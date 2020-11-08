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  2. Матчи
  3. Франция
Метц
1:1
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Нгетт Опа
0:1
13' Гол
Бальде Мама
1:1
21' Гол
Яд Папа Ндиага
1:1
30' Не забитый пенальти
Шуиар Мунир
65' Желтая карточка
Вагнер да Силва
90' Желтая карточка
Шуиар Мунир
90' Желтая карточка
Делен Тома
90'+4
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
6
Фофана
Мамаду
13
Гуйе
Ламин
26
Яд
Папа
Ндиага
11
Нгетт
Опа
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
2
Боэ
Саша
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
15
Ассале
Рожер
9
Целина
Берсант
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
Метц
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

7'
Нгетт Опа
0:0
13'
0:1
Бальде Мама
(Шуиар Мунир)
21'
Яд Папа Ндиага
(Гуйе Ламин)
1:1
30'
1:1
Шуиар Мунир
60'
Вагнер да Силва
Яд Папа Ндиага
 
60'
Лейя-Исека Аарон
Нгетт Опа
 
63'
 
Конате Мусса
Ассале Рожер
65'
Вагнер да Силва
 
68'
 
Музинга Нгонда
Шафик Фуад
77'
Эмброуз Тьерри
Гуйе Ламин
 
83'
 
Шейх Пап
Бальде Мама
90'
 
Шуиар Мунир
90'
Делен Тома
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.6
2. Гуйе Ламин 1 0.1
3. Булая Фарид 1 0.1
4. Яд Папа Ндиага 1 0.1
5. Нгетт Опа 1 0.1
6. Маига Хабиб 0 0
7. Юдоль Матьё 0 0
8. Ангбан Викторьен 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 2 0.2
2. Манга Экеле 1 0.1
3. Шедлер Орельен 1 0.1
4. Эбимбе Эрик 1 0.1
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 4 0
2. Пажо Венсан 3 0
3. Ангбан Викторьен 3 0
4. Сентонз Фабьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Вагнер да Силва 1 0
7. Булая Фарид 1 0
8. Бронн Дилан 1 0
9. Делен Тома 1 0
10. Гуйе Ламин 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Панзо Джонатан 3 0
2. Саммаритано Фредерик 2 0
3. Шафик Фуад 2 0
4. Альягбе Сатурнин 2 0
5. Ндонг Ибраим 2 0
6. Шейх Пап 2 0
7. Шуиар Мунир 2 0
8. Эбимбе Эрик 2 0
9. Ассале Рожер 0 1
10. Конате Мусса 1 0
11. Целина Берсант 1 0
12. Боэ Саша 1 0
13. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1)
 Дижон 60% (3) 0 0 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян
Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон
Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон

