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Ницца
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 3 0.33
2. Дольберг Каспер 3 (1) 0.33
3. Данте Бонфим 2 0.22
4. Лис-Мелу Пьерр 2 (1) 0.22
5. Лопеш Рони 1 0.11
6. Маолида Мизиан 1 0.11
7. Будауи Хишем 1 0.11
8. Тюрам Кефрен 1 0.11
9. Камара Ассан 0 0
10. Ндой Дан 0 0
11. Клод-Морис Алексис 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.67
2. Фолланд Кевин 2 0.22
3. Бадиашиле Бенуа 2 0.22
4. Агилар Рубен 1 0.11
5. Желсон Мартиньш 1 0.11
6. Дисаси Аксель 1 0.11
7. Геббельс Виллем 1 0.11
8. Диоп Софьян 1 0.11
9. Головин Александр 0 0
10. Оньекуру Генри 0 0
11. Балло-Туре Фоде 0 0
12. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Шнайдерлин Морган 2 0
3. Камара Ассан 2 0
4. Лотомба Жордан 2 0
5. Лис-Мелу Пьерр 2 0
6. Дольберг Каспер 2 0
7. Бамбу Робсон 2 0
8. Лопеш Рони 1 0
9. Бенитес Вальтер 1 0
10. Нсоки Стенли 1 0
11. Маолида Мизиан 1 0
12. Гуйри Амин 1 0
13. Пельмар Анди 1 0
14. Тюрам Кефрен 1 0
15. Сильвестр Эдди 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Агилар Рубен 3 0
4. Геббельс Виллем 3 0
5. Фофана Юссуф 1 1
6. Желсон Мартиньш 2 0
7. Матсима Крислен 2 0
8. Фабрегас Сеск 1 0
9. Сидибе Джибриль 1 0
10. Бен-Йеддер Виссам 1 0
11. Фолланд Кевин 1 0
12. Балло-Туре Фоде 1 0
13. Пеллегри Пьетро 1 0
14. Диоп Софьян 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Монако 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2) 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль
Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако
Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако

Последние игры между собой

Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца 2:3 Монако Товарищеские матчи Ницца 2:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Монако Лига 1
Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 3:2 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Ницца 40.4% (21)
    X 32.7% (17)
    Монако 26.9% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монако
    3.32
    3.88
    2.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.70 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.75 2.18
    Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.88 2.26
      3.25 3.82 2.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 4.40 1.18 3.75 1.27 2.35 1.64 2.10 1.79 1.84 2.03 1.52 2.65 1.27 3.80 1.21 4.50 1.07 7.30 1.06 7.90
    11.75 1.00 10.75 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.43 1.69 1.78 2.04 1.52 2.46 1.26 3.54 1.17 4.33 1.05 7.20 1.04 7.90
    5.05 1.20 2.39 1.64 2.12 1.79 1.86 2.05 1.67 2.33 1.54 2.62 1.21 4.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.57 2.55 1.21 4.60
    3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
    3.05 1.43 2.40 1.63 1.83 2.09 1.58 2.52 1.40 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.46
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.45
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    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    40.4% (21)
    Ничья
    32.7% (17)
    Монако
    26.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    30.8% (16)
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    1:2 Монако
    19.2% (10)
    0:1 Монако
    5.8% (3)
    1:0 Ницца
    3.8% (2)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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