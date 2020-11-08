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  3. Франция
Брест
3:1
Перерыв

Стадион:
Лилль
0'
1:0
15' Гол
Пьер-Габриэль Ронаэль
2:0
19' Гол
Перро Ромен
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Мунье Стив
3:0
42' Гол
Кардона Ирвин
3:1
45' Пенальти
Йилмаз Бурак
45' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
10
Иконе
Жонатан
24
Сумаре
Бубакари
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
Брест
4-4-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

15'
Пьер-Габриэль Ронаэль
(Перро Ромен)
1:0
19'
Перро Ромен
(Онора Франк)
2:0
41'
Мунье Стив
 
42'
Кардона Ирвин
(Мунье Стив)
3:0
45'
3:1
Йилмаз Бурак
45'
 
Йилмаз Бурак

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 3 0.3
2. Февр Ромен 3 0.3
3. Мунье Стив 2 (1) 0.2
4. Шарбонье Гаэтан 2 0.2
5. Онора Франк 2 0.2
6. Кардона Ирвин 2 0.2
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.1
8. Фоссурье Жюльен 0 0
9. Ле Дуарон Жереми 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 5 (2) 0.5
2. Бамба Джонатан 4 0.4
3. Араужо Луис 2 0.2
4. Саншеш Ренату 1 0.1
5. Язиджи Юсуф 1 0.1
6. Иконе Жонатан 1 0.1
7. Челик Зеки 1 0.1
8. Шека 0 0
9. Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Шарбонье Гаэтан 2 0
2. Белькебла Арис 2 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
4. Дюверн Жан-Кевин 2 0
5. Маньетти Уго 2 0
6. Шардонне Брендан 0 1
7. Фоссурье Жюльен 1 0
8. Ласне Пол 1 0
9. Мунье Стив 1 0
10. Онора Франк 1 0
11. Кардона Ирвин 1 0
12. Перро Ромен 1 0
13. Диало Ибраима 1 0
14. Мбок Хианга 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Челик Зеки 3 0
3. Андре Бенжамин 2 0
4. Фонте Жозе 2 0
5. Араужо Луис 2 0
6. Брадарич Домагой 2 0
7. Мандава Рейнилду 0 1
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Саншеш Ренату 1 0
12. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 16.67% (2) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Лилль 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако
Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль
Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Брест: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Лилль Лига 1
Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль 1:3 Заявка 10 5 4 1 16 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
8. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Брест 3:1 Заявка 10 4 0 6 15 - 21 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Брест 5.2% (8)
X 9.1% (14)
Лилль 85.7% (132)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья 1:1
fussball_01 #
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Лилль
4.50
5.90
10.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.00 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.94 1.78

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
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Прогнозы на матч Брест 3:1 Лилль

Исход игры
Брест
5.2% (8)
Ничья
9.1% (14)
Лилль
85.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
60.93% (92)
Нет
39.07% (59)
Популярный счёт
1:2 Лилль
43.5% (67)
0:1 Лилль
25.3% (39)
0:2 Лилль
9.1% (14)
1:1 Ничья
7.8% (12)
1:3 Лилль
5.2% (8)
1:0 Брест
1.9% (3)
2:1 Брест
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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