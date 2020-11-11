Италия
2:0
Перерыв
Стадион: Артемио Франки
Эстония
1:0
14' ГолГрифо Винченцо
19' Желтая карточкаД'Амброзио Данило
2:0
27' ГолБернардески Федерико
23
Тенисте
Тайо
18
Метс
Кароль
11
Лийвак
Франк
19
Марин
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тенисте ТайоЗащитник
- Защитник
-
18 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лийвак ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Марин ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лепик МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Воолаид Карел
Ход матча
14'
1:0
27'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +14 =5 -1Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =5 -12Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония
Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Италия» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Италия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Италия» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
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|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|5.80
|1.13
|4.75
|1.18
|5.55
|1.14
|4.05
|1.23
|2.10
|1.79
|2.08
|1.72
|1.86
|2.00
|2.27
|1.62
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.10
|6.80
|1.09
|6.70
|1.07
|8.40
|
|7.10
|1.06
|6.40
|1.09
|3.54
|1.28
|2.83
|1.43
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.26
|3.54
|1.16
|4.40
|1.06
|7.10
|—
|—
|
|6.58
|1.10
|—
|—
|4.57
|1.17
|2.80
|1.43
|2.34
|1.59
|2.83
|1.40
|2.48
|1.51
|2.13
|1.69
|1.80
|2.00
|1.61
|2.28
|1.44
|2.71
|—
|—
|1.19
|4.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|3.70
|1.27
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.49
|2.60
|—
|—
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.10
|6.80
|
|5.00
|1.17
|3.64
|1.28
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.75
|1.27
|2.47
|1.53
|2.85
|1.40
|2.34
|1.57
|1.83
|1.96
|1.50
|2.51
|1.39
|2.88
|1.21
|4.13
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Италия 2:0 Эстония
Исход игры
Италия
98.6% (145)
Ничья
0.7% (1)
Эстония
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
79.17% (114)
Меньше
20.83% (30)
Обе команды забьют
Да
6.25% (9)
Нет
93.75% (135)
Популярный счёт
3:0 Италия
41.5% (61)
4:0 Италия
19.7% (29)
2:0 Италия
17.7% (26)
5:0 Италия
6.8% (10)
3:1 Италия
3.4% (5)
6:0 Италия
2.7% (4)
2:1 Италия
2% (3)
1:0 Италия
2% (3)
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