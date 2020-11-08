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  3. Франция
Ланс
4:4
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
14' Желтая карточка
Медина Факундо
18' Желтая карточка
Маурисио Тони
1:0
21' Гол
Банса Саймон
46' Желтая карточка
Фас Ваут
1:1
47' Гол
Кафаро Матьё
1:2
54' Гол
Диа Булайе
76' Желтая карточка
Баде Луак
2:2
77' Гол в свои ворота
Фокет Томас
2:3
79' Гол в свои ворота
Медина Факундо
2:4
81' Гол
Диа Булайе
3:4
90' Гол
Сотока Флорьян
4:4
90' Гол
Сотока Флорьян
90'+7
16
Лека
Жан-Луи
15
Фортес
Стивен
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
22
Маурисио
Тони
28
Дукуре
Шейк
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
23
Банса
Саймон
1
Райкович
Предраг
33
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
32
Фокет
Томас
21
Мбюкю
Натанаэль
15
Манетси
Маршал
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
9
Сирхейс
Кай
11
Диа
Булайе
Ланс
3-4-1-2
Реймс
4-4-2

Ход матча

14'
Медина Факундо
 
18'
Маурисио Тони
 
21'
Банса Саймон
(Маурисио Тони)
1:0
46'
 
Думбия Мусса
Мбюкю Натанаэль
46'
 
Фас Ваут
47'
1:1
Кафаро Матьё
54'
1:2
Диа Булайе
(Бериша Валон)
63'
Фофана Секо
Маурисио Тони
 
63'
 
Туре Эль Билал
Сирхейс Кай
63'
Силла Иссиага
Боура Исмаэль
 
69'
 
Кассама Морету
Кафаро Матьё
73'
Мюинга Арно
Банса Саймон
 
73'
Кошта Давид
Фортес Стивен
 
76'
Баде Луак
 
77'
Фокет Томас
2:2
79'
2:3
Медина Факундо
81'
2:4
Диа Булайе
82'
Жан Корентин
Какута Гаэль
 
86'
 
Кутеса Дерек
Диа Булайе
90'
Сотока Флорьян
(Клаусс Джонатан)
3:4
90'
Сотока Флорьян
(Жан Корентин)
4:4

Статистика матча

  • 4 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 4 (4) 0.5
2. Ганаго Игнатиус 4 0.5
3. Сотока Флорьян 3 0.38
4. Банса Саймон 1 0.13
5. Медина Факундо 1 0.13
6. Маурисио Тони 0 0
7. Жан Корентин 0 0
8. Клаусс Джонатан 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.8
2. Кафаро Матьё 1 0.1
3. Туре Эль Билал 1 0.1
4. Абдельамид Юнис 1 0.1
5. Фас Ваут 1 0.1
6. Кассама Морету 1 0.1
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.1
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 3 1
2. Медина Факундо 4 0
3. Баде Луак 2 1
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Мишлен Клеман 0 1
7. Перес Мануэль 1 0
8. Какута Гаэль 1 0
9. Жан Корентин 1 0
10. Фортес Стивен 1 0
11. Маурисио Тони 1 0
12. Сотока Флорьян 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 2 1
3. Манетси Маршал 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Донис Анастасиос 0 1
7. Абдельамид Юнис 1 0
8. Райкович Предраг 1 0
9. Кутеса Дерек 1 0
10. Кафаро Матьё 1 0
11. Сирхейс Кай 1 0
12. Хорнби Фрэйзер 1 0
13. Конан Гислен 1 0
14. Туре Эль Билал 1 0
15. Драмме Муамаду 1 0
16. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3)
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо
Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан
Реймс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа

Последние игры между собой

Ланс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ланс 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 2:0 Ланс Кубок Реймс 3:1 Ланс Лига 2 Ланс 3:2 Реймс Кубок
Ланс 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:2 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:0 Ланс Лига 1 Ланс 4:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Реймс Лига 2 Ланс 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:2 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Анже 5:1 Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
8. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
9. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним 1:5 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Ланс 69.3% (104)
X 24.7% (37)
Реймс 6% (9)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 5:5
Ничья 5:5
fussball_01 #
Все прогнозы
2.56 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.30 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 8.75 4.15 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.35 3.42
  11.12 3.45 1.51

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.75 6.75
8.80 1.05 6.90 1.11 3.25 1.32 2.26 1.69 1.89 1.99 1.50 2.45 1.33 3.55 2.60 1.45 1.07 7.10 1.32 3.15 1.01 15.00 1.06 7.75
8.30 1.08 7.00 1.10 2.83 1.44 2.14 1.73 1.66 2.36 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.40 1.07 9.30 1.01 18.25
5.66 1.16 2.73 1.49 4.20 1.24 3.06 1.40 2.41 1.61 1.83 2.06 1.57 2.49 1.39 3.12 2.55 1.55 2.07 1.81 1.57 2.48 1.37 3.24 1.52 2.63 1.30 3.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.17 1.33 3.40 1.09 7.50 1.02 11.50
2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.70 1.06 9.00
1.73 2.18 1.45 2.87 1.17 5.43 1.44 2.91 1.16 5.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.51 2.45 1.18 4.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.19 4.85 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
Букмекер Да Нет
5.90 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.27
Где смотреть матч Ланс 4:4 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Ланс 4:4 Реймс

Исход игры
Ланс
69.3% (104)
Ничья
24.7% (37)
Реймс
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
64.19% (95)
Нет
35.81% (53)
Популярный счёт
2:1 Ланс
36.7% (55)
1:0 Ланс
22% (33)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Ланс
8.7% (13)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Реймс
2.7% (4)
1:2 Реймс
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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