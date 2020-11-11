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Италия
2:0
Перерыв

Стадион:
Эстония
0'
1:0
14' Гол
Грифо Винченцо
19' Желтая карточка
Д'Амброзио Данило
2:0
27' Гол
Бернардески Федерико
1
Сиригу
Сальваторе
23
Ди
Лоренцо
Джованни
2
Д'Амброзио
Данило
13
Бастони
Алессандро
3
Эмерсон
Палмиери
21
Сориано
Роберто
4
Тонали
Сандро
5
Гальярдини
Роберто
10
Бернардески
Федерико
9
Ласанья
Кевин
11
Грифо
Винченцо
1
Меэритс
Марко
23
Тенисте
Тайо
21
Баранов
Никита
18
Метс
Кароль
3
Пикк
Артур
20
Borislav
Topic
II
10
Соометс
Маркус
11
Лийвак
Франк
17
Миллер
Мартин
19
Марин
Павел
15
Саппинен
Рауно
Италия
Эстония

Ход матча

14'
Грифо Винченцо
(Ласанья Кевин)
1:0
19'
Д'Амброзио Данило
 
27'
Бернардески Федерико
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония
Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Италия 3:0 Эстония ЕВРО 2012 Эстония 1:2 Италия ЕВРО 2012
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Италия - Эстония - 2:0.
  • 45'
    Подача Эмерсона слева не дошла до партнёров.
  • Угловой
    45'
    Хозяева исполнили угловой удар. Обе попытки Бастони поразить цель заблокированы соперника.
  • 44'
    Ласанья перед чужой штрафной площадью перехватил мяч, сместился влево и от угла пробил по воротам. Баранов сумел заблокировать удар.
  • Фол, нарушение
    43'
    Ласанья в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • 42'
    Бернардески справа к воротам отправил Ди Лоренцо, удар которого соперники заблокировали.
  • 41'
    Эмерсон слева сделал неточную передачу вперёд на Грифо.
  • 40'
    Гальярдини слева с острого угла не смог попасть в створ ворот.
  • 38'
    Сиригу вышел за пределы штрафной площади и участвовал в перепасовке с партнёрами.
  • 37'
    Итальянцы вновь берут небольшую игровую паузу и катают мяч у центрального круга.
  • Фол, нарушение
    36'
    Бастони на левом фланге атаки завалил руками на газон Пикка.
  • Угловой
    35'
    Меэритс забрал мяч в руки после подачи от углового флага.
  • 34'
    Сориан7о справа вырвался к воротам, но Баранов на перекрещении траектории смог выбить мяч у Роберто.
  • Фол, нарушение
    33'
    Миллер в центре поля врезался в Тонали.
  • Угловой
    32'
    Хозяева исполнили угловой удар. Дит Лоренцо всех опередил на ближней штанге, но переправить мяч ногой в угол ворот не смог.
  • 31'
    Бернардески справа навесил к воротам, где Метс не позволил вверху сыграть Ласанье.
  • Угловой
    30'
    Угловой удар исполнили гости. Итальянцы мяч перехватили и отправились с ним к центральному кругу.
  • Штанга
    29'
    Лийвак справа прошёл вперёд и навесил к воротам. Сиригу чуть задел мяч, который попал в ближнюю штангу.
  • Описание гола
    27'
    ГОЛ.
    2:0.
    БЕРНАРДЕСКИ. Бернардески справа сместился к центру и с девятнадцати метров точно низом пробил в ближний угол.
  • Офсайд
    26'
    Эмерсон на левом фланге забежал в офсайд.
  • 25'
    Итальянцы неспешно комбинируют у центрального круга.
  • 23'
    Метс выдаёт ужасную передачу в центр перед своей штрафной площадью. Бастони перехватывает мяч и делает пас вперёд на Ласанью. Метс бросается исправлять свою ошибку и в рискованном подкате прерывает атаку соперников.
  • 22'
    Итальянцы продолжают больше атаковать через правый фланг, несмотря на то, что единственный гол был забит после атаки левым флангом.
  • 21'
    Бердардески справа навесил на Ласанью, который не смог удачно пробить головой в дальний угол с десяти метров
  • 20'
    Миллер слева неудачно исполнил штрафной удар. Соперники перехватили мяч и побежали в контратаку.
  • Желтая карточка
    19'
    Д'Амброзио на фланге не удержался на ногах и схватил мяч руками. Жёлтая карточка защитнику сборной Италии.
  • 18'
    Марин слева рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    16'
    Миллера сбили соперники в центральном круге.
  • Описание гола
    14'
    ГОЛ.
    1:0.
    ГРИФО. Грифо слева с двадцати трёх метров после скидки Ласаньи пробил в дальнюю штангу, от  которой мяч залетел в сетку ворот.     Заброс вперёд исполнил Бастони.
  • 13'
    Ди Лоренцо справа дошёл до штрафной площади соперников, но навешивать к воротам не стал.
  • 12'
    Большинство атак в начале встречи хозяева проводят через правый фланг, где активны Сориано с Бернардески.
  • 11'
    Постепенно итальянцы завладевают территориальным преимуществом. Под прессингом гостям сложнее становится переходить в атаку.
  • 10'
    Бернардески справа неудачно навесил в штрафную площадь. Мяч прилетел в руки Меэритсу.
  • 9'
    Бернардески справа с двадцати двух метров низом пробил по центру ворот. Меэритс спокойно забрал мяч в руки.
  • 8'
    Эстонцы стараются на каждую атаку хозяев отвечать своим выпадом вперёд. Пока с обеих сторон всё без опасных моментов.
  • 7'
    Сориано справа навесил в центр штрафной площади, где Метс всех опередил и мяч выбил за боковую линию поля.
  • 6'
    Итальянцы подержали мяч и неспешно перешли на чужую половину поля.
  • 5'
    Меэритс вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинного заброса соперников вперёд, не позволив сыграть Ласанье.
  • 4'
    Грифо справа не смог прорваться вперёд. Пикк выбил мяч у Винченцо.
  • Угловой
    3'
    Дальний удар Марина привёл к первому угловому удару в матче. После подачи от углового флага мяч прилетел к Пикку, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 2'
    Сборная Италии играет в синей форме, сборная Эстонии - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Артемио Франки"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 17.00 57.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.00 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 11.25 24.00
  1.09 9.90 25.42

