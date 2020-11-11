Черны выполнил подачу на левый край штрафной площади Копичу, который с острого угла нанёс удар в дальний угол ворот и мяч пролетел рядом со штангой!

Голеш выполнил передачу из глубины поля в штрафную немцев, где Барак толкнул в спину Рюдигера и арбитр зафиксировал фол.

Крменчик толкнул в спину Баку уже после того, как тот сделал передачу вперёд, был бы это официальный матч, была показана жёлтая карточка.

43' Нойхаус вошёл в штрафную площадь соперника, нанёс удар с острого угла и мяч прилетел в руки Павленка.

42' Баку сыграл в центр на Амири, который в касание пробил по воротам метров с восьми и Павленка отражает игровой снаряд!

41' Снова немецкие игроки перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, всё для них комфортно сегодня развивается.

40' Копич с угла вратарской наносил удар в ближний угол после прострела с края штрафной, но Трапп уверенно зафиксировал сферу.

39' Брандт выполнил перевод на правую бровку, откуда Новак отправил сферу вперёд по флангу.

38' Черны прошёл вперёд по правому флангу, выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый улетел на противоположную бровку.

37' Голеш выполнил длинную передачу вперёд и Кох уверенно выиграл верховое единоборство.

36' Макс Филипп нанёс удар с края штрафной площади по воротам и мяч пролетел рядом со штангой!

35' Амири выполнил низкую подачу с углового на ближнюю штангу, откуда гости отправили сферу за боковую линию.

34' Баку с правого фланга выполнял прострел в центр, но мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.

33' Трапп под прессингом Крменчика из своей вратарской спокойно отправил игровой снаряд вперёд на правую бровку, точно на партнёра.

32' Снова игроки сборной Германии отошли с мячом на свою половину поля, пытаются их прессинговать соперники, но ничего у них не выходит.

31' А теперь Баку из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам, но мяч пролетел рядом с каркасом.

30' Баку подключился в атаку, дошёл до угла штрафной площади, но не рискнул подавать и покатил мяч назад на Гюндогана.

29' Уверенно контролируют и игровой снаряд немецкие футболисты, и полностью владеют территорией.

28' Вальдшмидт дошёл с мячом до штрафной площади, сыграл на Гюндогана, который пробил по воротам, но защитник сборной Чехии сблокировал игровой снаряд!

27' Гюндоган протащил мяч на половину поля соперника, сыграл налево на Филиппа Макса, который не пошёл вперёд и сыграл назад на партнёра.

26' Снова защитники сборной Германии вместе с Траппом в своей штрафной не спеша перекатывают игровой снаряд.

25' Филипп Макс выполнил прострел в штрафную чехов, откуда гости смогли выбить сферу за пределы штрафной.

24' Гюндоган выполнил длинную передачу вперёд на Вальдшмидта, который забрался в офсайд.

23' Нойхаус после потери мяча сразу вступил в прессинг и быстро перехватил игровой снаряд.

22' Снова хозяева поля перекатывают игровой снаряд рядом со своей штрафной площадью и ни на метр не идут вперёд.

21' Первая замена в составе сборной Германии: Надим Амири вышел на поле вместо Йонаса Хофманна.

20' Барак выполнил подачу в штрафную площадь немецкой сборной, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

19' Никто из игроков сборной Чехии пока не может рискнуть, чтобы обострить игру, просто передают мяч игроки друг другу.

18' Новак подключился в атаку по флангу, выполнил диагональ на угол штрафной и чехи продолжили контролировать сферу, отойдя назад от штрафной.

17' Матею выполнил длинную передачу вперёд от центральной линии, но вышло неточно.

16' на протяжении нескольких минут уже держится мяч у нас в центральном круге, немцы не спешат продвигать игровой снаряд вперёд.

15' Защитники сборной Германии перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не торопятся они после забитого гола.

14' Получил в челюсть с колена Павленка от Луки Вальдшмидта, когда тот вбежал в штрафную площадь и потребовалась голкиперу медицинская помощь.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЛУКА ВАЛЬДШМИДТ!!! Нойхаус пробил с места из-за пределов штрафной, Павленка в прыжке перевёл сферу в сторону от каркаса, откуда Филипп Макс прострелил на линию вратарской, откуда Вальдмидт в касание переправил сферу в сетку ворот!

12' Баку выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, где Трапп в прыжке зафиксировал сферу.

11' Не спешат защитники сборной Чехии и после ввода мяча Павленка перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади.

10' Брандт снова забросил мяч, но на этот раз в центр штрафной, где Павленка на выходе зафиксировал игровой снаряд.

9' Брандт выполнил подачу с фланга в штрафную площадь, но перестарался с силой и мяч улетел на противоположном краю за боковую линию.

8' Голеш выполнил перевод на правую бровку Матею, который пытался прострелить в центр, но мяч от соперника вылетел за боковую линию.

7' Игроки сборной Германии теперь перекатывают футбольный снаряд поперёк поля около центрального круга.

6' Филипп Макс подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную площадь соперника, но мяч прилетел точно в руки Павленка.

5' Хофманн оттолкнул от мяча в центре поля Черны и арбитр зафиксировал нарушение правил.

4' Дочкал пошёл вперёд, выполнил прострел в штрафную, откуда Крменчик в касание пробил по воротам, но мяч покатился за пределы поля.

3' Брандт подключил в атаку баку, который дошёл до угла штрафной, прострелил в центр, но никто из партнёров не завладел мячом.

2' Первые минуты встречи игроки сборной Чехии пытаются завладеть игровым снарядом на половине поля соперника.