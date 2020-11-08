Метц
1:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Дижон
0:0
7' Не забитый пенальтиНгетт Опа
0:1
13' ГолБальде Мама
1:1
21' ГолЯд Папа Ндиага
1:1
30' Не забитый пенальтиШуиар Мунир
65' Желтая карточкаВагнер да Силва
90' Желтая карточкаШуиар Мунир
90' Желтая карточкаДелен Тома
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
11
Нгетт
Опа
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
2
Боэ
Саша
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
21
Шуиар
Мунир
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Нападающий
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
0:0
13'
0:1
21'
1:1
30'
1:1
65'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.6
|2.
|Гуйе Ламин
|1
|0.1
|3.
|Булая Фарид
|1
|0.1
|4.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.1
|5.
|Нгетт Опа
|1
|0.1
|6.
|Маига Хабиб
|0
|0
|7.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|8.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|2
|0.2
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.1
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.1
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.1
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|7.
|Булая Фарид
|1
|0
|8.
|Бронн Дилан
|1
|0
|9.
|Делен Тома
|1
|0
|10.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Панзо Джонатан
|3
|0
|2.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|3.
|Шафик Фуад
|2
|0
|4.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|5.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|6.
|Шейх Пап
|2
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|8.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|9.
|Ассале Рожер
|0
|1
|10.
|Конате Мусса
|1
|0
|11.
|Целина Берсант
|1
|0
|12.
|Боэ Саша
|1
|0
|13.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|Дижон
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн Бордо 3:0 Дижон
Последние игры между собой
Метц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Дижон: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Метц 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:0 Метц Лига 1 Метц 2:4 Дижон Товарищеские матчи Дижон 0:4 Метц Лига 2 Метц 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 2:0 Метц Кубок лиги Дижон 2:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 2:1 Метц Лига 2 Метц 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Дижон Лига 2 Метц 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:1 Метц Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Анже
|5:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|8.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|1:5 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.10
|1.04
|6.90
|1.10
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.35
|1.65
|1.95
|1.91
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.35
|3.25
|—
|—
|1.16
|4.85
|—
|—
|1.08
|7.10
|1.02
|11.50
|1.01
|13.50
|
|8.90
|1.07
|7.30
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.10
|7.60
|1.08
|8.40
|1.01
|16.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.39
|2.78
|1.49
|2.37
|1.65
|1.96
|1.94
|1.71
|2.21
|1.44
|2.90
|1.88
|2.00
|1.55
|2.53
|1.40
|3.06
|1.52
|2.62
|1.42
|2.98
|1.26
|3.98
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.35
|3.25
|—
|—
|1.09
|7.30
|1.37
|2.90
|—
|—
|1.03
|10.00
|
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.10
|7.10
|1.07
|8.40
|—
|—
|—
|—
|
|2.80
|1.49
|2.29
|1.69
|1.77
|2.17
|1.49
|2.78
|1.97
|1.91
|1.62
|2.38
|1.27
|3.90
|1.26
|3.99
|1.14
|6.20
|—
|—
Прогнозы на матч Метц 1:1 Дижон
Исход игры
Метц
81.6% (124)
Ничья
15.8% (24)
Дижон
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
30% (45)
Меньше
70% (105)
Обе команды забьют
Да
40% (60)
Нет
60% (90)
Популярный счёт
1:0 Метц
39.5% (60)
2:1 Метц
21.1% (32)
2:0 Метц
13.8% (21)
1:1 Ничья
13.2% (20)
3:1 Метц
3.3% (5)
3:0 Метц
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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