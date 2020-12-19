Генк
2:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
Кортрейк
1:0
1' ГолАртеага Херардо
35' Желтая карточкаГрошовски Патрик
77' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
2:0
78' ГолБонгонда Тео
87' Желтая карточкаОканси Эрик
38
Куасси
Эбуэ
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Куасси ЭбуэЗащитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
11 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
1'
1:0
35'
77'
78'
2:0
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|14 (3)
|0.82
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.65
|3.
|Ито Дзюнъя
|4
|0.24
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.24
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.06
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.06
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.06
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.06
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Ойен Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.44
|2.
|Девале Жиль
|3
|0.17
|3.
|Селемани Фаиз
|2
|0.11
|4.
|Макаренко Евгений
|2
|0.11
|5.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.11
|6.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.11
|7.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.06
|8.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.06
|9.
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|10.
|Моффи Теремас
|1
|0.06
|11.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|12.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Онуачу Пол
|4
|0
|2.
|Лукуми Джон
|4
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|4.
|Уронен Йере
|3
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|3
|0
|6.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|7.
|Куэста Карлос
|1
|1
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|10.
|Тома Бастьен
|0
|1
|11.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|12.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|3.
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|4.
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|5.
|Оканси Эрик
|3
|0
|6.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|7.
|Лепуан Кристоф
|2
|0
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|9.
|Голубович Петар
|2
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|11.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|12.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|13.
|Ружо Лукас
|1
|0
|14.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|15.
|Стоянович Йован
|1
|0
|16.
|Якубех Адам
|1
|0
|17.
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|Кортрейк
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +12 =4 -4Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз
Кортрейк Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде
Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Кортрейк 0:0 Эйпен Гент 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Кортрейк 0:1 Дейнзе Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Генк 1:0 Кортрейк Кубок Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|35 - 11
|36
|2.
|Генк
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 21
|34
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 20
|33
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 27
|29
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|28 - 22
|29
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|39 - 37
|28
|7.
|Антверпен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|8.
|Стандард
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 18
|25
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|10.
|Гент
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|27 - 26
|22
|11.
|Остенде
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 21
|22
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 21
|20
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|17
|6
|0
|11
|25 - 32
|18
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 32
|18
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 35
|18
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 30
|14
|17.
|Мехелен
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|24 - 34
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 6
|19
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|4.
|АХ Лёвен
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|5.
|Брюгге
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|7.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 12
|15
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Стандард
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|11 - 8
|14
|10.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|17.
|Мехелен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|14 - 20
|5
|18.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|10 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 14
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|6.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Эйпен
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|9.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 19
|11
|10.
|Антверпен
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|11.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 22
|10
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|13.
|Гент
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 13
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 13
|9
|15.
|Мехелен
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Остенде
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 17
|5
|18.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Генк» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генк» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров