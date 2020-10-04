Остенде
0:0
Перерыв
Стадион: Diaz Arena
Мускрон-Перювельз
28
Юбер
Гийом
33
Anton
Tanghe
10
Сакала
Фэшн
16
Коффи
Херве
8
Onana
14
Фараж
Имад
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Anton TangheЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 OnanaПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Capita
-
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гейе Махтар
|3 (1)
|0.38
|2.
|Сакала Фэшн
|2
|0.25
|3.
|Вандандриш Кевин
|1
|0.13
|4.
|Макгихан Кэмерон
|1
|0.13
|5.
|Хендри Джек
|1
|0.13
|6.
|Robbie D'Haese
|1
|0.13
|7.
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|8.
|Jelle Bataille
|0
|0
|9.
|Theo Ndicka Matam
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.13
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.13
|3.
|Serge Tabekou
|1
|0.13
|4.
|Фараж Имад
|0
|0
|5.
|Агузуль Саад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jelle Bataille
|4
|1
|2.
|Гейе Махтар
|5
|0
|3.
|Д'Арпино Максим
|3
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|5.
|Макгихан Кэмерон
|2
|0
|6.
|Anton Tanghe
|2
|0
|7.
|Arthur Theate
|2
|0
|8.
|Скуласон Ари
|1
|0
|9.
|Вандандриш Кевин
|1
|0
|10.
|Квасина Марко
|1
|0
|11.
|Сакала Фэшн
|1
|0
|12.
|Theo Ndicka Matam
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|2
|1
|2.
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|3.
|Onana
|1
|1
|4.
|Eric Bocat
|1
|1
|5.
|Бакич Марко
|1
|0
|6.
|Антонов Неманья
|1
|0
|7.
|Коффи Херве
|1
|0
|8.
|Агузуль Саад
|1
|0
|9.
|Darly N'Landu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: + = -Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке
Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем
Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Мускрон-Перювельз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Остенде 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|8
|6
|1
|1
|14 - 5
|19
|2.
|Брюгге
|8
|6
|0
|2
|21 - 5
|18
|3.
|Стандард
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|5
|0
|3
|16 - 17
|15
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|6.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|9.
|Кортрейк
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Остенде
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|12.
|Гент
|8
|3
|0
|5
|12 - 11
|9
|13.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Мехелен
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.20
|8.80
|1.05
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|3.20
|1.40
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.75
|2.07
|1.69
|2.46
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.15
|4.90
|1.03
|10.00
|1.05
|10.00
|1.02
|11.00
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.51
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.16
|5.35
|1.13
|5.90
|1.04
|11.75
|—
|—
|4.84
|1.20
|3.40
|1.34
|2.34
|1.64
|1.93
|1.95
|1.67
|2.28
|1.42
|2.98
|1.54
|2.58
|1.27
|3.98
|1.62
|2.38
|1.58
|2.48
|1.48
|2.80
|1.30
|3.69
|—
|—
|1.14
|6.22
|—
|—
|—
|—