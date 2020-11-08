Полчаса позади. "Лион" пока не нанёс ни одного удара в створ чужих ворот.

Дюбуа слева со штрафного навесил на Дембеле, который головой отправил мяч в сетку. Но и второй гол Муссы отменён из-за офсайда.

Аушиш слева откатил мяч на Неу, удар которого с двадцати трёх метров заблокирован соперниками.

Аушиш слишком сильно исполнил подачу от углового флага. На дальней штанге Камара достать мяч не смог.

30' Неу в центре поля ударил по ногам Депая.

28' Дюбуа от углового флага навесил на Денайера, которому не удалось головой пробить в дальний угол.

26' Депай слева отправил вперёд Корне, который у угла штрафной площади упёрся в двух соперников и потерял мяч.

25' Гурна-Дуат коленом врезался в Депая в центре поля.

24' Постепенно игра становится плотнее. В центре поля больше борьбы, что замедляет атаки с обеих сторон.

22' Аушиш слева прорвался вперёд, но его прострел к воротам прервал Денайер.

21' Какере на чужой половине поля наступил на ногу Камара.

20' Камара на фланге выбил мяч в подкате у Корне.

19' Ауа справа забрался к угловому флагу, откуда под давлением соперников выбраться не смог.

18' Депай со штрафного пробил левее ворот.

17' Колодзейчак перед штрафной площадью сбил Дюбуа. Тридцать метров до ворот.

16' Аушиш слева прострелил вдоль ворот, но партнёров в нужной зоне не оказалось.

15' Трауко выдал отличный па на ход Аби по центру. Только отчаянный рывок Корне не позволил Шарлю пробить по воротам из отличной позиции.

14' Буанга слева ворвался в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Лопеш ногой сумел отбить мяч.

13' Бруно в центре поля ударил соперника по ногам и нарвался на обстоятельную беседу с арбитром. Пока обошлось без предъявления карточек.

12' Дембеле отправляет мяч в ворота, но гол не засчитан по причине офсайда.

11' Буанга после навеса справа головой в борьбе с соперниками не смог прицельно пробить по воротам.

10' Трауко справа исполнил перевод налево, где Юссуф не смог сделать скидку к воротам.

9' Дюбуа справа прострелил к воротам. Мулен бросается на перехват и забирает мяч в руки.

8' "Сент-Этьен" старается агрессивно действовать на чужой половине поля. Мяч в центре поля практически не задерживается в стартовые минуты.

7' Депай с двадцати семи метров низом пробил левее ворот.

6' Ауа на чужой половине поля толкнул в спину Буанга.

5' У Какере по центру не прошла передача на Дембеле, который мог выскочить один на один с голкипером.

4' После подачи справа со штрафного камара головой бил в упор, но Лопеш сумел справиться со сложнейшим ударом.

3' Бруно на фланге сбил Буанга.

2' "Лион" играет в белой форме, "Сент-Этьен" - в зелёной.