  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Виллем II
2:1
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
7' Гол
Павлидис Вангелис
2:0
18' Гол
Саглам Геркем
2:1
34' Гол
Якумакис Георгиос
62' Желтая карточка
Льонч Поль
73' Желтая карточка
Torino Hunte
86' Желтая карточка
Ндайишимий Майк
90'+6
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
8
Льонч
Поль
21
Ндайишимий
Майк
23
Саглам
Геркем
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
15
Ole
ter
Haar
Romeny
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
3
Свинкелс
Арьян
5
Шефер
Штеффен
10
Ван
Крой
Вито
6
Пост
Данни
21
Линторст
Эверт
27
Torino
Hunte
11
Якумакис
Георгиос
25
Ариас
Яфар
Виллем II
4-3-3
ВВВ-Венло
4-4-2

Ход матча

7'
Павлидис Вангелис
(Ндайишимий Майк)
1:0
18'
Саглам Геркем
(Ндайишимий Майк)
2:0
34'
2:1
Якумакис Георгиос
(Пахоник Тобиас)
62'
Льонч Поль
 
68'
Замора Джон
Нуннели Че
 
73'
 
Torino Hunte
79'
Гладон Пол
Павлидис Вангелис
 
80'
 
Хуппертс Гуус
Линторст Эверт
80'
 
Джон Джошуа
Torino Hunte
81'
Шипперс Винсент
Овюсу Лерой
 
84'
 
Ван Дейк Стан
Якумакис Георгиос
84'
 
Кум Кристиан
Шефер Штеффен
86'
Ндайишимий Майк
 
88'
 
Машаш Зинедин
Гельми Рой

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 4 0.44
2. Саглам Геркем 2 0.22
3. Ндайишимий Майк 1 0.11
4. Нуннели Че 1 0.11
5. Замора Джон 1 0.11
6. Хольмен Себастьян 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 8 (2) 0.89
2. Ариас Яфар 2 0.22
3. Линторст Эверт 1 0.11
4. Хуппертс Гуус 1 0.11
5. Ван Крой Вито 1 0.11
6. Джон Джошуа 0 0
7. Torino Hunte 0 0
8. Пахоник Тобиас 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Питерс Йорденс 2 0
2. Нелом Микел 2 0
3. Льонч Поль 2 0
4. Хольмен Себастьян 2 0
5. Саглам Геркем 2 0
6. Ндайишимий Майк 2 0
7. Кён Деррик 0 1
8. Овюсу Лерой 1 0
9. Павлидис Вангелис 1 0
10. Кёлерт Матс 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 4 0
2. Ван Крой Вито 3 0
3. Кум Кристиан 1 1
4. Torino Hunte 2 0
5. Гельми Рой 2 0
6. Пахоник Тобиас 0 1
7. Янссен Симон 0 1
8. Хуппертс Гуус 1 0
9. Машаш Зинедин 1 0
10. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 33.33% (3) 22.22% (2) 0 33.33% (3) 0 11.11% (1)
 ВВВ-Венло 15.38% (2) 0 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте
Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Товарищеские матчи Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Виллем II 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
3. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген 1:1 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 11 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
13. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 5.30 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 4.80 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 4.30 4.75
  1.27 5.06 18.19

Самый высокий коэффициент на матч «Виллем II» – «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виллем II» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ВВВ-Венло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виллем II» – «ВВВ-Венло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 0.00 11.00 1.02 11.00 1.02 3.55 1.27 8.20 1.05 2.03 1.79 1.79 2.03 1.92 1.82 1.27 3.75 1.14 5.20 1.08 7.50 1.15 5.00 1.01 14.00 1.02 11.00
13.00 1.00 12.50 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.83 1.97 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 7.10 1.04 7.70
5.16 1.19 3.90 1.27 2.15 1.76 2.96 1.43 2.29 1.67 1.67 2.29 1.40 3.05 1.15 5.98 1.72 2.20 1.51 2.66 1.74 2.16 1.47 2.79 1.63 2.36 1.12 6.83 1.15 5.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.31 1.63 2.65 1.44 1.19 4.40 1.60 2.25 1.07 7.50
3.60 1.29 2.50 1.53 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.05 1.41 2.41 1.61 1.83 2.06 2.53 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.44 2.92 1.24 4.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.92 1.82 1.44 2.70 1.28 3.45
4.90 1.18 3.60 1.29 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Виллем II 2:1 ВВВ-Венло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный