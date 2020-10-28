Германия
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Чехия
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия
Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия Германия 2:2 Голландия Германия 3:0 РОССИЯ Франция 2:1 Германия Голландия 3:0 Германия Германия 2:1 Перу
Чехия Последние 20 матчей: +11 =0 -9Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия
Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия Чехия 1:0 Словакия Польша 0:1 Чехия Украина 1:0 Чехия Словакия 1:2 Чехия РОССИЯ 5:1 Чехия
Последние игры между собой
Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Чехия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Чехия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Германия - Чехия
Исход игры
Германия
95.7% (44)
Ничья
4.3% (2)
Чехия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
48.84% (21)
Нет
51.16% (22)
Популярный счёт
2:0 Германия
37% (17)
2:1 Германия
21.7% (10)
3:1 Германия
19.6% (9)
1:0 Германия
6.5% (3)
3:0 Германия
4.3% (2)
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