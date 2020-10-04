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Остенде
0:0
Перерыв

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
28
Юбер
Гийом
25
Jelle
Bataille
33
Anton
Tanghe
4
Хендри
Джек
5
Arthur
Theate
20
Theo
Ndicka
Matam
18
Макгихан
Кэмерон
6
Д'Арпино
Максим
26
Вандандриш
Кевин
17
Юльсагер
Эндрю
10
Сакала
Фэшн
16
Коффи
Херве
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
2
Дибала
Кауадио
13
Сиранни
Алессандро
6
Хочко
Дени
8
Onana
14
Фараж
Имад
39
Darly
N'Landu
70
Serge
Tabekou
31
Ньоэр
Харлем-Эдди
Остенде
5-3-2
Мускрон-Перювельз
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гейе Махтар 3 (1) 0.38
2. Сакала Фэшн 2 0.25
3. Вандандриш Кевин 1 0.13
4. Макгихан Кэмерон 1 0.13
5. Хендри Джек 1 0.13
6. Robbie D'Haese 1 0.13
7. Юльсагер Эндрю 0 0
8. Jelle Bataille 0 0
9. Theo Ndicka Matam 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.13
2. Бакич Марко 1 0.13
3. Serge Tabekou 1 0.13
4. Фараж Имад 0 0
5. Агузуль Саад 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Jelle Bataille 4 1
2. Гейе Махтар 5 0
3. Д'Арпино Максим 3 0
4. Юльсагер Эндрю 2 0
5. Макгихан Кэмерон 2 0
6. Anton Tanghe 2 0
7. Arthur Theate 2 0
8. Скуласон Ари 1 0
9. Вандандриш Кевин 1 0
10. Квасина Марко 1 0
11. Сакала Фэшн 1 0
12. Theo Ndicka Matam 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 2 1
2. Сиранни Алессандро 3 0
3. Onana 1 1
4. Eric Bocat 1 1
5. Бакич Марко 1 0
6. Антонов Неманья 1 0
7. Коффи Херве 1 0
8. Агузуль Саад 1 0
9. Darly N'Landu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Мускрон-Перювельз 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: + = -
Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде Остенде 3:1 Кнокке
Остенде 2:2 Андерлехт Сент-Трюйден 0:0 Остенде Шарлеруа 1:0 Остенде Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Остенде 1:2 Ст. Гиллоис Остенде 1:2 Унион Сент-Жиллуаз Варсенаре 0:7 Остенде Остенде 2:4 Генк Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем
Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Остенде: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 8
Мускрон-Перювельз: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 6
Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Остенде Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:3 Остенде Кубок
Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Остенде 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 2:2 Остенде Лига Про Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 2:0 Остенде Бельгийская вторая лига Остенде 1:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 8 6 1 1 14 - 5 19
2. Брюгге 8 6 0 2 21 - 5 18
3. Стандард 8 5 2 1 12 - 6 17
4. Беерсхот-Вильрейк 8 5 0 3 16 - 17 15
5. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
6. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
8. Серкль Брюгге 8 4 0 4 11 - 10 12
9. Кортрейк 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Остенде 0:0 8 2 4 2 9 - 8 10
11. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
12. Гент 8 3 0 5 12 - 11 9
13. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
14. Мехелен 8 2 1 5 9 - 14 7
15. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
16. Сент-Трюйден 8 1 3 4 6 - 13 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 0:0 8 0 4 4 3 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Мускрон-Перювельз
1.67
4.20
8.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.57 3.75 6.10
1.62 2.95 8.20
1.75 4.00 4.60
1.64 3.16 8.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 8.80 1.05 1.85 1.90 3.20 1.40 1.25 3.75 1.75 2.07 1.69 2.46 1.05 8.50 1.15 4.90 1.03 10.00 1.05 10.00 1.02 11.00
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.54 2.51 1.36 3.18 1.16 5.35 1.13 5.90 1.04 11.75
4.84 1.20 3.40 1.34 2.34 1.64 1.93 1.95 1.67 2.28 1.42 2.98 1.54 2.58 1.27 3.98 1.62 2.38 1.58 2.48 1.48 2.80 1.30 3.69 1.14 6.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 2.02 1.79 1.05 8.50 1.17 4.60 1.05 8.50
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 4.70 1.11 6.65
1.34 3.38 1.18 5.07 1.48 2.76 1.32 3.52 1.48 2.79 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
3.95 1.25 2.79 1.44 1.72 2.12 1.33 3.32 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Остенде 0:0 Мускрон-Перювельз онлайн

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