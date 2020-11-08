Брест
3:1
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Лилль
1:0
15' ГолПьер-Габриэль Ронаэль
2:0
19' ГолПерро Ромен
41' Undefined phrase: football_event_Мунье Стив
3:0
42' ГолКардона Ирвин
3:1
45' ПенальтиЙилмаз Бурак
45' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
12
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
19'
2:0
41'
42'
3:0
45'
3:1
45'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|3
|0.3
|2.
|Февр Ромен
|3
|0.3
|3.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.2
|4.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.2
|5.
|Онора Франк
|2
|0.2
|6.
|Кардона Ирвин
|2
|0.2
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.1
|8.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|9.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.5
|2.
|Бамба Джонатан
|4
|0.4
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.2
|4.
|Саншеш Ренату
|1
|0.1
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.1
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0.1
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.1
|8.
|Шека
|0
|0
|9.
|Брадарич Домагой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|2.
|Белькебла Арис
|2
|0
|3.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|5.
|Маньетти Уго
|2
|0
|6.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|7.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|8.
|Ласне Пол
|1
|0
|9.
|Мунье Стив
|1
|0
|10.
|Онора Франк
|1
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|12.
|Перро Ромен
|1
|0
|13.
|Диало Ибраима
|1
|0
|14.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Челик Зеки
|3
|0
|3.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|4.
|Фонте Жозе
|2
|0
|5.
|Араужо Луис
|2
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|2
|0
|7.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|12.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Лилль
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль
Последние игры между собой
Брест: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|1:3 Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|8.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Брест
|3:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 21
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 3:1 Лилль
Исход игры
Брест
5.2% (8)
Ничья
9.1% (14)
Лилль
85.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
60.93% (92)
Нет
39.07% (59)
Популярный счёт
1:2 Лилль
43.5% (67)
0:1 Лилль
25.3% (39)
0:2 Лилль
9.1% (14)
1:1 Ничья
7.8% (12)
1:3 Лилль
5.2% (8)
1:0 Брест
1.9% (3)
2:1 Брест
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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