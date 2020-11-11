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Германия
1:0
Перерыв

Стадион:
Чехия
0'
1:0
13' Гол
Вальдшмидт Лука
1
Трапп
Кевин
5
Та
Джонатан
2
Кох
Робин
16
Рюдигер
Антонио
13
Баку
Ридле
7
Нойхаус
Флориан
21
Гюндоган
Илкай
19
Макс
Филипп
20
Хофманн
Йонас
11
Вальдшмидт
Лука
10
Брандт
Юлиан
23
Павленка
Иржи
25
Матею
Алеш
4
Брабец
Якуб
3
Джемелка
Вацлав
22
Новак
Филип
19
Голеш
Томаш
18
Черны
Вацлав
9
Дочкал
Борек
7
Барак
Антонин
10
Копич
Ян
11
Крменчик
Михал
Германия
Чехия

Ход матча

13'
Вальдшмидт Лука
(Макс Филипп)
1:0
20'
Амири Надим
Хофманн Йонас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия
Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия
Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия

Последние игры между собой

Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Чехия 1:2 Германия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Германия 3:0 Чехия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Германия 0:3 Чехия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток главного арбитра на перерыв.
  • Фол, нарушение
    45'
    Крменчик толкнул в спину Баку уже после того, как тот сделал передачу вперёд, был бы это официальный матч, была показана жёлтая карточка.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсирует арбитр ко второму тайму.
  • Фол, нарушение
    45'
    Голеш выполнил передачу из глубины поля в штрафную немцев, где Барак толкнул в спину Рюдигера и арбитр зафиксировал фол.
  • Опасный момент
    44'
    Черны выполнил подачу на левый край штрафной площади Копичу, который с острого угла нанёс удар в дальний угол ворот и мяч пролетел рядом со штангой!
  • 43'
    Нойхаус вошёл в штрафную площадь соперника, нанёс удар с острого угла и мяч прилетел в руки Павленка.
  • 42'
    Баку сыграл в центр на Амири, который в касание пробил по воротам метров с восьми и Павленка отражает игровой снаряд!
  • 41'
    Снова немецкие игроки перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, всё для них комфортно сегодня развивается.
  • 40'
    Копич с угла вратарской наносил удар в ближний угол после прострела с края штрафной, но Трапп уверенно зафиксировал сферу.
  • 39'
    Брандт выполнил перевод на правую бровку, откуда Новак отправил сферу вперёд по флангу.
  • 38'
    Черны прошёл вперёд по правому флангу, выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и круглый улетел на противоположную бровку.
  • 37'
    Голеш выполнил длинную передачу вперёд и Кох уверенно выиграл верховое единоборство.
  • 36'
    Макс Филипп нанёс удар с края штрафной площади по воротам и мяч пролетел рядом со штангой!
  • Угловой
    35'
    Амири выполнил низкую подачу с углового на ближнюю штангу, откуда гости отправили сферу за боковую линию.
  • 34'
    Баку с правого фланга выполнял прострел в центр, но мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.
  • 33'
    Трапп под прессингом Крменчика из своей вратарской спокойно отправил игровой снаряд вперёд на правую бровку, точно на партнёра.
  • 32'
    Снова игроки сборной Германии отошли с мячом на свою половину поля, пытаются их прессинговать соперники, но ничего у них не выходит.
  • 31'
    А теперь Баку из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам, но мяч пролетел рядом с каркасом.
  • 30'
    Баку подключился в атаку, дошёл до угла штрафной площади, но не рискнул подавать и покатил мяч назад на Гюндогана.
  • 29'
    Уверенно контролируют и игровой снаряд немецкие футболисты, и полностью владеют территорией.
  • 28'
    Вальдшмидт дошёл с мячом до штрафной площади, сыграл на Гюндогана, который пробил по воротам, но защитник сборной Чехии сблокировал игровой снаряд!
  • 27'
    Гюндоган протащил мяч на половину поля соперника, сыграл налево на Филиппа Макса, который не пошёл вперёд и сыграл назад на партнёра.
  • 26'
    Снова защитники сборной Германии вместе с Траппом в своей штрафной не спеша перекатывают игровой снаряд.
  • 25'
    Филипп Макс выполнил прострел в штрафную чехов, откуда гости смогли выбить сферу за пределы штрафной.
  • Офсайд
    24'
    Гюндоган выполнил длинную передачу вперёд на Вальдшмидта, который забрался в офсайд.
  • 23'
    Нойхаус после потери мяча сразу вступил в прессинг и быстро перехватил игровой снаряд.
  • 22'
    Снова хозяева поля перекатывают игровой снаряд рядом со своей штрафной площадью и ни на метр не идут вперёд.
  • Замена
    21'
    Первая замена в составе сборной Германии: Надим Амири вышел на поле вместо Йонаса Хофманна.
  • 20'
    Барак выполнил подачу в штрафную площадь немецкой сборной, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 19'
    Никто из игроков сборной Чехии пока не может рискнуть, чтобы обострить игру, просто передают мяч игроки друг другу.
  • 18'
    Новак подключился в атаку по флангу, выполнил диагональ на угол штрафной и чехи продолжили контролировать сферу, отойдя назад от штрафной.
  • 17'
    Матею выполнил длинную передачу вперёд от центральной линии, но вышло неточно.
  • 16'
    на протяжении нескольких минут уже держится мяч у нас в центральном круге, немцы не спешат продвигать игровой снаряд вперёд.
  • 15'
    Защитники сборной Германии перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не торопятся они после забитого гола.
  • Травма, повреждение
    14'
    Получил в челюсть с колена Павленка от Луки Вальдшмидта, когда тот вбежал в штрафную площадь и потребовалась голкиперу медицинская помощь.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЛУКА ВАЛЬДШМИДТ!!! Нойхаус пробил с места из-за пределов штрафной, Павленка в прыжке перевёл сферу в сторону от каркаса, откуда Филипп Макс прострелил на линию вратарской, откуда Вальдмидт в касание переправил сферу в сетку ворот!
  • 12'
    Баку выполнил подачу на дальнюю штангу с правого фланга, где Трапп в прыжке зафиксировал сферу.
  • 11'
    Не спешат защитники сборной Чехии и после ввода мяча Павленка перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади.
  • 10'
    Брандт снова забросил мяч, но на этот раз в центр штрафной, где Павленка на выходе зафиксировал игровой снаряд.
  • 9'
    Брандт выполнил подачу с фланга в штрафную площадь, но перестарался с силой и мяч улетел на противоположном краю за боковую линию.
  • 8'
    Голеш выполнил перевод на правую бровку Матею, который пытался прострелить в центр, но мяч от соперника вылетел за боковую линию.
  • 7'
    Игроки сборной Германии теперь перекатывают футбольный снаряд поперёк поля около центрального круга.
  • 6'
    Филипп Макс подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную площадь соперника, но мяч прилетел точно в руки Павленка.
  • Фол, нарушение
    5'
    Хофманн оттолкнул от мяча в центре поля Черны и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    Дочкал пошёл вперёд, выполнил прострел в штрафную, откуда Крменчик в касание пробил по воротам, но мяч покатился за пределы поля.
  • 3'
    Брандт подключил в атаку баку, который дошёл до угла штрафной, прострелил в центр, но никто из партнёров не завладел мячом.
  • 2'
    Первые минуты встречи игроки сборной Чехии пытаются завладеть игровым снарядом на половине поля соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 7.20 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.50 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 4.80 5.90
  1.22 6.06 15.34

