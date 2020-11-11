Германия
1:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Чехия
1:0
13' ГолВальдшмидт Лука
13
Баку
Ридле
19
Макс
Филипп
10
Брандт
Юлиан
25
Матею
Алеш
22
Новак
Филип
19
Голеш
Томаш
18
Черны
Вацлав
10
Копич
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Макс ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Брандт ЮлианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лено БерндВратарь
- Защитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
23 Госенс РобинПолузащитник
-
17 Штарк НикласПолузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Новак ФилипЗащитник
-
19 Голеш ТомашПолузащитник
-
18 Черны ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Мандоус АлешВратарь
-
16 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
21 Крал АлексПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия
Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия
Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия
Последние игры между собой
Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Чехия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Чехия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.10
|1.08
|4.75
|1.11
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.72
|2.08
|1.97
|1.89
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.13
|5.80
|1.15
|5.20
|1.12
|5.80
|1.04
|9.70
|
|5.65
|1.10
|4.90
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.30
|3.40
|1.12
|5.35
|1.09
|5.85
|1.01
|9.90
|
|5.89
|1.15
|—
|—
|2.68
|1.49
|2.32
|1.63
|1.97
|1.89
|1.68
|2.23
|1.53
|2.58
|1.74
|2.15
|1.52
|2.58
|1.17
|5.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Германия 1:0 Чехия
Исход игры
Германия
96.6% (142)
Ничья
2.7% (4)
Чехия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (93)
Меньше
35.42% (51)
Обе команды забьют
Да
59.03% (85)
Нет
40.97% (59)
Популярный счёт
2:1 Германия
28.6% (42)
2:0 Германия
26.5% (39)
3:1 Германия
23.8% (35)
1:0 Германия
6.8% (10)
3:0 Германия
6.1% (9)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:3 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!