Лион
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Гроупама Арена
Сент-Этьен
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
30
Мулен
Жесси
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
-
33 Гюсто МалоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
-
35 Суиси РайанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|5 (3)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|4
|0.4
|3.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.2
|4.
|Кадевере Тино
|1
|0.1
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.1
|6.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.3
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.2
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.2
|4.
|Масон Иван
|1
|0.1
|5.
|Камара Махди
|1
|0.1
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|3.
|Корне Максвелл
|2
|0
|4.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|5.
|Кадевере Тино
|2
|0
|6.
|Бруно Моура
|2
|0
|7.
|Ауа Уссем
|0
|1
|8.
|Бар Мельвен
|0
|1
|9.
|Депай Мемфис
|1
|0
|10.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|11.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|12.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|13.
|Лукас Жан
|1
|0
|14.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|4
|0
|2.
|Хазри Вахби
|1
|1
|3.
|Амума Ромен
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|6.
|Буанга Денис
|1
|0
|7.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|9.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|10.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|11.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|12.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|13.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|46.15% (6)
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Сент-Этьен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо
Последние игры между собой
Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|9.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 9
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.50
|1.01
|12.00
|1.01
|5.00
|1.15
|4.30
|1.24
|—
|—
|2.04
|1.53
|2.17
|1.74
|1.92
|2.33
|1.78
|2.10
|1.63
|2.35
|1.33
|4.75
|1.25
|4.05
|1.10
|6.30
|1.08
|6.90
|1.02
|12.00
|
|16.75
|1.01
|15.25
|1.02
|5.35
|1.16
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.62
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.63
|2.31
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.89
|1.16
|2.82
|1.46
|2.24
|1.69
|1.95
|1.93
|1.72
|2.20
|1.50
|2.68
|1.75
|2.16
|1.60
|2.43
|—
|—
|1.23
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 0:0 Сент-Этьен
Исход игры
Лион
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Сент-Этьен
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (63)
Меньше
58.82% (90)
Обе команды забьют
Да
39.22% (60)
Нет
60.78% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
41.7% (65)
2:1 Лион
25.6% (40)
1:0 Лион
15.4% (24)
3:1 Лион
8.3% (13)
3:0 Лион
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:1 Лион
1.3% (2)
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