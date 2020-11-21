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  3. Голландия
Виллем II
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
7' Гол
Павлидис Вангелис
9'
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
23
Саглам
Геркем
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
15
Ole
ter
Haar
Romeny
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
3
Свинкелс
Арьян
5
Шефер
Штеффен
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
Виллем II
4-3-3
ВВВ-Венло
4-4-2

Ход матча

7'
Павлидис Вангелис
(Ole ter Haar Romeny)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 3 0.38
2. Ндайишимий Майк 1 0.13
3. Саглам Геркем 1 0.13
4. Нуннели Че 1 0.13
5. Замора Джон 1 0.13
6. Хольмен Себастьян 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 7 (2) 0.88
2. Ариас Яфар 2 0.25
3. Линторст Эверт 1 0.13
4. Хуппертс Гуус 1 0.13
5. Ван Крой Вито 1 0.13
6. Джон Джошуа 0 0
7. Torino Hunte 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Питерс Йорденс 2 0
2. Нелом Микел 2 0
3. Хольмен Себастьян 2 0
4. Саглам Геркем 2 0
5. Кён Деррик 0 1
6. Льонч Поль 1 0
7. Овюсу Лерой 1 0
8. Павлидис Вангелис 1 0
9. Кёлерт Матс 1 0
10. Ндайишимий Майк 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 4 0
2. Ван Крой Вито 3 0
3. Кум Кристиан 1 1
4. Гельми Рой 2 0
5. Пахоник Тобиас 0 1
6. Янссен Симон 0 1
7. Хуппертс Гуус 1 0
8. Машаш Зинедин 1 0
9. Torino Hunte 1 0
10. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 ВВВ-Венло 16.67% (2) 0 0 16.67% (2) 25% (3) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте
Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Виллем II 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
2. Витесс Заявка 8 7 0 1 17 - 5 21
3. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген Заявка 8 4 1 3 9 - 10 13
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 7 2 3 2 8 - 11 9
10. ВВВ-Венло 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 26 9
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. ПЕК Зволле Заявка 8 1 4 3 9 - 14 7
13. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14. Виллем II 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 16 6
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
ВВВ-Венло
1.67
4.30
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.10 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.10 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.30 4.75
  1.66 4.24 5.20

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
16.50 0.00 11.00 1.02 4.40 1.19 3.55 1.27 2.28 1.63 2.03 1.79 1.79 2.03 1.49 2.50 1.27 3.75 1.19 4.40 1.08 7.50 1.07 8.10 1.01 14.00
13.00 1.00 12.50 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.97 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
5.16 1.19 2.44 1.60 2.15 1.76 1.87 2.02 1.66 2.32 1.53 2.63 1.20 4.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.63 1.53 2.41 1.19 4.40
3.60 1.29 2.50 1.53 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.05 1.41 2.41 1.61 1.83 2.06 1.58 2.49 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70 1.28 3.45
4.90 1.18 3.60 1.29 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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