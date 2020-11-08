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  3. Франция
Ланс
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Реймс
0'
14' Желтая карточка
Медина Факундо
18' Желтая карточка
Маурисио Тони
1:0
21' Гол
Банса Саймон
34'
16
Лека
Жан-Луи
15
Фортес
Стивен
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
28
Дукуре
Шейк
22
Маурисио
Тони
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
7
Сотока
Флорьян
1
Райкович
Предраг
33
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
21
Мбюкю
Натанаэль
15
Манетси
Маршал
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
9
Сирхейс
Кай
Ланс
3-4-1-2
Реймс
4-4-2

Ход матча

14'
Медина Факундо
 
18'
Маурисио Тони
 
21'
Банса Саймон
(Маурисио Тони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 4 (4) 0.5
2. Ганаго Игнатиус 4 0.5
3. Сотока Флорьян 1 0.13
4. Медина Факундо 1 0.13
5. Маурисио Тони 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 6 (3) 0.6
2. Туре Эль Билал 1 0.1
3. Абдельамид Юнис 1 0.1
4. Фас Ваут 1 0.1
5. Кассама Морету 1 0.1
6. Мбюкю Натанаэль 1 0.1
7. Кутеса Дерек 0 0
8. Бериша Валон 0 0
9. Зенели Арбер 0 0
10. Кафаро Матьё 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 3 1
2. Медина Факундо 4 0
3. Каюзак Янник 3 0
4. Баде Луак 1 1
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Мишлен Клеман 0 1
7. Перес Мануэль 1 0
8. Какута Гаэль 1 0
9. Жан Корентин 1 0
10. Фортес Стивен 1 0
11. Сотока Флорьян 1 0
12. Боура Исмаэль 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 4 1
2. Кассама Морету 2 1
3. Манетси Маршал 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Донис Анастасиос 0 1
7. Абдельамид Юнис 1 0
8. Райкович Предраг 1 0
9. Кутеса Дерек 1 0
10. Кафаро Матьё 1 0
11. Сирхейс Кай 1 0
12. Хорнби Фрэйзер 1 0
13. Конан Гислен 1 0
14. Туре Эль Билал 1 0
15. Драмме Муамаду 1 0
16. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 20% (2) 0 30% (3) 30% (3) 10% (1) 10% (1)
 Реймс 45.45% (5) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 0

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо
Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан
Реймс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа

Последние игры между собой

Ланс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ланс 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 2:0 Ланс Кубок Реймс 3:1 Ланс Лига 2 Ланс 3:2 Реймс Кубок
Ланс 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 4:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Реймс Лига 2 Ланс 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:2 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ланс 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 10 16
8. Анже 2:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 19 16
9. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15. Нант 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
16. Лорьян 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 15 9
17. Реймс 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
18. Ним 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 16 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Ланс 69.3% (104)
X 24.7% (37)
Реймс 6% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 5:5
Ничья 5:5
fussball_01 #
Все прогнозы
2.56 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Реймс
2.28
3.35
4.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.30 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.25 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.35 3.42
  2.25 2.89 4.03

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.80 1.05 6.90 1.11 2.95 1.42 2.26 1.69 1.89 1.99 1.68 2.31 1.33 3.55 1.23 4.30 1.07 7.10 1.05 7.80 1.01 15.00
8.30 1.08 7.00 1.10 2.83 1.44 2.14 1.73 1.66 2.36 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.40 1.07 9.30 1.01 18.25
5.66 1.16 2.73 1.49 2.19 1.73 1.91 1.97 1.61 2.40 1.46 2.81 1.37 3.22 1.50 2.71 1.23 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.17 1.33 3.40 1.09 7.50
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.70 1.06 9.00
1.73 2.18 1.45 2.87 1.17 5.43 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.51 2.45 1.18 4.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.19 4.85 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.86
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
3.95 1.27
Где смотреть матч Ланс 1:0 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 1:0 Реймс

Исход игры
Ланс
69.3% (104)
Ничья
24.7% (37)
Реймс
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
64.19% (95)
Нет
35.81% (53)
Популярный счёт
2:1 Ланс
36.7% (55)
1:0 Ланс
22% (33)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Ланс
8.7% (13)
2:2 Ничья
3.3% (5)
1:2 Реймс
2.7% (4)
0:1 Реймс
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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