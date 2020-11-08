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  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Монако
0' 3'
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
3
Бамбу
Робсон
2
Нсоки
Стенли
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
8
Лис-Мелу
Пьерр
6
Шнайдерлин
Морган
29
Рен-Аделед
Жефф
11
Гуйри
Амин
9
Дольберг
Каспер
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
11
Желсон
Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам
Ницца
4-4-2
Монако
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 3 0.33
2. Дольберг Каспер 3 (1) 0.33
3. Данте Бонфим 2 0.22
4. Лис-Мелу Пьерр 2 (1) 0.22
5. Лопеш Рони 1 0.11
6. Маолида Мизиан 1 0.11
7. Будауи Хишем 1 0.11
8. Тюрам Кефрен 1 0.11
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.67
2. Фолланд Кевин 2 0.22
3. Бадиашиле Бенуа 2 0.22
4. Агилар Рубен 1 0.11
5. Желсон Мартиньш 1 0.11
6. Дисаси Аксель 1 0.11
7. Геббельс Виллем 1 0.11
8. Диоп Софьян 1 0.11
9. Головин Александр 0 0
10. Оньекуру Генри 0 0
11. Балло-Туре Фоде 0 0
12. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Лис-Мелу Пьерр 2 0
6. Дольберг Каспер 2 0
7. Бамбу Робсон 2 0
8. Лопеш Рони 1 0
9. Бенитес Вальтер 1 0
10. Нсоки Стенли 1 0
11. Маолида Мизиан 1 0
12. Гуйри Амин 1 0
13. Пельмар Анди 1 0
14. Тюрам Кефрен 1 0
15. Сильвестр Эдди 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Агилар Рубен 3 0
4. Геббельс Виллем 3 0
5. Фофана Юссуф 1 1
6. Желсон Мартиньш 2 0
7. Матсима Крислен 2 0
8. Фабрегас Сеск 1 0
9. Сидибе Джибриль 1 0
10. Бен-Йеддер Виссам 1 0
11. Фолланд Кевин 1 0
12. Балло-Туре Фоде 1 0
13. Пеллегри Пьетро 1 0
14. Диоп Софьян 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Монако 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль
Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако
Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца 2:3 Монако Товарищеские матчи Ницца 2:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1
Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 3:2 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Анже 5:1 Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
8. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
9. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним 1:5 Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • 5'
    "Монако" продолжает наседать, подопечные Ковача владеют очень солидным преимуществом в начале встречи.
  • Штанга
    4'
    Первая атака гостей завершается ударом Фолланда с линии штрафной, мяч попадает в перекладину. Хотя Бенитес выручил.
  • 3'
    Впервые "Ницца" перевела игру на чужую половину поля. Но ненадолго, "монегаски" с мячом.
  • 2'
    "Ницца" проводит матч в комплекте формы чёрного цвета, в белой футболисты гостей. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Ниццы".
  • Первый тайм
  • 3'
    Монако контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Фофана Юссуф из команды Монако играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
  • 2'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Тюрам Кефрен из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.70 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.95 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.96 2.07
  3.66 3.90 2.03

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 4.70 1.17 4.00 1.25 2.46 1.59 2.14 1.76 1.93 1.93 1.72 2.20 1.57 2.41 1.30 3.50 1.23 4.20 1.09 6.70 1.07 7.40
13.00 1.00 11.50 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.46 1.68 1.84 1.96 1.52 2.46 1.26 3.54 1.17 4.35 1.06 7.70 1.04 7.70
5.25 1.19 2.46 1.61 2.18 1.75 1.92 1.99 1.70 2.26 1.57 2.55 1.22 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.59 2.37 1.22 4.30
3.64 1.28 2.38 1.58 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.40
3.10 1.41 2.45 1.61 1.87 2.05 1.60 2.46 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.45
Букмекер Да Нет
3.95 1.27
Букмекер Да Нет
2.70 1.47
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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Монако

Исход игры
Ницца
28.8% (45)
Ничья
32.7% (51)
Монако
38.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
56.58% (86)
Меньше
43.42% (66)
Обе команды забьют
Да
84.87% (129)
Нет
15.13% (23)
Популярный счёт
1:2 Монако
28.2% (44)
1:1 Ничья
27.6% (43)
2:1 Ницца
21.2% (33)
1:0 Ницца
4.5% (7)
0:1 Монако
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:2 Монако
3.2% (5)
2:0 Ницца
1.9% (3)
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