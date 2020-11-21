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  3. Голландия
ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Утрехт
0' 11'
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
30
Хюйбертс
Дин
4
Накаяма
Юта
6
Саймак
Мустафа
23
Рейндерс
Элиано
27
Тедич
Слободан
25
Ферай
Иммануэль
1
Пас
Мартен
20
Трупе
Джованни
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
10
Густафссон
Симон
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
23
Рамселар
Барт
ПЕК Зволле
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.22
2. Рейндерс Элиано 2 0.22
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.22
4. Лам Томас 1 0.11
5. Накаяма Юта 1 0.11
6. Дрост Йеспер 0 0
7. Тедич Слободан 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 2 0.25
2. Керк Гирано 2 0.25
3. Махи Мимаун 1 0.13
4. Рамселар Барт 1 0.13
5. Клейбер Шон 1 0.13
6. Густафссон Симон 1 (1) 0.13
7. Ван дер Марел Марк 0 0
8. Вормердам Дьянго 0 0
9. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Ван Полен Брам 3 0
2. Хюйбертс Дин 3 0
3. Саймак Мустафа 1 1
4. Лам Томас 1 1
5. Ван Дёйнен Майк 2 0
6. Накаяма Юта 2 0
7. Леманс Клинт 1 0
8. Керстен Сэм 1 0
9. Байселмани Дестан 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
4. Рамселар Барт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 25% (2) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Утрехт 0 0 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте
Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие
Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:1 Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
3. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген 1:1 Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 11 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
13. ПЕК Зволле 0:0 Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
14. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Утрехт
3.72
3.87
2.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.75 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.65 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.78 2.06
  3.72 3.87 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.55 1.27 2.28 1.63 2.04 1.78 1.80 2.02 1.49 2.50 1.22 3.75 1.19 4.40 1.06 7.40 1.05 8.10 1.01 14.50 0.00 14.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.26 1.71 1.77 2.05 1.46 2.64 1.23 3.80 1.16 4.60 1.05 7.90 1.05 7.50
5.10 1.18 2.80 1.48 2.38 1.62 2.13 1.77 1.87 2.01 1.67 2.28 1.55 2.55 1.20 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.28 1.63 1.53 2.39 1.19 4.50
3.38 1.32 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.80
2.97 1.42 2.34 1.64 1.80 2.09 1.56 2.52 1.38 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.85 1.30 3.35
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.35
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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