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.13 4.75 1.18 5.55 1.14 4.05 1.23 2.10 1.79 2.08 1.72 1.86 2.00 2.27 1.62 1.70 2.15 1.13 5.80 1.10 6.80 1.09 6.70 1.07 8.40
7.10 1.06 6.40 1.09 3.54 1.28 2.83 1.43 2.09 1.82 1.67 2.20 1.49 2.54 1.26 3.54 1.16 4.40 1.06 7.10
6.58 1.10 4.57 1.17 2.80 1.43 2.34 1.59 2.83 1.40 2.48 1.51 2.13 1.69 1.80 2.00 1.61 2.28 1.44 2.71 1.19 4.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.49 2.60 1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80
5.00 1.17 3.64 1.28 1.93 1.87 1.48 2.65 1.30 3.52
3.75 1.27 2.47 1.53 2.85 1.40 2.34 1.57 1.83 1.96 1.50 2.51 1.39 2.88 1.21 4.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.08 1.72 1.55 2.45 1.35 3.15
5.50 1.15 2.59 1.53 1.86 1.94 1.53 2.50 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Где смотреть матч Италия 2:0 Эстония онлайн

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Прогнозы на матч Италия 2:0 Эстония

Исход игры
Италия
98.6% (145)
Ничья
0.7% (1)
Эстония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (114)
Меньше
20.83% (30)
Обе команды забьют
Да
6.25% (9)
Нет
93.75% (135)
Популярный счёт
3:0 Италия
41.5% (61)
4:0 Италия
19.7% (29)
2:0 Италия
17.7% (26)
5:0 Италия
6.8% (10)
3:1 Италия
3.4% (5)
6:0 Италия
2.7% (4)
2:1 Италия
2% (3)
1:0 Италия
2% (3)
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