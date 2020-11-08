Лорьян
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Стад де Мустуар
Нант
18' Желтая карточкаАмель Пьер-Ив
20' Желтая карточкаЛорьенте Арман
32' Желтая карточкаЛуза Имран
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
12
Аппиа
Деннис
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
20'
32'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.4
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.3
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.2
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.1
|5.
|Моффи Теремас
|1
|0.1
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|2
|0.22
|2.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.22
|3.
|Саймон Мозес
|1
|0.11
|4.
|Эмон Рено
|1
|0.11
|5.
|Жиротто Андрей
|1
|0.11
|6.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.11
|7.
|Бамба Кадер
|1
|0.11
|8.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|9.
|Коко Маркус
|0
|0
|10.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|5.
|Лемуан Фабьен
|1
|0
|6.
|Нарди Поль
|1
|0
|7.
|Абергель Лоран
|1
|0
|8.
|Висса Йоан
|1
|0
|9.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|10.
|Диарра Стефан
|1
|0
|11.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|12.
|Мендес Убулан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|1
|2.
|Паллуа Николя
|3
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|4.
|Луза Имран
|0
|1
|5.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|6.
|Абейд Мехди
|1
|0
|7.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|8.
|Коко Маркус
|1
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|10.
|Блас Людовик
|1
|0
|11.
|Лафон Альбан
|1
|0
|12.
|Траоре Шарль
|1
|0
|13.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|14.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|Нант
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =6 -8Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян
Нант Последние 20 матчей: +5 =5 -10Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Анже
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 19
|16
|9.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.00
|1.06
|6.90
|1.11
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.30
|1.71
|1.87
|1.98
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.14
|5.30
|1.08
|7.10
|1.07
|7.80
|1.01
|14.00
|
|8.80
|1.07
|6.90
|1.10
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.08
|7.80
|1.08
|8.70
|1.01
|17.00
|
|5.64
|1.16
|—
|—
|2.81
|1.46
|2.25
|1.68
|1.96
|1.93
|1.64
|2.34
|1.48
|2.76
|1.38
|3.18
|1.51
|2.69
|—
|—
|1.24
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Нант
Исход игры
Лорьян
38.4% (58)
Ничья
39.7% (60)
Нант
21.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
63.76% (95)
Нет
36.24% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Лорьян
19.2% (29)
2:1 Лорьян
15.2% (23)
1:2 Нант
11.3% (17)
0:1 Нант
8.6% (13)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Лорьян
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!