ПЕК Зволле
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: МАК3ПАРК
Утрехт
15
Керстен
Сэм
30
Хюйбертс
Дин
19
Махи
Мимаун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дрост ЙесперПолузащитник
-
10 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Samir Lagsir
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаНападающий
- Нападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леманс Клинт
|2
|0.22
|2.
|Рейндерс Элиано
|2
|0.22
|3.
|Гучаннеджад Реза
|2 (1)
|0.22
|4.
|Лам Томас
|1
|0.11
|5.
|Накаяма Юта
|1
|0.11
|6.
|Дрост Йеспер
|0
|0
|7.
|Тедич Слободан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.25
|2.
|Керк Гирано
|2
|0.25
|3.
|Махи Мимаун
|1
|0.13
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0.13
|5.
|Клейбер Шон
|1
|0.13
|6.
|Густафссон Симон
|1 (1)
|0.13
|7.
|Ван дер Марел Марк
|0
|0
|8.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|9.
|Арзани Дэниел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Полен Брам
|3
|0
|2.
|Хюйбертс Дин
|3
|0
|3.
|Саймак Мустафа
|1
|1
|4.
|Лам Томас
|1
|1
|5.
|Ван Дёйнен Майк
|2
|0
|6.
|Накаяма Юта
|2
|0
|7.
|Леманс Клинт
|1
|0
|8.
|Керстен Сэм
|1
|0
|9.
|Байселмани Дестан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|4.
|Рамселар Барт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|Утрехт
|0
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =7 -6Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте
Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|3.
|ПСВ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|13.
|ПЕК Зволле
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
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