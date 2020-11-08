  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
1:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Дижон
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Нгетт Опа
0:1
13' Гол
Бальде Мама
1:1
21' Гол
Яд Папа Ндиага
1:1
31' Не забитый пенальти
Шуиар Мунир
32'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
6
Фофана
Мамаду
13
Гуйе
Ламин
26
Яд
Папа
Ндиага
11
Нгетт
Опа
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
2
Боэ
Саша
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
15
Ассале
Рожер
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
Метц
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

8'
Нгетт Опа
0:0
13'
0:1
Бальде Мама
(Шуиар Мунир)
21'
Яд Папа Ндиага
(Гуйе Ламин)
1:1
31'
1:1
Шуиар Мунир

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.6
2. Булая Фарид 1 0.1
3. Гуйе Ламин 1 0.1
4. Нгетт Опа 1 0.1
5. Маига Хабиб 0 0
6. Юдоль Матьё 0 0
7. Ангбан Викторьен 0 0
8. Яд Папа Ндиага 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 2 0.2
2. Манга Экеле 1 0.1
3. Шедлер Орельен 1 0.1
4. Эбимбе Эрик 1 0.1
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 4 0
2. Пажо Венсан 3 0
3. Ангбан Викторьен 3 0
4. Сентонз Фабьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Булая Фарид 1 0
7. Бронн Дилан 1 0
8. Гуйе Ламин 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 3 0
2. Саммаритано Фредерик 2 0
3. Шафик Фуад 2 0
4. Альягбе Сатурнин 2 0
5. Ндонг Ибраим 2 0
6. Шейх Пап 2 0
7. Эбимбе Эрик 2 0
8. Ассале Рожер 0 1
9. Конате Мусса 1 0
10. Целина Берсант 1 0
11. Шуиар Мунир 1 0
12. Боэ Саша 1 0
13. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Дижон 50% (2) 0 0 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян
Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон
Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон

Последние игры между собой

Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Дижон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон 1:2 Метц Товарищеские матчи Дижон 2:2 Метц Лига 1 Дижон 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Дижон Лига 1
Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ланс 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 10 16
8. Анже 2:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 19 16
9. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15. Нант 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
16. Лорьян 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 15 9
17. Реймс 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
18. Ним 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 16 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • 32'
    Дижон контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 31'
    Бальде Мама из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Описание гола
    31'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Шуиар Мунир взялся за удар, но Укидья Александр заблокировал его!
  • 31'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Дижон пробьет пенальти!
  • 30'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Дижон: 55%.
  • Фол, нарушение
    29'
    ПЕНАЛЬТИ - Бронн Дилан из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бальде Мама.
  • 29'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 29'
    Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ассале Рожер из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Дижон контролирует мяч.
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 27'
    Яд Папа Ндиага из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 27'
    Нгетт Опа из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Нгетт Опа, обводя своих соперников
  • 27'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Яд Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ассале Рожер
  • 25'
    Маига Хабиб из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Сентонз Фабьен из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Дижон: 49%.
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Делен Тома наказан за толчок Ассале Рожер
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 22'
    Как он промахнулся? Бальде Мама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 22'
    Целина Берсант разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 22'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 21'
    Гуйе Ламин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Яд Папа Ндиага изменил счет на табло!
  • 21'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ассале Рожер
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Дижон: 52%.
  • 20'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Дижон контролирует мяч.
  • 19'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    19'
    Целина Берсант из команды Дижон подал угловой слева.
  • 18'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Ндонг Ибраим делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    18'
    Нгетт Опа из команды Метц играет слишком грубо. Кулибали Сену оказался на газоне.
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Яд Папа Ндиага из команды Метц направляет мяч в штрафную площадку, но Расьоппи Антони выбегает и ловит мяч
  • 16'
    Делен Тома из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Дижон: 45%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Шуиар Мунир сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бальде Мама изменил счет на табло!
  • 13'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    Ассале Рожер из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 13'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Боэ Саша атаковал сзади соперника. Это Гуйе Ламин заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Дижон: 48%.
  • 10'
    Ассале Рожер пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 10'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гуйе Ламин наказан за толчок Шафик Фуад
  • 8'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    8'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Нгетт Опа взялся за удар, но Расьоппи Антони заблокировал его!
  • 7'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Дижон пробьет пенальти!
  • 7'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    6'
    ПЕНАЛЬТИ - Боэ Саша из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Булая Фарид.
  • 6'
    Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Дижон: 61%.
  • 5'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Маига Хабиб наказан за толчок Шуиар Мунир
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кулибали Сену
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лаутоа Веслей из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Дижон контролирует мяч.
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 81.6% (124)
X 15.8% (24)
Дижон 2.6% (4)
-1
выиграет Дижон, со счетом 0:3
Победа гостей 0:3
fussball_01 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Дижон
3.75
3.46
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.75 4.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.70 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.46 3.60
  3.75 3.31 2.13

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.04 6.90 1.10 3.00 1.39 2.35 1.65 1.95 1.91 4.60 1.18 1.35 3.25 1.95 1.80 1.08 7.10 1.30 3.40 1.01 13.50
8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.73 2.23 1.35 3.26 1.25 4.05 1.10 7.60 1.08 8.40 1.01 16.50
3.18 1.39 2.78 1.49 2.37 1.65 1.96 1.94 2.54 1.55 2.22 1.71 1.90 1.98 1.66 2.31 1.52 2.64 1.15 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.73 2.11 1.35 3.25 1.09 7.30 1.37 2.90 1.03 10.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
2.80 1.49 2.29 1.69 1.77 2.17 1.49 2.78 1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.92
Букмекер Да Нет
5.50 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Метц 1:1 Дижон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Метц 1:1 Дижон

Исход игры
Метц
81.6% (124)
Ничья
15.8% (24)
Дижон
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
30% (45)
Меньше
70% (105)
Обе команды забьют
Да
40% (60)
Нет
60% (90)
Популярный счёт
1:0 Метц
39.5% (60)
2:1 Метц
21.1% (32)
2:0 Метц
13.8% (21)
1:1 Ничья
13.2% (20)
3:1 Метц
3.3% (5)
3:0 Метц
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный