Брест
3:2
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Лилль
1:0
15' ГолПьер-Габриэль Ронаэль
2:0
19' ГолПерро Ромен
41' Undefined phrase: football_event_Мунье Стив
3:0
42' ГолКардона Ирвин
3:1
45' ПенальтиЙилмаз Бурак
45' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
52' Желтая карточкаШардонне Брендан
56' Желтая карточкаМунье Стив
3:2
57' ГолЙилмаз Бурак
63' Желтая карточкаМандава Рейнилду
87' Желтая карточкаЛарсонне Готье
90' Желтая карточкаФоссурье Жюльен
90' Желтая карточкаФонте Жозе
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
12
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
19'
2:0
41'
42'
3:0
45'
3:1
45'
46'
52'
56'
57'
3:2
63'
76'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 9
-
3 Угловые 11
-
1 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|3
|0.3
|2.
|Февр Ромен
|3
|0.3
|3.
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.2
|4.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.2
|5.
|Онора Франк
|2
|0.2
|6.
|Кардона Ирвин
|2
|0.2
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.1
|8.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|9.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.6
|2.
|Бамба Джонатан
|4
|0.4
|3.
|Араужо Луис
|2
|0.2
|4.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.1
|5.
|Саншеш Ренату
|1
|0.1
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0.1
|7.
|Челик Зеки
|1
|0.1
|8.
|Шека
|0
|0
|9.
|Брадарич Домагой
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шардонне Брендан
|1
|1
|2.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|3.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|4.
|Мунье Стив
|2
|0
|5.
|Белькебла Арис
|2
|0
|6.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|7.
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|8.
|Маньетти Уго
|2
|0
|9.
|Ласне Пол
|1
|0
|10.
|Онора Франк
|1
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|12.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|13.
|Перро Ромен
|1
|0
|14.
|Диало Ибраима
|1
|0
|15.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|5.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|6.
|Араужо Луис
|2
|0
|7.
|Брадарич Домагой
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|12.
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|20% (3)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Лилль
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако
Лилль Последние 20 матчей: +11 =5 -4Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик Ницца 1:1 Лилль
Последние игры между собой
Брест: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Анже
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 19
|16
|9.
|Метц
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|10.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|11.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|0:2 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 16
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|1:1 Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Лилль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лилль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Лилль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 3:2 Лилль
Исход игры
Брест
5.2% (8)
Ничья
9.1% (14)
Лилль
85.7% (132)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
60.93% (92)
Нет
39.07% (59)
Популярный счёт
1:2 Лилль
43.5% (67)
0:1 Лилль
25.3% (39)
0:2 Лилль
9.1% (14)
1:1 Ничья
7.8% (12)
1:3 Лилль
5.2% (8)
1:0 Брест
1.9% (3)
2:1 Брест
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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