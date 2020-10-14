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Италия
 
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Стадион:
Эстония

Предыдущие игры

Италия Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония
Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия

Последние игры между собой

Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Италия 3:0 Эстония ЕВРО 2012 Эстония 1:2 Италия ЕВРО 2012
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Эстония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Италия 95.7% (45)
    X 2.1% (1)
    Эстония 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Эстония
    1.12
    9.60
    26.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.12 8.60 21.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.10 9.60 26.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Италия» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Италия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Италия» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.20 1.10 5.30 1.13 2.95 1.37 2.44 1.57 2.06 1.76 1.84 1.96 1.49 2.50 1.35 3.05 1.17 4.70 1.14 5.30 1.05 8.80
    6.10 1.08 5.35 1.13 2.94 1.38 2.38 1.58 1.86 2.04 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.90 1.11 5.40 1.02 9.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.80 2.02 1.33 3.10
    4.70 1.19 3.20 1.35 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.58 1.71 2.07 1.41 2.75
    4.55 1.20 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.15 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.66
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Италия - Эстония онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Эстония

    Исход игры
    Италия
    95.7% (45)
    Ничья
    2.1% (1)
    Эстония
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    15.91% (7)
    Нет
    84.09% (37)
    Популярный счёт
    3:0 Италия
    36.2% (17)
    4:0 Италия
    14.9% (7)
    2:0 Италия
    14.9% (7)
    3:1 Италия
    8.5% (4)
    5:0 Италия
    6.4% (3)
    1:0 Италия
    4.3% (2)
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