Ницца
Позже
Стадион: Альянц Ривьера
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|3
|0.33
|2.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.33
|3.
|Данте Бонфим
|2
|0.22
|4.
|Лис-Мелу Пьерр
|2 (1)
|0.22
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.11
|6.
|Маолида Мизиан
|1
|0.11
|7.
|Будауи Хишем
|1
|0.11
|8.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.11
|9.
|Камара Ассан
|0
|0
|10.
|Ндой Дан
|0
|0
|11.
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.67
|2.
|Фолланд Кевин
|2
|0.22
|3.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.22
|4.
|Агилар Рубен
|1
|0.11
|5.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.11
|6.
|Дисаси Аксель
|1
|0.11
|7.
|Геббельс Виллем
|1
|0.11
|8.
|Диоп Софьян
|1
|0.11
|9.
|Головин Александр
|0
|0
|10.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|11.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|12.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|3.
|Камара Ассан
|2
|0
|4.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|6.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|7.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|8.
|Лопеш Рони
|1
|0
|9.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|11.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|12.
|Гуйри Амин
|1
|0
|13.
|Пельмар Анди
|1
|0
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|15.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Агилар Рубен
|3
|0
|4.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|5.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|6.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|7.
|Матсима Крислен
|2
|0
|8.
|Фабрегас Сеск
|1
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|10.
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|11.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|12.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|14.
|Диоп Софьян
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|Монако
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +10 =3 -7Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль
Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако
Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Кубок лиги Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 4:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Монако Лига 1 Ницца 0:1 Монако Лига 1 Монако 0:1 Ницца Лига 1 Монако 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монако Кубок Ницца 0:3 Монако Лига 1 Ницца 3:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ницца Лига 1 Монако 3:2 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.40
|1.18
|3.75
|1.27
|2.35
|1.64
|2.10
|1.79
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.52
|2.65
|1.27
|3.80
|1.21
|4.50
|1.07
|7.30
|1.06
|7.90
|
|11.75
|1.00
|10.75
|1.01
|4.60
|1.18
|3.76
|1.27
|2.43
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.26
|3.54
|1.17
|4.33
|1.05
|7.20
|1.04
|7.90
|
|—
|—
|—
|—
|5.05
|1.20
|—
|—
|2.39
|1.64
|2.12
|1.79
|1.86
|2.05
|1.67
|2.33
|1.54
|2.62
|—
|—
|1.21
|4.92
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца - Монако
Исход игры
Ницца
40.4% (21)
Ничья
32.7% (17)
Монако
26.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.86% (29)
Меньше
43.14% (22)
Обе команды забьют
Да
84.31% (43)
Нет
15.69% (8)
Популярный счёт
2:1 Ницца
30.8% (16)
1:1 Ничья
26.9% (14)
1:2 Монако
19.2% (10)
0:1 Монако
5.8% (3)
1:0 Ницца
3.8% (2)
2:2 Ничья
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!