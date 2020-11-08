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  3. Франция
Ним
0:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Анже
0'
0:1
1' Гол
Лаж Матиас
15' Желтая карточка
Лаж Матиас
17' Желтая карточка
Мангани Томас
0:2
23' Гол
Баокен Стефан
33'
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
23
Бриансон
Антони
5
Ландре
Лоик
29
Алакуш
Софьян
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Элиассон
Никлас
13
Ариби
Карим
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
5
Мангани
Томас
22
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
Ним
4-2-3-1
Анже
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Лаж Матиас
(Тиуб Сада)
15'
 
Лаж Матиас
17'
 
Мангани Томас
23'
0:2
Баокен Стефан
(Траоре Исмаэль)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.3
2. Мелинг Биргер 1 0.1
3. Филиппото Ромен 1 0.1
4. Денкей Кевин 1 0.1
5. Рипар Рено 1 0.1
6. Кубас Андрес 1 0.1
7. Коне Мусса II 1 0.1
8. Мартинеc Пабло 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 3 0.3
2. Баокен Стефан 2 0.2
3. Фюльжини Анжело 2 0.2
4. Тиуб Сада 1 0.1
5. Буфаль Софьян 1 0.1
6. Лаж Матиас 1 0.1
7. Мангани Томас 1 (1) 0.1
8. Капелле Пьеррик 0 0
9. Дьони Луа 0 0
10. Бобишон Антонен 0 0
11. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Ландре Лоик 1 1
2. До Лука 2 0
3. Бриансон Антони 2 0
4. Фомба Ламин 2 0
5. Денкей Кевин 2 0
6. Ру Нолан 1 0
7. Рейне Батист 1 0
8. Рипар Рено 1 0
9. Кубас Андрес 1 0
10. Мартинеc Пабло 1 0
11. Мигель Флориан 1 0
12. Бенрау Яссин 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Баокен Стефан 3 0
3. Мангани Томас 2 0
4. Павлович Матео 2 0
5. Думбия Сулейман 2 0
6. Фюльжини Анжело 2 0
7. Траоре Исмаэль 1 0
8. Кабо Джимми 1 0
9. Сантамария Батист 1 0
10. Бернардони Поль 1 0
11. Кулибали Лассана 1 0
12. Эбосс Энсо 1 0
13. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 11.11% (1) 0 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Анже 0 40% (4) 10% (1) 30% (3) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним
Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже
ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже

Последние игры между собой

Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Ним 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:0 Ним Лига 1 Ним 3:1 Анже Лига 1 Анже 3:4 Ним Лига 1
Анже 3:0 Ним Лига 2 Анже 2:1 Ним Кубок лиги Ним 3:2 Анже Лига 2 Анже 2:3 Ним Лига 2 Ним 0:2 Анже Лига 2 Ним 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Ним Лига 2 Анже 2:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Анже Лига 2 Ним 0:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Ним Лига 2 Анже 0:1 Ним Кубок лиги Ним 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:2 Ним Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ланс 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 10 16
8. Анже 2:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 19 16
9. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15. Нант 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
16. Лорьян 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 15 9
17. Реймс 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
18. Ним 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 16 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ним 26.5% (40)
X 49% (74)
Анже 24.5% (37)
+0
матч окончится ничьей, со счетом 4:4
Ничья 4:4
fussball_01 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Анже
7.69
4.39
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.30 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 3.75 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.40 2.54
  7.69 4.39 1.46

Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.03 6.90 1.07 3.15 1.36 2.41 1.61 1.99 1.88 2.55 1.47 1.38 3.05 1.52 2.45 1.12 6.70 1.18 4.65 1.01 12.50
9.30 1.06 7.80 1.09 3.18 1.36 2.39 1.59 1.78 2.15 1.39 3.05 1.28 3.75 1.10 7.00 1.09 7.90 1.02 15.75
6.30 1.13 2.82 1.48 2.41 1.63 3.07 1.40 2.42 1.60 2.10 1.78 1.78 2.11 1.57 2.48 1.45 2.85 1.14 6.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.75 2.10 2.00 1.75 1.10 7.10 1.18 4.60
2.79 1.44 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.70 1.08 8.20
2.79 1.49 2.29 1.69 1.79 2.15 1.50 2.76 1.90 1.98 1.56 2.51 1.24 4.27 1.17 5.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
Где смотреть матч Ним 0:2 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Ним 0:2 Анже

Исход игры
Ним
26.5% (40)
Ничья
49% (74)
Анже
24.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
20.13% (30)
Меньше
79.87% (119)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (69)
1:0 Ним
15.9% (24)
0:1 Анже
13.2% (20)
1:2 Анже
10.6% (16)
2:1 Ним
8.6% (13)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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