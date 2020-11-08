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  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:2
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
18' Желтая карточка
Абергель Лоран
19' Желтая карточка
Лорьенте Арман
32' Желтая карточка
Луза Имран
0:1
80' Гол
Бамба Кадер
82' Желтая карточка
Морель Жереми
0:2
83' Гол
Блас Людовик
90'+4
30
Нарди
Поль
22
Делаплас
Жонатан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
28
Лорьенте
Арман
8
Чалоба
Трево
6
Абергель
Лоран
19
Висса
Йоан
13
Моффи
Теремас
29
Амель
Пьер-Ив
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
8
Абейд
Мехди
19
Туре
Абдулайе
11
Коко
Маркус
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
Лорьян
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Ход матча

18'
Абергель Лоран
 
19'
Лорьенте Арман
 
23'
 
Траоре Шарль
Фабио да Сильва
32'
 
Луза Имран
65'
Марво Сильвен
Моффи Теремас
 
77'
 
Бамба Кадер
Коко Маркус
79'
Монкондю Томас
Чалоба Трево
 
79'
Диарра Стефан
Лорьенте Арман
 
80'
0:1
Бамба Кадер
(Туре Абдулайе)
82'
Морель Жереми
 
83'
0:2
Блас Людовик
(Коло-Муани Рандаль)
84'
Грбич Адриан
Амель Пьер-Ив
 
84'
Ле Фе Энцо
Абергель Лоран
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.4
2. Амель Пьер-Ив 3 0.3
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.2
4. Монкондю Томас 1 0.1
5. Моффи Теремас 1 0.1
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 3 0.33
2. Бамба Кадер 2 0.22
3. Луза Имран 2 (2) 0.22
4. Саймон Мозес 1 0.11
5. Коло-Муани Рандаль 1 0.11
6. Эмон Рено 1 0.11
7. Жиротто Андрей 1 0.11
8. Аппиа Деннис 0 0
9. Туре Абдулайе 0 0
10. Коко Маркус 0 0
11. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Абергель Лоран 2 0
4. Лапорт Жульен 2 0
5. Ле Фе Энцо 2 0
6. Морель Жереми 1 0
7. Лемуан Фабьен 1 0
8. Нарди Поль 1 0
9. Висса Йоан 1 0
10. Гравильон Эндрю 1 0
11. Диарра Стефан 1 0
12. Уоджа Франклин 1 0
13. Лорьенте Арман 1 0
14. Мендес Убулан 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 2 1
2. Паллуа Николя 3 0
3. Жиротто Андрей 1 1
4. Луза Имран 1 1
5. Аппиа Деннис 1 0
6. Абейд Мехди 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Коко Маркус 1 0
9. Чиривелла Педро 1 0
10. Блас Людовик 1 0
11. Лафон Альбан 1 0
12. Траоре Шарль 1 0
13. Ндилю Бридж 1 0
14. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)
 Нант 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:0 Лорьян
Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян
Нант Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант
Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Нант 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Нант Лига 1 Лорьян 0:1 Нант Товарищеские матчи Нант 2:1 Лорьян Лига 1
Лорьян 0:0 Нант Лига 1 Нант 4:1 Лорьян Товарищеские матчи Нант 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Лига 1 Нант 2:0 Лорьян Кубок лиги Лорьян 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Лорьян Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Анже 5:1 Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
8. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
9. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним 1:5 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лорьян 38.4% (58)
X 39.7% (60)
Нант 21.9% (33)
+1
выиграет Лорьян, со счетом 1:0
Победа хозяев 1:0
fussball_01 #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.25 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.50 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.26 2.74
  6.38 1.38 6.15

Самый высокий коэффициент на матч «Лорьян» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лорьян» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лорьян» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.65 2.20 6.90 1.11 1.08 7.00 2.30 1.71 1.87 1.98 1.14 5.30 1.32 3.40 1.14 5.30 1.08 7.10 1.07 7.80 1.01 14.00
8.80 1.07 6.90 1.10 3.00 1.40 2.23 1.67 1.72 2.25 1.33 3.36 1.25 4.05 1.08 7.80 1.08 8.70 1.01 17.00
1.45 2.88 1.26 4.05 1.49 2.72 1.34 3.38 1.63 2.36 1.43 2.94 1.35 3.36 1.48 2.76 1.22 4.49 1.51 2.69 1.24 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.00 1.67 2.20 1.03 10.50 1.09 7.80
2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
1.20 4.84 1.47 2.78 1.18 5.08 1.46 2.84 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.45 1.31 2.28 1.63 1.53 2.45 1.19 4.60 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
12.50 1.01
Букмекер Да Нет
3.85 1.29
Где смотреть матч Лорьян 0:2 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Лорьян 0:2 Нант

Исход игры
Лорьян
38.4% (58)
Ничья
39.7% (60)
Нант
21.9% (33)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
63.76% (95)
Нет
36.24% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:0 Лорьян
19.2% (29)
2:1 Лорьян
15.2% (23)
1:2 Нант
11.3% (17)
0:1 Нант
8.6% (13)
0:0 Ничья
4.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Лорьян
2% (3)
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