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  3. Голландия
ПСВ
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Виллем II
0' 4'
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
18
Росарио
Пабло
6
Сангаре
Ибрахим
19
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
6
Ван
дер
Хейден
Ян-Ари
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
ПСВ
4-4-2
Виллем II
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мадуэке Нони 4 0.57
2. Мален Дониэлл 3 0.43
3. Гакпо Коди 3 0.43
4. Макс Филипп 1 (1) 0.14
5. Захави Эран 1 (1) 0.14
6. Гётце Марио 1 0.14
7. Томас Райян 1 0.14
8. Боскальи Оливье 1 0.14
9. Ромеро Максимильяно 1 0.14
10. Росарио Пабло 0 0
11. Ледесма Ричард 0 0
Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.43
2. Ндайишимий Майк 1 0.14
3. Саглам Геркем 1 0.14
4. Нуннели Че 1 0.14
5. Замора Джон 1 0.14
6. Хольмен Себастьян 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 2 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0
Виллем II
# Игрок      
1. Питерс Йорденс 2 0
2. Нелом Микел 2 0
3. Хольмен Себастьян 2 0
4. Саглам Геркем 2 0
5. Льонч Поль 1 0
6. Овюсу Лерой 1 0
7. Павлидис Вангелис 1 0
8. Кёлерт Матс 1 0
9. Ндайишимий Майк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 0 31.25% (5)
 Виллем II 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ
ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд
Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Виллем II 1:1 ПСВ Товарищеские матчи ПСВ 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Эредивизие
ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
2. Витесс Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
4. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
5. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 13 - 26 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
  • Первый тайм
  • 3'
    Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Росарио Пабло из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 2'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 2'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Овюсу Лерой из команды Виллем II.
  • 1'
    Брондел Йорн не дал случится голу! Мален Дониэлл должен был забивать, но Брондел Йорн сделал отличный сейв
  • 1'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Виллем II
1.37
5.96
9.37
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.20 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.70 9.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 8.60
  1.32 5.96 9.37

Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.10 1.15 4.20 1.20 2.50 1.49 2.02 1.76 1.78 2.04 1.63 2.28 1.33 3.15 1.25 3.75 1.10 5.90 1.09 6.70 1.02 11.50
5.00 1.12 4.25 1.19 2.52 1.50 2.03 1.79 1.69 2.29 1.35 3.20 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
6.30 1.14 2.75 1.48 2.44 1.60 2.12 1.78 1.83 2.06 1.65 2.33 1.51 2.67 1.28 3.87 1.11 7.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.72 2.12 1.29 3.40
3.85 1.26 2.72 1.46 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.61 1.32 2.91 1.45 2.09 1.81 1.75 2.17 1.52 2.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.50 2.50 1.30 3.30
5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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