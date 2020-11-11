Ласанья перед чужой штрафной площадью перехватил мяч, сместился влево и от угла пробил по воротам. Баранов сумел заблокировать удар.

Подача Эмерсона слева не дошла до партнёров.

42' Бернардески справа к воротам отправил Ди Лоренцо, удар которого соперники заблокировали.

41' Эмерсон слева сделал неточную передачу вперёд на Грифо.

40' Гальярдини слева с острого угла не смог попасть в створ ворот.

38' Сиригу вышел за пределы штрафной площади и участвовал в перепасовке с партнёрами.

37' Итальянцы вновь берут небольшую игровую паузу и катают мяч у центрального круга.

36' Бастони на левом фланге атаки завалил руками на газон Пикка.

35' Меэритс забрал мяч в руки после подачи от углового флага.

34' Сориан7о справа вырвался к воротам, но Баранов на перекрещении траектории смог выбить мяч у Роберто.

33' Миллер в центре поля врезался в Тонали.

32' Хозяева исполнили угловой удар. Дит Лоренцо всех опередил на ближней штанге, но переправить мяч ногой в угол ворот не смог.

31' Бернардески справа навесил к воротам, где Метс не позволил вверху сыграть Ласанье.

30' Угловой удар исполнили гости. Итальянцы мяч перехватили и отправились с ним к центральному кругу.

29' Лийвак справа прошёл вперёд и навесил к воротам. Сиригу чуть задел мяч, который попал в ближнюю штангу.

27' ГОЛ.

2:0.

БЕРНАРДЕСКИ. Бернардески справа сместился к центру и с девятнадцати метров точно низом пробил в ближний угол.

26' Эмерсон на левом фланге забежал в офсайд.

25' Итальянцы неспешно комбинируют у центрального круга.

23' Метс выдаёт ужасную передачу в центр перед своей штрафной площадью. Бастони перехватывает мяч и делает пас вперёд на Ласанью. Метс бросается исправлять свою ошибку и в рискованном подкате прерывает атаку соперников.

22' Итальянцы продолжают больше атаковать через правый фланг, несмотря на то, что единственный гол был забит после атаки левым флангом.

21' Бердардески справа навесил на Ласанью, который не смог удачно пробить головой в дальний угол с десяти метров

20' Миллер слева неудачно исполнил штрафной удар. Соперники перехватили мяч и побежали в контратаку.

19' Д'Амброзио на фланге не удержался на ногах и схватил мяч руками. Жёлтая карточка защитнику сборной Италии.

18' Марин слева рванул вперёд, но упустил мяч за боковую линию поля.

16' Миллера сбили соперники в центральном круге.

14' ГОЛ.

1:0.

ГРИФО. Грифо слева с двадцати трёх метров после скидки Ласаньи пробил в дальнюю штангу, от которой мяч залетел в сетку ворот. Заброс вперёд исполнил Бастони.

13' Ди Лоренцо справа дошёл до штрафной площади соперников, но навешивать к воротам не стал.

12' Большинство атак в начале встречи хозяева проводят через правый фланг, где активны Сориано с Бернардески.

11' Постепенно итальянцы завладевают территориальным преимуществом. Под прессингом гостям сложнее становится переходить в атаку.

10' Бернардески справа неудачно навесил в штрафную площадь. Мяч прилетел в руки Меэритсу.

9' Бернардески справа с двадцати двух метров низом пробил по центру ворот. Меэритс спокойно забрал мяч в руки.

8' Эстонцы стараются на каждую атаку хозяев отвечать своим выпадом вперёд. Пока с обеих сторон всё без опасных моментов.

7' Сориано справа навесил в центр штрафной площади, где Метс всех опередил и мяч выбил за боковую линию поля.

6' Итальянцы подержали мяч и неспешно перешли на чужую половину поля.

5' Меэритс вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки после длинного заброса соперников вперёд, не позволив сыграть Ласанье.

4' Грифо справа не смог прорваться вперёд. Пикк выбил мяч у Винченцо.

3' Дальний удар Марина привёл к первому угловому удару в матче. После подачи от углового флага мяч прилетел к Пикку, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

2' Сборная Италии играет в синей форме, сборная Эстонии - в белой.