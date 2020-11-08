Ницца
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Альянц Ривьера
Монако
19
Тюрам
Кефрен
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
30
Манноне
Вито
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.33
|2.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.33
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0.22
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|2 (1)
|0.22
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.11
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.11
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.11
|8.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.11
|9.
|Камара Ассан
|0
|0
|10.
|Ндой Дан
|0
|0
|11.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.67
|2.
|Фолланд Кевин
|2
|0.22
|3.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.22
|4.
|Агилар Рубен
|1
|0.11
|5.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.11
|6.
|Дисаси Аксель
|1
|0.11
|7.
|Геббельс Виллем
|1
|0.11
|8.
|Диоп Софьян
|1
|0.11
|9.
|Головин Александр
|0
|0
|10.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|11.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|12.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|7.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|8.
|Лопеш Рони
|1
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|12.
|Гуйри Амин
|1
|0
|13.
|Пельмар Анди
|1
|0
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|15.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Агилар Рубен
|3
|0
|4.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|5.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|7.
|Матсима Крислен
|2
|0
|8.
|Фабрегас Сеск
|1
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|10.
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|11.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|12.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|14.
|Диоп Софьян
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Монако
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +10 =3 -7Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль
Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако
Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 3:2 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Анже
|5:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|8.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|9.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|1:5 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|4.00
|1.25
|2.46
|1.59
|2.14
|1.76
|1.93
|1.93
|1.72
|2.20
|1.57
|2.41
|1.30
|3.50
|1.23
|4.20
|1.09
|6.70
|1.07
|7.40
|
|13.00
|1.00
|11.50
|1.01
|4.70
|1.18
|3.76
|1.27
|2.46
|1.68
|—
|—
|1.84
|1.96
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.26
|3.54
|1.17
|4.35
|1.06
|7.70
|1.04
|7.70
|
|—
|—
|—
|—
|5.25
|1.19
|—
|—
|2.46
|1.61
|2.18
|1.75
|1.92
|1.99
|1.70
|2.26
|1.57
|2.55
|—
|—
|1.22
|4.72
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Монако
Исход игры
Ницца
28.8% (45)
Ничья
32.7% (51)
Монако
38.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
56.58% (86)
Меньше
43.42% (66)
Обе команды забьют
Да
84.87% (129)
Нет
15.13% (23)
Популярный счёт
1:2 Монако
28.2% (44)
1:1 Ничья
27.6% (43)
2:1 Ницца
21.2% (33)
1:0 Ницца
4.5% (7)
0:1 Монако
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:2 Монако
3.2% (5)
2:0 Ницца
1.9% (3)
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