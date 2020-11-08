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  3. Голландия
Фейеноорд
2:0
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
27' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
36' Желтая карточка
Remco Balk
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Димерс Марк
1:0
50' Гол
Гертрейда Лютсхарел
67' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
84' Красная карточка
Данкерлёй Дамил
2:0
84' Пенальти
Бергёйс Стивен
87' Желтая карточка
Матусива Азор
90'+4
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
6
Димерс
Марк
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
5
Хапс
Ридгесиано
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Матусива
Азор
18
Эль-Мессауди
Ахмед
26
Ван
Кам
Даниэль
14
Йоостен
Патрик
35
Remco
Balk
15
Гудмундссон
Габриэль
Фейеноорд
4-3-3
Гронинген
4-3-3

Ход матча

27'
 
Данкерлёй Дамил
36'
 
Remco Balk
41'
Димерс Марк
 
46'
Тейшейра Жоау
Димерс Марк
 
50'
Гертрейда Лютсхарел
(Бергёйс Стивен)
1:0
61'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Гудмундссон Габриэль
66'
 
Joel van Kaam
Remco Balk
66'
 
Суслов Томаш
Йоостен Патрик
67'
Бергёйс Стивен
 
81'
Верманн Йорди
Линссен Брайан
 
84'
 
Данкерлёй Дамил
84'
Бергёйс Стивен
2:0
87'
 
Матусива Азор
89'
Баннис Науфаль
Кекджу Оркун
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 7 (4) 0.88
2. Хапс Ридгесиано 3 0.38
3. Гертрейда Лютсхарел 2 0.25
4. Нарсинг Лусиано 1 0.13
5. Димерс Марк 1 (1) 0.13
6. Йоргенсен Николай 1 0.13
7. Тоорнстра Йенс 1 0.13
8. Линссен Брайан 1 0.13
9. Сенеси Маркос 1 0.13
10. Баннис Науфаль 1 0.13
11. Тейшейра Жоау 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 3 0.38
2. Ван Хинтум Барт 1 0.13
3. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.13
4. Йоостен Патрик 1 0.13
5. Remco Balk 1 0.13
6. Суслов Томаш 1 0.13
7. Да Крус Алессио 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Тоорнстра Йенс 2 0
3. Бергёйс Стивен 2 0
4. Фер Лерой 1 0
5. Марсман Ник 1 0
6. Линссен Брайан 1 0
7. Хапс Ридгесиано 1 0
8. Сенеси Маркос 1 0
9. Кекджу Оркун 1 0
10. Баннис Науфаль 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 4 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 2 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Падт Серджио 1 0
6. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
7. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
8. Гудмундссон Габриэль 1 0
9. Ларсен Йорген 1 0
10. Remco Balk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Гронинген 12.5% (1) 25% (2) 0 50% (4) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд
Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Гронинген 1:0 Аякс
Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Гронинген: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 3:0 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 4:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Фейеноорд 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 6:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Фейеноорд Эредивизие Гронинген 2:3 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
2. Витесс Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
4. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
5. Херенвен 0:0 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
6. ПСВ Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
7. Гронинген Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
8. Утрехт Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
9. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 7 1 6 0 15 - 12 9
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. ВВВ-Венло Заявка 8 2 2 4 13 - 26 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 6.40 81.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.50 5.05
  1.21 5.58 30.80

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Гронинген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гронинген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Гронинген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.00 1.22 9.00 1.04 2.31 1.57 2.90 1.38 1.27 3.55 1.77 1.98 1.57 2.41 1.03 10.00 1.16 4.80 1.03 10.00 1.03 9.70 1.02 11.00
8.90 1.02 8.20 1.05 3.70 1.26 2.95 1.40 2.04 1.86 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.03 8.80
3.82 1.28 3.21 1.37 2.58 1.53 1.95 1.93 2.08 1.81 1.71 2.22 1.33 3.42 1.51 2.67 1.18 5.21 1.58 2.47 1.59 2.47 1.49 2.76 1.27 3.89 1.14 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.67 2.12 2.03 1.79 1.09 6.50 1.14 5.20 1.07 7.50
2.91 1.41 1.99 1.82 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
1.47 2.80 1.26 3.98 1.61 2.39 1.40 3.07 1.48 2.79 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.36 1.77 1.98 1.33 3.10
4.20 1.23 2.95 1.40 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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