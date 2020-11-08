  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Нант
0'
18' Желтая карточка
Амель Пьер-Ив
20' Желтая карточка
Лорьенте Арман
32' Желтая карточка
Луза Имран
35'
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
28
Лорьенте
Арман
8
Чалоба
Трево
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
29
Амель
Пьер-Ив
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
Лорьян
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

18'
Амель Пьер-Ив
 
20'
Лорьенте Арман
 
23'
 
Траоре Шарль
Фабио да Сильва
32'
 
Луза Имран

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.4
2. Амель Пьер-Ив 3 0.3
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.2
4. Монкондю Томас 1 0.1
5. Моффи Теремас 1 0.1
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 2 0.22
2. Луза Имран 2 (2) 0.22
3. Саймон Мозес 1 0.11
4. Эмон Рено 1 0.11
5. Жиротто Андрей 1 0.11
6. Коло-Муани Рандаль 1 0.11
7. Бамба Кадер 1 0.11
8. Аппиа Деннис 0 0
9. Коко Маркус 0 0
10. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Лапорт Жульен 2 0
4. Ле Фе Энцо 2 0
5. Лемуан Фабьен 1 0
6. Нарди Поль 1 0
7. Абергель Лоран 1 0
8. Висса Йоан 1 0
9. Гравильон Эндрю 1 0
10. Диарра Стефан 1 0
11. Уоджа Франклин 1 0
12. Мендес Убулан 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 1
2. Паллуа Николя 3 0
3. Жиротто Андрей 1 1
4. Луза Имран 0 1
5. Аппиа Деннис 1 0
6. Абейд Мехди 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Коко Маркус 1 0
9. Чиривелла Педро 1 0
10. Блас Людовик 1 0
11. Лафон Альбан 1 0
12. Траоре Шарль 1 0
13. Ндилю Бридж 1 0
14. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Нант 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян
Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян
Нант Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант
Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Нант 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Нант Лига 1 Лорьян 0:1 Нант Товарищеские матчи Нант 2:1 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:1 Лорьян Товарищеские матчи Нант 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Лига 1 Нант 2:0 Лорьян Кубок лиги Лорьян 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ланс 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 10 16
8. Анже 2:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 19 16
9. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15. Нант 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
16. Лорьян 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 15 9
17. Реймс 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
18. Ним 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 16 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    34'
    Безумный фол. Чалоба Трево грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
  • 34'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Амель Пьер-Ив из команды Лорьян делает передачу одноклубнику.
  • 33'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    32'
    Луза Имран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Луза Имран из команды Нант поставил подножку. Пострадал Висса Йоан
  • 32'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 31'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Лорьян: 52%, Нант: 48%.
  • 30'
    Абергель Лоран из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    30'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян подал угловой справа.
  • 29'
    Хороший удар издали нанес Лорьенте Арман, но отличный сейв сделал Лафон Альбан. Угловой.
  • 29'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 29'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Матч возобновлен
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Амель Пьер-Ив грубо играет против соперника. Пострадал Жиротто Андрей
  • 25'
    Контроль мяча: Лорьян: 54%, Нант: 46%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 25'
    Какой промах! Моффи Теремас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 25'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 24'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
  • 23'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Фабио да Сильва получил травму и заменен. Траоре Шарль выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    23'
    Луза Имран возвращается на поле.
  • 22'
    Абейд Мехди из команды Нант пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Луза Имран получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Ох, нехорошо это выглядит. Луза Имран получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Гравильон Эндрю из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Луза Имран
  • Травма, повреждение
    21'
    Фабио да Сильва возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Контроль мяча: Лорьян: 53%, Нант: 47%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фабио да Сильва получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    20'
    Фабио да Сильва на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    20'
    Лорьенте Арман получает желтую карточку за нырок
  • Фол, нарушение
    20'
    Лорьенте Арман упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
  • 19'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    18'
    Туре Абдулайе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    18'
    Амель Пьер-Ив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Амель Пьер-Ив грубо играет против соперника. Пострадал Туре Абдулайе
  • 17'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 17'
    Игрок команды Лорьян наносит дальний удар, но мяч проходит мимо ворот
  • 17'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    17'
    Блас Людовик возвращается на поле.
  • 17'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Делаплас Жонатан из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    16'
    Ох, нехорошо это выглядит. Блас Людовик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Блас Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Лорьян: 46%, Нант: 54%.
  • 15'
    Гравильон Эндрю из команды Лорьян хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 14'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Коло-Муани Рандаль делает скидку назад вдоль ворот
  • Фол, нарушение
    13'
    Безумный фол. Абергель Лоран грубо играет против соперника. Пострадал Блас Людовик
  • 13'
    Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Абейд Мехди из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 12'
    Моффи Теремас из команды Лорьян попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 12'
    Лорьенте Арман из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Лорьян имеет хороший шанс забить.
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Лорьян: 47%, Нант: 53%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Моффи Теремас наказан за толчок Аппиа Деннис
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Делаплас Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Коло-Муани Рандаль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Лапорт Жульен из команды Лорьян играет слишком грубо. Коло-Муани Рандаль оказался на газоне.
  • 6'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 6'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лорьян: 43%, Нант: 57%.
  • 5'
    Гравильон Эндрю из команды Лорьян хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 5'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 4'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Нант пытается что-то создать.
  • 2'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Нант поставил подножку. Пострадал Висса Йоан
  • 1'
    Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лорьян 38.4% (58)
X 39.7% (60)
Нант 21.9% (33)
+1
выиграет Лорьян, со счетом 1:0
Победа хозяев 1:0
fussball_01 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Нант
3.17
3.26
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.25 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.75 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.26 2.74
  3.17 2.71 2.81

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.06 6.90 1.11 2.35 1.55 2.30 1.71 1.87 1.98 1.42 2.75 1.32 3.40 1.14 5.30 1.08 7.10 1.07 7.80 1.01 14.00
8.80 1.07 6.90 1.10 3.00 1.40 2.23 1.67 1.72 2.25 1.33 3.36 1.25 4.05 1.08 7.80 1.08 8.70 1.01 17.00
5.64 1.16 2.81 1.46 2.25 1.68 1.96 1.93 1.64 2.34 1.48 2.76 1.38 3.18 1.51 2.69 1.24 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 1.67 2.20 1.14 5.20 1.09 7.80
2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
1.76 2.13 1.47 2.78 1.18 5.08 1.46 2.84 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.45 1.31 2.28 1.63 1.53 2.45 1.19 4.60 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.60
Букмекер Да Нет
7.75 1.06
Букмекер Да Нет
3.85 1.29
Где смотреть матч Лорьян 0:0 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Нант

Исход игры
Лорьян
38.4% (58)
Ничья
39.7% (60)
Нант
21.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
63.76% (95)
Нет
36.24% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Лорьян
19.2% (29)
2:1 Лорьян
15.2% (23)
1:2 Нант
11.3% (17)
0:1 Нант
8.6% (13)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Лорьян
2% (3)
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