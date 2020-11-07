ВВВ-Венло
3:2
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel
Хераклес
0:0
24' Не забитый пенальтиЯкумакис Георгиос
31' Желтая карточкаПост Данни
37' Желтая карточкаВан Крой Вито
0:1
38' Голван дер Ватер Силвестр
45' Красная карточкаСзоке Адриан
1:1
51' ГолАриас Яфар
2:1
67' ГолВан Крой Вито
2:2
78' ПенальтиВлут Рай
3:2
88' ГолЯкумакис Георгиос
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
26
Букер
Кун
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
17
Сзоке
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
29 Lars Nabbe
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
24'
31'
37'
38'
45'
51'
1:1
67'
2:1
78'
2:2
79'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|7 (2)
|0.88
|2.
|Ариас Яфар
|2
|0.25
|3.
|Линторст Эверт
|1
|0.13
|4.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.13
|5.
|Ван Крой Вито
|1
|0.13
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Torino Hunte
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|7 (2)
|0.88
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.38
|3.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|4.
|Ренте Марко
|0
|0
|5.
|Kasper Lunding
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|4
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|3.
|Кум Кристиан
|1
|1
|4.
|Гельми Рой
|2
|0
|5.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|6.
|Янссен Симон
|0
|1
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|9.
|Torino Hunte
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бейлевелд Тён
|3
|0
|2.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|3.
|Проппер Робин
|2
|0
|4.
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|5.
|Ренте Марко
|2
|0
|6.
|Влут Рай
|1
|0
|7.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|16.67% (2)
|0
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|41.67% (5)
|Хераклес
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло
Хераклес Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:1 Ваалвейк
Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Хераклес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие Хераклес 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 0:5 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|29 - 5
|18
|2.
|Витесс
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|7.
|Гронинген
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|8.
|Утрехт
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|15 - 12
|8
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|16.
|Эммен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|10 - 18
|3
|17.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 17
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ВВВ-Венло» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ВВВ-Венло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ВВВ-Венло» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|5.90
|1.10
|10.50
|1.03
|2.25
|1.60
|—
|—
|3.35
|1.29
|—
|—
|3.50
|1.27
|1.97
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|2.05
|1.72
|1.22
|3.95
|1.18
|4.50
|1.06
|8.00
|1.12
|5.55
|
|11.75
|1.00
|11.00
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.22
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.22
|3.90
|1.15
|4.55
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|7.73
|1.10
|—
|—
|2.76
|1.48
|2.40
|1.61
|2.04
|1.84
|1.74
|2.17
|1.85
|2.01
|1.63
|2.35
|1.97
|1.89
|1.57
|2.51
|1.86
|2.00
|—
|—
|1.17
|5.44
|—
|—
|—
|—