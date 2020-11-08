27' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
36' Желтая карточкаRemco Balk
41' Undefined phrase: football_event_Димерс Марк
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Remco BalkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Вратарь
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Защитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
27'
36'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|6 (3)
|0.75
|2.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.38
|3.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.13
|4.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.13
|5.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.13
|6.
|Йоргенсен Николай
|1
|0.13
|7.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.13
|8.
|Линссен Брайан
|1
|0.13
|9.
|Сенеси Маркос
|1
|0.13
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0.13
|11.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|3
|0.38
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.13
|3.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.13
|4.
|Йоостен Патрик
|1
|0.13
|5.
|Remco Balk
|1
|0.13
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.13
|7.
|Да Крус Алессио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|3.
|Фер Лерой
|1
|0
|4.
|Марсман Ник
|1
|0
|5.
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|6.
|Линссен Брайан
|1
|0
|7.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|8.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|9.
|Кекджу Оркун
|1
|0
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|4
|0
|2.
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|3.
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|4.
|Падт Серджио
|1
|0
|5.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|6.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|7.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|8.
|Матусива Азор
|1
|0
|9.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|10.
|Remco Balk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Гронинген
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс
Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 6:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 2:3 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|2.
|Витесс
|3:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 4
|21
|3.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|4.
|ПСВ
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Херенвен
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|6.
|Фейеноорд
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|9.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|15 - 12
|8
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 26
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Виллем II
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|0:3 Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.00
|1.22
|9.00
|1.04
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.77
|1.98
|1.57
|2.41
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.16
|4.80
|1.03
|10.00
|1.03
|9.70
|1.02
|11.00
|
|8.90
|1.02
|8.20
|1.05
|—
|—
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.17
|4.55
|1.12
|5.15
|1.03
|8.80
|—
|—
|
|4.27
|1.24
|2.95
|1.43
|2.13
|1.76
|1.79
|2.10
|1.56
|2.51
|1.34
|3.40
|1.51
|2.67
|1.22
|4.48
|1.58
|2.47
|1.59
|2.47
|1.49
|2.76
|1.27
|3.89
|—
|—
|1.14
|6.09
|—
|—
|—
|—