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.08 4.75 1.11 2.33 1.60 1.72 2.08 1.97 1.89 1.42 2.85 1.18 4.75 1.13 5.80 1.15 5.20 1.12 5.80 1.04 9.70
5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.24 1.65 1.83 2.19 1.43 2.83 1.30 3.40 1.12 5.35 1.09 5.85 1.01 9.90
5.89 1.15 2.68 1.49 2.32 1.63 1.97 1.89 1.68 2.23 1.53 2.58 1.74 2.15 1.52 2.58 1.17 5.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.27 1.14 5.55 1.08 7.77
4.30 1.22 2.95 1.40 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.60 1.31 2.91 1.44 2.09 1.80 1.39 3.08 1.21 4.51 1.55 2.52 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50
5.80 1.14 4.30 1.22 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 2.05
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
2.90 1.49
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Прогнозы на матч Германия 1:0 Чехия

Исход игры
Германия
96.6% (142)
Ничья
2.7% (4)
Чехия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (93)
Меньше
35.42% (51)
Обе команды забьют
Да
59.03% (85)
Нет
40.97% (59)
Популярный счёт
2:1 Германия
28.6% (42)
2:0 Германия
26.5% (39)
3:1 Германия
23.8% (35)
1:0 Германия
6.8% (10)
3:0 Германия
6.1% (9)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:3 Ничья
1.4% (2)
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