Последние игры между собой

Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Дижон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон 1:2 Метц Товарищеские матчи Дижон 2:2 Метц Лига 1 Дижон 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Дижон Лига 1
Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Анже 5:1 Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
8. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
9. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним 1:5 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Дижон контролирует мяч.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Дижон: 55%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 46'
    Делен Тома из команды Метц делает неудачный навес.
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • 46'
    Нгетт Опа из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 46'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает пас партнеру.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Яд Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Шафик Фуад
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Дижон: 56%.
  • 45'
    Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
  • 44'
    Яд Папа Ндиага из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 43'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    43'
    Шуиар Мунир наказан за толчок Маига Хабиб
  • Фол, нарушение
    42'
    Гуйе Ламин наказан за толчок Кулибали Сену
  • 42'
    Булая Фарид из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 42'
    Фофана Мамаду из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 41'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 41'
    Дижон контролирует мяч.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Дижон: 57%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 40'
    Шуиар Мунир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Целина Берсант из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 40'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 39'
    Шуиар Мунир пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 39'
    Целина Берсант из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    Дижон контролирует мяч.
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 37'
    Какой промах! Бойе Джон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    37'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 37'
    Булая Фарид из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 36'
    Бальде Мама ошибается в защите.
  • 36'
    Бойе Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Яд Папа Ндиага из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 36'
    Бронн Дилан из команды Метц делает пас партнеру.
  • Угловой
    36'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 35'
    Шафик Фуад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Маига Хабиб из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Дижон: 57%.
  • 34'
    Дижон контролирует мяч.
  • 34'
    Отличный пас сделал Булая Фарид из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 34'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Метц контролирует мяч.
  • 33'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 32'
    Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 32'
    Метц контролирует мяч.
  • 32'
    Дижон контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 31'
    Бальде Мама из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • Описание гола
    30'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Шуиар Мунир взялся за удар, но Укидья Александр заблокировал его!
  • 30'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Дижон пробьет пенальти!
  • 30'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Дижон: 55%.
  • Фол, нарушение
    29'
    ПЕНАЛЬТИ - Бронн Дилан из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бальде Мама.
  • 29'
    Ндонг Ибраим из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 29'
    Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 29'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ассале Рожер из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Дижон контролирует мяч.
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 27'
    Яд Папа Ндиага из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 27'
    Нгетт Опа из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Нгетт Опа, обводя своих соперников
  • 27'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Яд Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ассале Рожер
  • 25'
    Маига Хабиб из команды Метц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Сентонз Фабьен из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Дижон: 49%.
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Делен Тома наказан за толчок Ассале Рожер
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Гуйе Ламин из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 22'
    Как он промахнулся? Бальде Мама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 22'
    Целина Берсант разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 22'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 21'
    Гуйе Ламин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Яд Папа Ндиага изменил счет на табло!
  • 21'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ассале Рожер
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Дижон: 52%.
  • 20'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Дижон контролирует мяч.
  • 19'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    19'
    Целина Берсант из команды Дижон подал угловой слева.
  • 18'
    Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Ндонг Ибраим делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    18'
    Нгетт Опа из команды Метц играет слишком грубо. Кулибали Сену оказался на газоне.
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Яд Папа Ндиага из команды Метц направляет мяч в штрафную площадку, но Расьоппи Антони выбегает и ловит мяч
  • 16'
    Делен Тома из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Метц пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Дижон: 45%.
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Шуиар Мунир сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Бальде Мама изменил счет на табло!
  • 13'
    Шуиар Мунир из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    Ассале Рожер из команды Дижон делает пас партнеру.
  • 13'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья свистит. Боэ Саша атаковал сзади соперника. Это Гуйе Ламин заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Дижон: 48%.
  • 10'
    Ассале Рожер пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 10'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 9'
    Дижон контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гуйе Ламин наказан за толчок Шафик Фуад
  • 8'
    Делен Тома из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    7'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Нгетт Опа взялся за удар, но Расьоппи Антони заблокировал его!
  • 7'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Дижон пробьет пенальти!
  • 7'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    6'
    ПЕНАЛЬТИ - Боэ Саша из команды Дижон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Булая Фарид.
  • 6'
    Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Дижон: 61%.
  • 5'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Маига Хабиб наказан за толчок Шуиар Мунир
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кулибали Сену
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 3'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лаутоа Веслей из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Дижон контролирует мяч.
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Метц 81.6% (124)
X 15.8% (24)
Дижон 2.6% (4)
-1
выиграет Дижон, со счетом 0:3
Победа гостей 0:3
fussball_01 #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.75 4.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 1.70 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.46 3.60
  3.65 1.59 7.18

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
9.10 1.04 6.90 1.10 3.00 1.39 2.35 1.65 1.95 1.91 1.95 1.80 1.35 3.25 1.16 4.85 1.08 7.10 1.02 11.50 1.01 13.50
8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.73 2.23 1.35 3.26 1.25 4.05 1.10 7.60 1.08 8.40 1.01 16.50
3.18 1.39 2.78 1.49 2.37 1.65 1.96 1.94 1.71 2.21 1.44 2.90 1.88 2.00 1.55 2.53 1.40 3.06 1.52 2.62 1.42 2.98 1.26 3.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.73 2.11 1.35 3.25 1.09 7.30 1.37 2.90 1.03 10.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
2.80 1.49 2.29 1.69 1.77 2.17 1.49 2.78 1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.90 1.26 3.99 1.14 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.92
Букмекер Да Нет
5.50 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
Где смотреть матч Метц 1:1 Дижон онлайн

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Прогнозы на матч Метц 1:1 Дижон

Исход игры
Метц
81.6% (124)
Ничья
15.8% (24)
Дижон
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
30% (45)
Меньше
70% (105)
Обе команды забьют
Да
40% (60)
Нет
60% (90)
Популярный счёт
1:0 Метц
39.5% (60)
2:1 Метц
21.1% (32)
2:0 Метц
13.8% (21)
1:1 Ничья
13.2% (20)
3:1 Метц
3.3% (5)
3:0 Метц
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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