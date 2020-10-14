Италия
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Стадион: Артемио Франки
Эстония
Предыдущие игры
Италия Последние 20 матчей: +14 =5 -1Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия
Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США Италия 0:0 Португалия Польша 0:1 Италия Италия 1:1 Украина Португалия 1:0 Италия
Эстония Последние 20 матчей: +3 =5 -12Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония
Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония Эстония 0:0 Исландия Финляндия 1:2 Эстония Греция 0:1 Эстония Венгрия 2:0 Эстония Эстония 3:3 Венгрия
Последние игры между собой
Италия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Италия» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Италия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Италия» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Италия - Эстония
Исход игры
Италия
95.7% (45)
Ничья
2.1% (1)
Эстония
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
15.91% (7)
Нет
84.09% (37)
Популярный счёт
3:0 Италия
36.2% (17)
4:0 Италия
14.9% (7)
2:0 Италия
14.9% (7)
3:1 Италия
8.5% (4)
5:0 Италия
6.4% (3)
1:0 Италия
4.3% (2)
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