Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
Сент-Этьен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|5 (3)
|0.56
|2.
|Экамби Карл Токо
|4
|0.44
|3.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.22
|4.
|Кадевере Тино
|1
|0.11
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.11
|6.
|Бруно Моура
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.33
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.22
|3.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.22
|4.
|Масон Иван
|1
|0.11
|5.
|Камара Махди
|1
|0.11
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|3.
|Корне Максвелл
|2
|0
|4.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|5.
|Кадевере Тино
|2
|0
|6.
|Бруно Моура
|2
|0
|7.
|Ауа Уссем
|0
|1
|8.
|Бар Мельвен
|0
|1
|9.
|Депай Мемфис
|1
|0
|10.
|Мендес Тьяго
|1
|0
|11.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|12.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|13.
|Лукас Жан
|1
|0
|14.
|Диоманде Синали
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|4
|0
|2.
|Хазри Вахби
|1
|1
|3.
|Амума Ромен
|2
|0
|4.
|Масон Иван
|2
|0
|5.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|6.
|Буанга Денис
|1
|0
|7.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|9.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|10.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|11.
|Муэффек Аймен
|1
|0
|12.
|Гурна-Дуат Лукас
|1
|0
|13.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|46.15% (6)
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Сент-Этьен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо
Последние игры между собой
Лион: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:5 Лион Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Лион Лига 1 Лион 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Лион 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Сент-Этьен 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:2 Лион Кубок лиги Сент-Этьен 1:4 Лион Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|10.50
|1.03
|4.40
|1.21
|3.45
|1.30
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.99
|1.86
|1.76
|2.15
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.23
|4.10
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|
|14.00
|1.02
|11.75
|1.03
|4.40
|1.22
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.22
|4.05
|1.19
|5.15
|1.07
|8.70
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.61
|1.23
|—
|—
|2.73
|1.51
|2.28
|1.69
|2.02
|1.89
|1.73
|2.21
|1.56
|2.56
|1.45
|2.89
|—
|—
|1.17
|5.63
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион - Сент-Этьен
Исход игры
Лион
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Сент-Этьен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (27)
Меньше
50% (27)
Обе команды забьют
Да
51.85% (28)
Нет
48.15% (26)
Популярный счёт
2:1 Лион
32.7% (18)
2:0 Лион
30.9% (17)
1:0 Лион
14.5% (8)
3:1 Лион
7.3% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
4:1 Лион
3.6% (2)
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