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Генк
1:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
1' Гол
Артеага Херардо
14'
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
38
Куасси
Эбуэ
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
21
Уронен
Йере
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
31
Илич
Марко
3
Хайнс-Айк
Брендан
76
Дерейк
Тимоти
2
Голубович
Петар
51
Оканси
Эрик
25
Макаренко
Евгений
23
Де
Сар
Жюльен
4
Девале
Жиль
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
7
Номбе
Мбойо
Генк
3-4-3
Кортрейк
5-3-2

Ход матча

1'
Артеага Херардо
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 14 (3) 0.82
2. Бонгонда Тео 10 (1) 0.59
3. Ито Дзюнъя 4 0.24
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.24
5. Меле Йоаким 1 0.06
6. Грошовски Патрик 1 0.06
7. Хейнен Бриан 1 0.06
8. Артеага Херардо 1 0.06
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Ойен Люка 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.44
2. Девале Жиль 3 0.17
3. Селемани Фаиз 2 0.11
4. Макаренко Евгений 2 0.11
5. Йонкхеере Михил 2 0.11
6. Гейе Папе Хабиб 2 0.11
7. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.06
8. Сейнсбери Трент 1 0.06
9. Оканси Эрик 1 0.06
10. Моффи Теремас 1 0.06
11. Д'Эне Кристоф 0 0
12. Лепуан Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 4 0
2. Лукуми Джон 4 0
3. Ито Дзюнъя 2 1
4. Уронен Йере 3 0
5. Бонгонда Тео 1 1
6. Куэста Карлос 1 1
7. Грошовски Патрик 2 0
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Муньос Даниэль 2 0
10. Тома Бастьен 0 1
11. Дессерс Сириль 1 0
12. Куасси Эбуэ 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Селемани Фаиз 2 1
3. Сейнсбери Трент 3 0
4. Макаренко Евгений 2 0
5. Лепуан Кристоф 2 0
6. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
7. Голубович Петар 2 0
8. Де Сар Жюльен 2 0
9. Номбе Мбойо 2 0
10. Оканси Эрик 2 0
11. Дерейк Тимоти 1 0
12. Йонкхеере Михил 1 0
13. Ружо Лукас 1 0
14. Аджагун Абдул 1 0
15. Стоянович Йован 1 0
16. Якубех Адам 1 0
17. Хайнс-Айк Брендан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4) 20% (7) 20% (7) 17.14% (6)
 Кортрейк 21.74% (5) 4.35% (1) 8.7% (2) 17.39% (4) 21.74% (5) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз
Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде
Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Генк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Кортрейк 0:1 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А
Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 17 11 3 3 35 - 11 36
2. Генк 1:0 Заявка 17 10 4 3 36 - 21 34
3. Шарлеруа Заявка 18 10 3 5 29 - 20 33
4. АХ Лёвен Заявка 17 8 5 4 32 - 27 29
5. Андерлехт Заявка 18 7 8 3 28 - 22 29
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 16 9 1 6 39 - 37 28
7. Антверпен Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
8. Стандард Заявка 17 6 7 4 21 - 18 25
9. Кортрейк 0:1 Заявка 18 6 5 7 23 - 26 23
10. Гент Заявка 17 7 1 9 27 - 26 22
11. Остенде Заявка 17 6 4 7 22 - 21 22
12. Эйпен Заявка 15 4 8 3 18 - 21 20
13. Серкль Брюгге Заявка 17 6 0 11 25 - 32 18
14. Зульте-Варегем Заявка 17 5 3 9 22 - 32 18
15. Васланд-Беверен Заявка 17 5 3 9 24 - 35 18
16. Сент-Трюйден Заявка 17 3 5 9 20 - 30 14
17. Мехелен Заявка 17 3 5 9 24 - 34 14
18. Мускрон-Перювельз Заявка 17 3 5 9 14 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 1:0 Заявка 9 6 2 1 22 - 10 20
2. Андерлехт Заявка 9 5 4 0 13 - 6 19
3. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
4. АХ Лёвен Заявка 8 5 2 1 13 - 9 17
5. Брюгге Заявка 8 5 1 2 13 - 6 16
6. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
7. Антверпен Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Стандард Заявка 8 3 5 0 11 - 8 14
10. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
11. Кортрейк 0:1 Заявка 9 3 2 4 16 - 19 11
12. Эйпен Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
13. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Васланд-Беверен Заявка 8 2 1 5 10 - 16 7
17. Мехелен Заявка 9 1 2 6 14 - 20 5
18. Зульте-Варегем Заявка 9 1 2 6 10 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 9 5 2 2 18 - 14 17
3. Генк 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
4. Зульте-Варегем Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
6. Кортрейк 0:1 Заявка 9 3 3 3 7 - 7 12
7. Эйпен Заявка 8 2 5 1 9 - 10 11
8. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
9. Васланд-Беверен Заявка 9 3 2 4 14 - 19 11
10. Антверпен Заявка 8 3 1 4 13 - 14 10
11. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 3 1 4 16 - 22 10
12. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
13. Гент Заявка 8 3 0 5 11 - 13 9
14. Серкль Брюгге Заявка 8 3 0 5 9 - 13 9
15. Мехелен Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
16. Остенде Заявка 9 2 2 5 6 - 11 8
17. Мускрон-Перювельз Заявка 8 1 2 5 5 - 17 5
18. Сент-Трюйден Заявка 9 1 2 6 11 - 21 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Кортрейк
1.77
4.20
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.50 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.40 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.20 4.60
  1.77 4.11 4.38

Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 13.00 1.01 5.10 1.14 4.20 1.20 4.20 1.20 2.12 1.72 2.03 1.78 1.79 2.02 2.13 1.66 1.33 3.10 1.44 2.65 1.11 6.00 1.17 4.70 1.02 11.50 1.05 8.50
12.00 1.00 14.00 1.00 5.55 1.13 4.70 1.19 2.73 1.51 2.11 1.73 1.67 2.16 1.36 2.94 1.25 3.48 1.10 5.60 1.08 6.20 1.01 10.75
5.54 1.16 2.69 1.48 2.65 1.51 2.36 1.63 2.06 1.82 1.79 2.08 1.63 2.34 1.49 2.72 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.48 1.51 2.80 1.40 1.23 3.90 1.40 2.80 1.08 7.00
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
3.28 1.36 2.62 1.52 1.94 1.93 1.65 2.31 1.45 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.10 1.68 1.57 2.33 1.35 3.10
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Генк 1:0 Кортрейк онлайн

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