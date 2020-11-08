Метц
1:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Дижон
0:0
8' Не забитый пенальтиНгетт Опа
0:1
13' ГолБальде Мама
1:1
21' ГолЯд Папа Ндиага
1:1
31' Не забитый пенальтиШуиар Мунир
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
11
Нгетт
Опа
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
2
Боэ
Саша
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
0:0
13'
0:1
21'
1:1
31'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.6
|2.
|Булая Фарид
|1
|0.1
|3.
|Гуйе Ламин
|1
|0.1
|4.
|Нгетт Опа
|1
|0.1
|5.
|Маига Хабиб
|0
|0
|6.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|8.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|2
|0.2
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.1
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.1
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.1
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Булая Фарид
|1
|0
|7.
|Бронн Дилан
|1
|0
|8.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|3
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|3.
|Шафик Фуад
|2
|0
|4.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|5.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|6.
|Шейх Пап
|2
|0
|7.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|8.
|Ассале Рожер
|0
|1
|9.
|Конате Мусса
|1
|0
|10.
|Целина Берсант
|1
|0
|11.
|Шуиар Мунир
|1
|0
|12.
|Боэ Саша
|1
|0
|13.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|Дижон
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон
Последние игры между собой
Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Дижон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Анже
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 19
|16
|9.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.10
|1.04
|6.90
|1.10
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.35
|1.65
|1.95
|1.91
|4.60
|1.18
|—
|—
|1.35
|3.25
|—
|—
|1.95
|1.80
|1.08
|7.10
|1.30
|3.40
|1.01
|13.50
|
|8.90
|1.07
|7.30
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.10
|7.60
|1.08
|8.40
|1.01
|16.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.39
|2.78
|1.49
|2.37
|1.65
|1.96
|1.94
|2.54
|1.55
|2.22
|1.71
|1.90
|1.98
|1.66
|2.31
|1.52
|2.64
|—
|—
|1.15
|5.74
|—
|—
Прогнозы на матч Метц 1:1 Дижон
Исход игры
Метц
81.6% (124)
Ничья
15.8% (24)
Дижон
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
30% (45)
Меньше
70% (105)
Обе команды забьют
Да
40% (60)
Нет
60% (90)
Популярный счёт
1:0 Метц
39.5% (60)
2:1 Метц
21.1% (32)
2:0 Метц
13.8% (21)
1:1 Ничья
13.2% (20)
3:1 Метц
3.3% (5)
3:0 Метц
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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