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Брест
3:2
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
1:0
15' Гол
Пьер-Габриэль Ронаэль
2:0
19' Гол
Перро Ромен
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Мунье Стив
3:0
42' Гол
Кардона Ирвин
3:1
45' Пенальти
Йилмаз Бурак
45' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
52' Желтая карточка
Шардонне Брендан
56' Желтая карточка
Мунье Стив
3:2
57' Гол
Йилмаз Бурак
63' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
87' Желтая карточка
Ларсонне Готье
90' Желтая карточка
Фоссурье Жюльен
90' Желтая карточка
Фонте Жозе
90'+5
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
10
Иконе
Жонатан
24
Сумаре
Бубакари
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
Брест
4-4-2
Лилль
4-4-2

Ход матча

15'
Пьер-Габриэль Ронаэль
(Перро Ромен)
1:0
19'
Перро Ромен
(Онора Франк)
2:0
41'
Мунье Стив
 
42'
Кардона Ирвин
(Мунье Стив)
3:0
45'
3:1
Йилмаз Бурак
45'
 
Йилмаз Бурак
46'
 
Шека
Сумаре Бубакари
46'
 
Мандава Рейнилду
Брадарич Домагой
46'
 
Лихаджи Исаак
Иконе Жонатан
52'
Шардонне Брендан
 
56'
Мунье Стив
 
57'
3:2
Йилмаз Бурак
(Язиджи Юсуф)
63'
 
Мандава Рейнилду
66'
 
Дэвид Джонатан
Язиджи Юсуф
76'
 
Веа Тимоти
Пье Жереми
78'
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
 
78'
Шарбонье Гаэтан
Мунье Стив
 
83'
Батоккьо Кристиан
Онора Франк
 
87'
Ларсонне Готье
 
90'
Фоссурье Жюльен
 
90'
 
Фонте Жозе

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 3 0.3
2. Февр Ромен 3 0.3
3. Мунье Стив 2 (1) 0.2
4. Шарбонье Гаэтан 2 0.2
5. Онора Франк 2 0.2
6. Кардона Ирвин 2 0.2
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.1
8. Фоссурье Жюльен 0 0
9. Ле Дуарон Жереми 0 0
Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.6
2. Бамба Джонатан 4 0.4
3. Араужо Луис 2 0.2
4. Язиджи Юсуф 1 0.1
5. Саншеш Ренату 1 0.1
6. Иконе Жонатан 1 0.1
7. Челик Зеки 1 0.1
8. Шека 0 0
9. Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 1 1
2. Фоссурье Жюльен 2 0
3. Шарбонье Гаэтан 2 0
4. Мунье Стив 2 0
5. Белькебла Арис 2 0
6. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
7. Дюверн Жан-Кевин 2 0
8. Маньетти Уго 2 0
9. Ласне Пол 1 0
10. Онора Франк 1 0
11. Кардона Ирвин 1 0
12. Ларсонне Готье 1 0
13. Перро Ромен 1 0
14. Диало Ибраима 1 0
15. Мбок Хианга 1 0
Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Мандава Рейнилду 1 1
5. Андре Бенжамин 2 0
6. Араужо Луис 2 0
7. Брадарич Домагой 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Саншеш Ренату 1 0
12. Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Лилль 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако
Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль
Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль

Последние игры между собой

Брест: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:2 Брест Товарищеские матчи Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Лилль Лига 1
Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ланс 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 10 16
8. Анже 2:0 Заявка 10 5 1 4 12 - 19 16
9. Метц 1:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
10. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
11. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
15. Нант 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
16. Лорьян 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 15 9
17. Реймс 0:1 Заявка 10 2 2 6 12 - 15 8
18. Ним 0:2 Заявка 10 2 2 6 9 - 16 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон 1:1 Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Брест 5.2% (8)
X 9.1% (14)
Лилль 85.7% (132)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья 1:1
fussball_01 #
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.94 1.78

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.03 11.00 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.14 1.79 1.65 2.27 1.43 2.88 1.21 4.55 1.16 5.40 1.06 9.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
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Прогнозы на матч Брест 3:2 Лилль

Исход игры
Брест
5.2% (8)
Ничья
9.1% (14)
Лилль
85.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
60.93% (92)
Нет
39.07% (59)
Популярный счёт
1:2 Лилль
43.5% (67)
0:1 Лилль
25.3% (39)
0:2 Лилль
9.1% (14)
1:1 Ничья
7.8% (12)
1:3 Лилль
5.2% (8)
1:0 Брест
1.9% (3)
2:1 Брест
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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