|36
|14.
|Эйпен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|33 - 44
|33
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 42
|31
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|24 - 43
|26
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|34 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 17
|25
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 11
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 23
|17
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|15 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 29
|19
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 13
|19
|9.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|11.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 28
|17
|12.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|13.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|14.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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