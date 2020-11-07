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  3. Голландия
ВВВ-Венло
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Хераклес
0'
0:0
24' Не забитый пенальти
Якумакис Георгиос
31'
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
3
Свинкелс
Арьян
5
Шефер
Штеффен
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
26
Букер
Кун
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
17
Сзоке
Адриан
14
Де
ла
Торре
Лука
ВВВ-Венло
4-4-2
Хераклес
4-3-3

Ход матча

24'
Якумакис Георгиос
0:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 6 (2) 0.75
2. Линторст Эверт 1 0.13
3. Хуппертс Гуус 1 0.13
4. Ариас Яфар 1 0.13
5. Джон Джошуа 0 0
6. Ван Крой Вито 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 6 (1) 0.75
2. ван дер Ватер Силвестр 2 0.25
3. Де ла Торре Лука 0 0
4. Ренте Марко 0 0
5. Kasper Lunding 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 3 0
2. Кум Кристиан 1 1
3. Ван Крой Вито 2 0
4. Гельми Рой 2 0
5. Пахоник Тобиас 0 1
6. Янссен Симон 0 1
7. Хуппертс Гуус 1 0
8. Машаш Зинедин 1 0
9. Torino Hunte 1 0
10. Линторст Эверт 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 3 0
2. Проппер Робин 2 0
3. Киомурцоглу Орестис 2 0
4. Ренте Марко 2 0
5. Влут Рай 1 0
6. Хардевельд Джефф 1 0
7. Сзоке Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 22.22% (2) 0 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4)
 Хераклес 12.5% (1) 0 25% (2) 12.5% (1) 50% (4) 0

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло
Хераклес Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк
Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Хераклес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие Хераклес 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 0:5 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
6. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. Хераклес 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
10. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
11. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
12. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 24 6
13. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
14. Ваалвейк Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
15. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
16. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
17. Спарта Роттердам Заявка 7 0 3 4 7 - 17 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
Хераклес
4.09
3.90
1.99
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.75 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.90 1.91
Бонус: 5 000 ₽ 3.54 3.75 1.99
  4.09 3.50 1.97

Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 10.50 1.03 3.75 1.20 3.35 1.29 2.20 1.77 1.97 1.84 1.73 2.11 1.37 2.95 1.22 3.95 1.13 5.40 1.06 8.00 1.03 10.00
11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.22 1.73 1.73 2.11 1.44 2.69 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.90
3.49 1.32 2.63 1.52 2.11 1.78 1.83 2.05 1.63 2.35 1.43 2.92 1.57 2.51 1.30 3.69 1.17 5.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 2.18 1.72 1.35 3.05 1.16 4.80 1.07 7.50
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.34 1.64 1.93 1.95 1.49 2.73 1.32 3.50 1.52 2.66 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.85 1.42 2.75
4.65 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч ВВВ-Венло 0:0 Хераклес онлайн

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