Ним
0:2
Первый тайм: 33'
Стадион: Дес Костьерес
Анже
0:1
1' ГолЛаж Матиас
15' Желтая карточкаЛаж Матиас
17' Желтая карточкаМангани Томас
0:2
23' ГолБаокен Стефан
30
Рейне
Батист
8
До
Лука
18
Кубас
Андрес
22
Бенрау
Яссин
13
Ариби
Карим
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ариби КаримНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Денкей КевинНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
0:1
15'
17'
23'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.3
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.1
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.1
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.1
|5.
|Рипар Рено
|1
|0.1
|6.
|Кубас Андрес
|1
|0.1
|7.
|Коне Мусса II
|1
|0.1
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.3
|2.
|Баокен Стефан
|2
|0.2
|3.
|Фюльжини Анжело
|2
|0.2
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.1
|5.
|Буфаль Софьян
|1
|0.1
|6.
|Лаж Матиас
|1
|0.1
|7.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.1
|8.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|9.
|Дьони Луа
|0
|0
|10.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|11.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ландре Лоик
|1
|1
|2.
|До Лука
|2
|0
|3.
|Бриансон Антони
|2
|0
|4.
|Фомба Ламин
|2
|0
|5.
|Денкей Кевин
|2
|0
|6.
|Ру Нолан
|1
|0
|7.
|Рейне Батист
|1
|0
|8.
|Рипар Рено
|1
|0
|9.
|Кубас Андрес
|1
|0
|10.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|11.
|Мигель Флориан
|1
|0
|12.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|3
|1
|2.
|Баокен Стефан
|3
|0
|3.
|Мангани Томас
|2
|0
|4.
|Павлович Матео
|2
|0
|5.
|Думбия Сулейман
|2
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|7.
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|8.
|Кабо Джимми
|1
|0
|9.
|Сантамария Батист
|1
|0
|10.
|Бернардони Поль
|1
|0
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0
|12.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|13.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Анже
|0
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ Монпелье 0:1 Ним
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже
Последние игры между собой
Ним: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
Анже: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Анже
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 19
|16
|9.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ним» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ним» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ним» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.40
|1.03
|6.90
|1.07
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.61
|1.99
|1.88
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.38
|3.05
|—
|—
|1.52
|2.45
|1.12
|6.70
|1.18
|4.65
|1.01
|12.50
|
|9.30
|1.06
|7.80
|1.09
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.10
|7.00
|1.09
|7.90
|1.02
|15.75
|
|—
|—
|—
|—
|6.30
|1.13
|2.82
|1.48
|2.41
|1.63
|3.07
|1.40
|2.42
|1.60
|2.10
|1.78
|1.78
|2.11
|1.57
|2.48
|1.45
|2.85
|—
|—
|1.14
|6.27
|—
|—
Прогнозы на матч Ним 0:2 Анже
Исход игры
Ним
26.5% (40)
Ничья
49% (74)
Анже
24.5% (37)
Тотал 2.5
Больше
20.13% (30)
Меньше
79.87% (119)
Обе команды забьют
Да
66.44% (99)
Нет
33.56% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (69)
1:0 Ним
15.9% (24)
0:1 Анже
13.2% (20)
1:2 Анже
10.6% (16)
2:1 Ним
8.6% (13)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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