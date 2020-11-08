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  2. Матчи
  3. Франция
Лион
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сент-Этьен
0' 32'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
5
Денайер
Джейсон
2
Диоманде
Синали
27
Корне
Максвелл
25
Какере
Максанс
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
10
Депай
Мемфис
30
Мулен
Жесси
8
Камара
Махди
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
33
Гурна-Дуат
Лукас
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
9
Аби
Шарль
Лион
4-3-3
Сент-Этьен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.5
2. Экамби Карл Токо 4 0.4
3. Ауа Уссем 2 (2) 0.2
4. Кадевере Тино 1 0.1
5. Дюбуа Лео 1 0.1
6. Бруно Моура 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.3
2. Аушиш Адиль 2 0.2
3. Буанга Денис 2 (1) 0.2
4. Масон Иван 1 0.1
5. Камара Махди 1 0.1
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Экамби Карл Токо 3 0
3. Корне Максвелл 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Кадевере Тино 2 0
6. Бруно Моура 2 0
7. Ауа Уссем 0 1
8. Бар Мельвен 0 1
9. Депай Мемфис 1 0
10. Мендес Тьяго 1 0
11. Андерсен Йоаким 1 0
12. Дюбуа Лео 1 0
13. Лукас Жан 1 0
14. Диоманде Синали 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Хазри Вахби 1 1
3. Амума Ромен 2 0
4. Масон Иван 2 0
5. Колодзейчак Тимоти 0 1
6. Буанга Денис 1 0
7. Рецос Панайотис 1 0
8. Мукуди Ароль 1 0
9. Аушиш Адиль 1 0
10. Фофана Уэсли 1 0
11. Муэффек Аймен 1 0
12. Гурна-Дуат Лукас 1 0
13. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6) 0 15.38% (2) 7.69% (1)
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель
Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
6. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Монако Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
8. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
9. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
10. Лион 0:0 Заявка 10 3 6 1 15 - 9 15
11. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • Угловой
    35'
    Аушиш слишком сильно исполнил подачу от углового флага. На дальней штанге Камара достать мяч не смог.
  • 34'
    Аушиш слева откатил мяч на Неу, удар которого с двадцати трёх метров заблокирован соперниками.
  • Офсайд
    33'
    Дюбуа слева со штрафного навесил на Дембеле, который головой отправил мяч в сетку. Но и второй гол Муссы отменён из-за офсайда.
  • Фол, нарушение
    32'
    Неу у угла штрафной площади сбил Какере.
  • 31'
    Полчаса позади. "Лион" пока не нанёс ни одного удара в створ чужих ворот.
  • Фол, нарушение
    30'
    Неу в центре поля ударил по ногам Депая.
  • Угловой
    28'
    Дюбуа от углового флага навесил на Денайера, которому не удалось головой пробить в дальний угол.
  • 26'
    Депай слева отправил вперёд Корне, который у угла штрафной площади упёрся в двух соперников и потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Гурна-Дуат коленом врезался в Депая в центре поля.
  • 24'
    Постепенно игра становится плотнее. В центре поля больше борьбы, что замедляет атаки с обеих сторон.
  • 22'
    Аушиш слева прорвался вперёд, но его прострел к воротам прервал Денайер.
  • Фол, нарушение
    21'
    Какере на чужой половине поля наступил на ногу Камара.
  • 20'
    Камара на фланге выбил мяч в подкате у Корне.
  • 19'
    Ауа справа забрался к угловому флагу, откуда под давлением соперников выбраться не смог.
  • 18'
    Депай со штрафного пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    17'
    Колодзейчак перед штрафной площадью сбил Дюбуа. Тридцать метров до ворот.
  • 16'
    Аушиш слева прострелил вдоль ворот, но партнёров в нужной зоне не оказалось.
  • 15'
    Трауко выдал отличный па на ход Аби по центру. Только отчаянный рывок Корне не позволил Шарлю пробить по воротам из отличной позиции.
  • Опасный момент
    14'
    Буанга слева ворвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Лопеш ногой сумел отбить мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Бруно в центре поля ударил соперника по ногам и нарвался на обстоятельную беседу с арбитром. Пока обошлось без предъявления карточек.
  • Офсайд
    12'
    Дембеле отправляет мяч в ворота, но гол не засчитан по причине офсайда.
  • 11'
    Буанга после навеса справа головой в борьбе с соперниками не смог прицельно пробить по воротам.
  • 10'
    Трауко справа исполнил перевод налево, где Юссуф не смог сделать скидку к воротам.
  • 9'
    Дюбуа справа прострелил к воротам. Мулен бросается на перехват и забирает мяч в руки.
  • 8'
    "Сент-Этьен" старается агрессивно действовать на чужой половине поля. Мяч в центре поля практически не задерживается в стартовые минуты.
  • 7'
    Депай с двадцати семи метров низом пробил левее ворот.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ауа на чужой половине поля толкнул в спину Буанга.
  • 5'
    У Какере по центру не прошла передача на Дембеле, который мог выскочить один на один с голкипером.
  • Опасный момент
    4'
    После подачи справа со штрафного камара головой бил в упор, но Лопеш сумел справиться со сложнейшим ударом.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бруно на фланге сбил Буанга.
  • 2'
    "Лион" играет в белой форме, "Сент-Этьен" - в зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гроупама Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 10 тура Французской Лиги 1, в котором сыграют «Лион» и «Сент-Этьен». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 156
    Лион 97.4% (152)
    X 1.9% (3)
    Сент-Этьен 0.6% (1)
    Все прогнозы
    2.14 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.43
    5.90
    9.80
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.30 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.55 9.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.90 10.00
  1.43 4.49 8.37

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 12.00 1.01 5.00 1.15 4.30 1.24 2.04 1.53 2.17 1.74 1.92 2.33 1.78 2.10 1.63 2.35 1.33 4.75 1.25 4.05 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 12.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.35 1.16 4.40 1.22 2.62 1.55 2.01 1.82 1.63 2.31 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.65
5.89 1.16 2.82 1.46 2.24 1.69 1.95 1.93 1.72 2.20 1.50 2.68 1.75 2.16 1.60 2.43 1.23 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.25 4.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.22 1.70 1.82 2.06 1.41 3.04 1.89 1.99 1.62 2.39 1.44 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.05 1.72 1.53 2.40 1.33 3.20
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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Прогнозы на матч Лион 0:0 Сент-Этьен

Исход игры
Лион
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Сент-Этьен
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (63)
Меньше
58.82% (90)
Обе команды забьют
Да
39.22% (60)
Нет
60.78% (93)
Популярный счёт
2:0 Лион
41.7% (65)
2:1 Лион
25.6% (40)
1:0 Лион
15.4% (24)
3:1 Лион
8.3% (13)
3:0 Лион
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
4:1 Лион
1.3% (2)
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