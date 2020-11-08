Ланс
4:4
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Реймс
14' Желтая карточкаМедина Факундо
18' Желтая карточкаМаурисио Тони
1:0
21' ГолБанса Саймон
46' Желтая карточкаФас Ваут
1:1
47' ГолКафаро Матьё
1:2
54' ГолДиа Булайе
76' Желтая карточкаБаде Луак
2:2
77' Гол в свои воротаФокет Томас
2:3
79' Гол в свои воротаМедина Факундо
2:4
81' ГолДиа Булайе
3:4
90' ГолСотока Флорьян
4:4
90' ГолСотока Флорьян
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
23
Банса
Саймон
33
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
32
Фокет
Томас
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
31 Баяла СирильНападающий
-
25 Жан КорентинНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
18'
21'
1:0
46'
47'
1:1
54'
1:2
76'
77'
2:2
79'
2:3
81'
2:4
90'
90'
4:4
Статистика матча
-
4 Голы 4
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|4 (4)
|0.5
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.5
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.38
|4.
|Банса Саймон
|1
|0.13
|5.
|Медина Факундо
|1
|0.13
|6.
|Маурисио Тони
|0
|0
|7.
|Жан Корентин
|0
|0
|8.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|8 (3)
|0.8
|2.
|Кафаро Матьё
|1
|0.1
|3.
|Туре Эль Билал
|1
|0.1
|4.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.1
|5.
|Фас Ваут
|1
|0.1
|6.
|Кассама Морету
|1
|0.1
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.1
|8.
|Бериша Валон
|0
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|10.
|Зенели Арбер
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|3
|1
|2.
|Медина Факундо
|4
|0
|3.
|Баде Луак
|2
|1
|4.
|Каюзак Янник
|3
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|7.
|Перес Мануэль
|1
|0
|8.
|Какута Гаэль
|1
|0
|9.
|Жан Корентин
|1
|0
|10.
|Фортес Стивен
|1
|0
|11.
|Маурисио Тони
|1
|0
|12.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Кассама Морету
|2
|1
|3.
|Манетси Маршал
|2
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|7.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|8.
|Райкович Предраг
|1
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|10.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|12.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|13.
|Конан Гислен
|1
|0
|14.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|15.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|16.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|Реймс
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +11 =2 -7Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо
Реймс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс
Последние игры между собой
Ланс: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Анже
|5:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|8.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|1:5 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|
|8.80
|1.05
|6.90
|1.11
|—
|—
|3.25
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.69
|1.89
|1.99
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.33
|3.55
|2.60
|1.45
|—
|—
|1.07
|7.10
|—
|—
|1.32
|3.15
|1.01
|15.00
|1.06
|7.75
|—
|—
|—
|—
|
|8.30
|1.08
|7.00
|1.10
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.14
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.08
|8.40
|—
|—
|1.07
|9.30
|1.01
|18.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|5.66
|1.16
|—
|—
|2.73
|1.49
|4.20
|1.24
|3.06
|1.40
|2.41
|1.61
|1.83
|2.06
|1.57
|2.49
|1.39
|3.12
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.07
|1.81
|1.57
|2.48
|1.37
|3.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.52
|2.63
|1.30
|3.68
Прогнозы на матч Ланс 4:4 Реймс
Исход игры
Ланс
69.3% (104)
Ничья
24.7% (37)
Реймс
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (68)
Меньше
54.05% (80)
Обе команды забьют
Да
64.19% (95)
Нет
35.81% (53)
Популярный счёт
2:1 Ланс
36.7% (55)
1:0 Ланс
22% (33)
1:1 Ничья
18% (27)
2:0 Ланс
8.7% (13)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:1 Реймс
2.7% (4)
1:2 Реймс
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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