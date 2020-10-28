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Германия
 
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Стадион:
Чехия

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия
Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9
Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия
Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия

Последние игры между собой

Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Чехия 1:2 Германия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Германия 3:0 Чехия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Германия 0:3 Чехия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Чехия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Германия 95.7% (44)
    X 4.3% (2)
    Чехия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Чехия
    1.39
    5.75
    9.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.60 8.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.75 9.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Чехия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Чехия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.90 1.15 4.20 1.23 2.50 1.53 2.00 1.86 1.77 2.12 1.63 2.37 1.33 3.35 1.25 4.00 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    4.70 1.14 3.90 1.22 2.43 1.53 1.93 1.87 1.67 2.49 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.55 1.06 7.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 4.00
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
    5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.33
    Где смотреть матч Германия - Чехия онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Чехия

    Исход игры
    Германия
    95.7% (44)
    Ничья
    4.3% (2)
    Чехия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    37% (17)
    2:1 Германия
    21.7% (10)
    3:1 Германия
    19.6% (9)
    1:0 Германия
    6.5% (3)
    3:0 Германия
    4.3% (2)
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