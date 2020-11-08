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  3. Голландия
Утрехт
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Аякс
0' 6'
1
Пас
Мартен
2
Ван
дер
Марел
Марк
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
10
Густафссон
Симон
8
Ван
Оверем
Йорис
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
11
Элия
Эльеро
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
23
Траоре
Лассина
10
Тадич
Душан
Утрехт
4-3-3
Аякс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 2 0.33
2. Керк Гирано 2 0.33
3. Махи Мимаун 1 0.17
4. Клейбер Шон 1 0.17
5. Рамселар Барт 1 0.17
6. Густафссон Симон 1 (1) 0.17
7. Ван дер Марел Марк 0 0
8. Вормердам Дьянго 0 0
9. Арзани Дэниел 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 5 0.71
2. Тадич Душан 5 (2) 0.71
3. Антони 4 0.57
4. Классен Дэви 3 (1) 0.43
5. Эккеленкамп Юрген 2 0.29
6. Мартинес Лисандро 2 0.29
7. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.29
8. Промес Куинси 2 (1) 0.29
9. Кудус Мохаммед 1 0.14
10. Лабьяд Закария 1 0.14
11. Блинд Дэйли 1 0.14
12. Броббей Брайан 1 0.14
13. Гравенберх Райан 0 0
14. Тальяфико Николас 0 0
15. Мазрауи Нуссер 0 0

Карточки

Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
4. Рамселар Барт 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Онана Андре 1 0
6. Шуурс Перр 1 0
7. Мартинес Лисандро 1 0
8. Кудус Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Утрехт 0 0 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Аякс 10.34% (3) 10.34% (3) 24.14% (7) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Гронинген 0:0 Утрехт
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс
Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Аякс: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аякс 5:1 Утрехт Товарищеские матчи Утрехт 2:0 Аякс Кубок Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Аякс 4:1 Утрехт Эредивизие
Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок Аякс 0:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 6:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 7 6 0 1 29 - 5 18
2. Витесс Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5. Херенвен Заявка 7 5 1 1 16 - 8 16
6. Фейеноорд Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
7. Гронинген Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
8. Утрехт Заявка 6 2 3 1 8 - 8 9
9. АЗ Алкмаар Заявка 6 1 5 0 15 - 12 8
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 13 - 26 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 7 0 3 4 10 - 18 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
  • Первый тайм
  • 6'
    Тадич Душан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гравенберх Райан
  • 5'
    Контроль мяча: Утрехт: 33%, Аякс: 67%.
  • 4'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 3'
    Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    3'
    Лабьяд Закария из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Лабьяд Закария из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Антони из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Утрехт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Аякс
5.00
5.00
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 4.10 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 5.00 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.95 1.56
  4.74 4.71 1.65

Самый высокий коэффициент на матч «Утрехт» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Утрехт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Утрехт» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.20 1.09 6.60 1.12 3.50 1.30 2.85 1.39 2.12 1.72 2.10 1.74 1.90 1.90 1.70 2.15 1.47 2.55 1.22 3.70 1.20 4.20 1.07 6.80 1.07 7.30
7.40 1.05 6.65 1.08 3.54 1.28 2.91 1.41 2.13 1.79 1.70 2.15 1.47 2.60 1.25 3.62 1.18 4.20 1.07 6.60
3.55 1.32 2.79 1.44 2.35 1.64 2.06 1.83 1.86 2.04 1.65 2.35 1.53 2.64 1.44 2.91 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.99 1.82 1.47 2.60 1.29 3.40
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
3.70 1.31 2.44 1.60 1.98 1.91 1.71 2.23 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.47 1.93 1.81 1.52 2.41
5.85 1.13 5.65 1.14 2.56 1.51 1.92 1.88 1.53 2.50 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.39 2.85
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Букмекер Да Нет
2.40 1.53
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