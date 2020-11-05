  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лион
 
Позже

Стадион:
Сент-Этьен

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.56
2. Экамби Карл Токо 4 0.44
3. Ауа Уссем 2 (2) 0.22
4. Кадевере Тино 1 0.11
5. Дюбуа Лео 1 0.11
6. Бруно Моура 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.33
2. Аушиш Адиль 2 0.22
3. Буанга Денис 2 (1) 0.22
4. Масон Иван 1 0.11
5. Камара Махди 1 0.11
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Экамби Карл Токо 3 0
3. Корне Максвелл 2 0
4. Дембеле Мусса II 2 0
5. Кадевере Тино 2 0
6. Бруно Моура 2 0
7. Ауа Уссем 0 1
8. Бар Мельвен 0 1
9. Депай Мемфис 1 0
10. Мендес Тьяго 1 0
11. Андерсен Йоаким 1 0
12. Дюбуа Лео 1 0
13. Лукас Жан 1 0
14. Диоманде Синали 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Хазри Вахби 1 1
3. Амума Ромен 2 0
4. Масон Иван 2 0
5. Колодзейчак Тимоти 0 1
6. Буанга Денис 1 0
7. Рецос Панайотис 1 0
8. Мукуди Ароль 1 0
9. Аушиш Адиль 1 0
10. Фофана Уэсли 1 0
11. Муэффек Аймен 1 0
12. Гурна-Дуат Лукас 1 0
13. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6) 0 15.38% (2) 7.69% (1)
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель
Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Лион 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Сент-Этьен 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Сент-Этьен
    1.40
    5.42
    8.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.40 5.20 7.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.00 8.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.00 7.70
      1.39 5.42 8.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 10.50 1.03 4.40 1.21 3.45 1.30 2.23 1.70 1.99 1.86 1.76 2.15 1.48 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50
    14.00 1.02 11.75 1.03 4.40 1.22 3.36 1.33 2.28 1.70 1.76 2.09 1.49 2.66 1.22 4.05 1.19 5.15 1.07 8.70
    4.61 1.23 2.73 1.51 2.28 1.69 2.02 1.89 1.73 2.21 1.56 2.56 1.45 2.89 1.17 5.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.51 2.60 1.18 5.00
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.19 4.70 1.14 5.70
    2.86 1.47 2.24 1.71 1.75 2.20 1.53 2.67 1.35 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.91 1.84 1.42 2.75
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.85 1.95 1.41 2.91 1.26 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.31
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Лион - Сент-Этьен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Лион - Сент-Этьен

    Исход игры
    Лион
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Сент-Этьен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    32.7% (18)
    2:0 Лион
    30.9% (17)
    1:0 Лион
    14.5% (8)
    3:1 Лион
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    4:1 Лион
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный