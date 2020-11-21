Виллем II
2:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
ВВВ-Венло
1:0
7' ГолПавлидис Вангелис
2:0
18' ГолСаглам Геркем
2:1
34' ГолЯкумакис Георгиос
62' Желтая карточкаЛьонч Поль
73' Желтая карточкаTorino Hunte
86' Желтая карточкаНдайишимий Майк
26
Брондел
Йорн
13
Овюсу
Лерой
18
Нелом
Микел
27
Torino
Hunte
25
Ариас
Яфар
- Основной состав
-
26 Брондел ЙорнВратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Torino HunteПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
7'
18'
2:0
34'
62'
73'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|4
|0.44
|2.
|Саглам Геркем
|2
|0.22
|3.
|Ндайишимий Майк
|1
|0.11
|4.
|Нуннели Че
|1
|0.11
|5.
|Замора Джон
|1
|0.11
|6.
|Хольмен Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|8 (2)
|0.89
|2.
|Ариас Яфар
|2
|0.22
|3.
|Линторст Эверт
|1
|0.11
|4.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.11
|5.
|Ван Крой Вито
|1
|0.11
|6.
|Джон Джошуа
|0
|0
|7.
|Torino Hunte
|0
|0
|8.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Питерс Йорденс
|2
|0
|2.
|Нелом Микел
|2
|0
|3.
|Льонч Поль
|2
|0
|4.
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|5.
|Саглам Геркем
|2
|0
|6.
|Ндайишимий Майк
|2
|0
|7.
|Кён Деррик
|0
|1
|8.
|Овюсу Лерой
|1
|0
|9.
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|10.
|Кёлерт Матс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|4
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|3
|0
|3.
|Кум Кристиан
|1
|1
|4.
|Torino Hunte
|2
|0
|5.
|Гельми Рой
|2
|0
|6.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|7.
|Янссен Симон
|0
|1
|8.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|9.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|10.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|ВВВ-Венло
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +5 =5 -10ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:3 Витесс ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Виллем II 0:3 Твенте
Виллем II 1:4 Фейеноорд Эммен 1:1 Виллем II Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Виллем II 4:0 Хераклес Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =4 -10ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Гронинген 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:2 Ден Босх ВВВ-Венло 0:13 Аякс
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Виллем II 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|3.
|ПСВ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
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