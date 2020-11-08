38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
19
Гакпо
Коди
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мадуэке Нони
|4
|0.57
|2.
|Мален Дониэлл
|3
|0.43
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.43
|4.
|Макс Филипп
|1 (1)
|0.14
|5.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.14
|6.
|Гётце Марио
|1
|0.14
|7.
|Томас Райян
|1
|0.14
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.14
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.14
|10.
|Росарио Пабло
|0
|0
|11.
|Ледесма Ричард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|3
|0.43
|2.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.14
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0.14
|4.
|Нуннели Че
|1
|0.14
|5.
|Замора Джон
|1
|0.14
|6.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|2
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|2.
|Нелом Микел
|2
|0
|3.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|4.
|Саглам Геркем
|2
|0
|5.
|Льонч Поль
|1
|0
|6.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|7.
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|8.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|9.
|Ндайишимий Майк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|31.25% (5)
|Виллем II
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ Витесс 2:1 ПСВ
Виллем II Последние 20 матчей: +6 =5 -9Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте Виллем II 1:4 Фейеноорд
Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ПСВ 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Виллем II Эредивизие ПСВ 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие Виллем II 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 Виллем II Эредивизие ПСВ 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:4 ПСВ Эредивизие Виллем II 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 ПСВ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|2.
|Витесс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|4.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|5.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСВ» – «Виллем II» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСВ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виллем II» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСВ» – «Виллем II», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.10
|1.15
|4.20
|1.20
|2.50
|1.49
|—
|—
|2.02
|1.76
|1.78
|2.04
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.25
|3.75
|1.10
|5.90
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|
|5.00
|1.12
|4.25
|1.19
|2.52
|1.50
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.25
|3.78
|1.10
|6.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|
|6.30
|1.14
|—
|—
|2.75
|1.48
|2.44
|1.60
|2.12
|1.78
|1.83
|2.06
|1.65
|2.33
|1.51
|2.67
|—
|—
|1.28
|3.87
|—
|—
|1.11
|7.25
|—
|—