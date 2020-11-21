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  3. Голландия
ПЕК Зволле
1:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
17' Желтая карточка
Сент Джейго Томми
21' Желтая карточка
Паал Кеннет
1:0
32' Гол в свои ворота
Вормердам Дьянго
54' Желтая карточка
Хюйбертс Дин
1:1
59' Гол
Махи Мимаун
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Дрост Йеспер
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Лам Томас
84' Желтая карточка
Лам Томас
86' Желтая карточка
Густафссон Симон
87' Желтая карточка
Элия Эльеро
90'+7
1
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Керстен
Сэм
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
6
Саймак
Мустафа
4
Накаяма
Юта
30
Хюйбертс
Дин
23
Рейндерс
Элиано
27
Тедич
Слободан
25
Ферай
Иммануэль
1
Пас
Мартен
20
Трупе
Джованни
25
Сент
Джейго
Томми
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
10
Густафссон
Симон
8
Ван
Оверем
Йорис
6
Махер
Адам
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
23
Рамселар
Барт
ПЕК Зволле
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

17'
 
Сент Джейго Томми
21'
Паал Кеннет
 
26'
 
Хоогма Джастин
Янссен Виллем
32'
Вормердам Дьянго
1:0
54'
Хюйбертс Дин
 
59'
1:1
Махи Мимаун
(Керк Гирано)
67'
Штридер Рико
Саймак Мустафа
 
67'
Дрост Йеспер
Хюйбертс Дин
 
69'
Дрост Йеспер
 
76'
Марк-Оливье Дуэ
Керстен Сэм
 
77'
 
Далмау Адриан
Махи Мимаун
77'
 
Ван де Стрек Сандер
Ван Оверем Йорис
81'
Ван Дёйнен Майк
Рейндерс Элиано
 
84'
Лам Томас
 
84'
Лам Томас
 
86'
 
Густафссон Симон
86'
 
Элия Эльеро
Рамселар Барт
87'
 
Элия Эльеро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леманс Клинт 2 0.22
2. Рейндерс Элиано 2 0.22
3. Гучаннеджад Реза 2 (1) 0.22
4. Лам Томас 1 0.11
5. Накаяма Юта 1 0.11
6. Дрост Йеспер 0 0
7. Тедич Слободан 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Махи Мимаун 2 0.25
2. Керк Гирано 2 0.25
3. Ван де Стрек Сандер 2 0.25
4. Рамселар Барт 1 0.13
5. Клейбер Шон 1 0.13
6. Густафссон Симон 1 (1) 0.13
7. Ван дер Марел Марк 0 0
8. Вормердам Дьянго 0 0
9. Арзани Дэниел 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
1. Хюйбертс Дин 4 0
2. Лам Томас 2 1
3. Ван Полен Брам 3 0
4. Саймак Мустафа 1 1
5. Ван Дёйнен Майк 2 0
6. Накаяма Юта 2 0
7. Паал Кеннет 1 0
8. Леманс Клинт 1 0
9. Керстен Сэм 1 0
10. Байселмани Дестан 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 2 0
2. Ван дер Марел Марк 1 0
3. Ван де Стрек Сандер 1 0
4. Рамселар Барт 1 0
5. Густафссон Симон 1 0
6. Сент Джейго Томми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 25% (2) 37.5% (3) 37.5% (3) 0
 Утрехт 0 0 33.33% (3) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Твенте 5:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:0 Виллем II Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПЕК Зволле 3:3 Утрехт ПЕК Зволле 4:0 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Херенвен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Камбюр 2:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:3 Витесс АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле
Утрехт Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Утрехт 0:3 Аякс Хераклес 4:1 Утрехт Дордрехт 2:4 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте
Гронинген 0:0 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Утрехт 1:1 Херенвен Утрехт 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Товарищеские матчи ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 4:3 Утрехт Эредивизие
Утрехт 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Утрехт 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Кубок ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 5:2 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 0:0 Утрехт Лига Европы Утрехт 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
3. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
13. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
14. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 1.87 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.78 2.06
  6.06 1.67 3.62

Самый высокий коэффициент на матч «ПЕК Зволле» – «Утрехт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПЕК Зволле» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Утрехт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПЕК Зволле» – «Утрехт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.20 1.03 10.50 1.03 6.20 1.10 3.55 1.27 2.13 1.66 2.04 1.78 1.80 2.02 1.18 4.50 1.22 3.75 1.02 11.00 1.06 7.40 1.02 8.50 1.01 14.50 0.00 14.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.26 1.71 1.77 2.05 1.46 2.64 1.23 3.80 1.16 4.60 1.05 7.90 1.05 7.50
3.40 1.34 2.97 1.42 2.54 1.55 3.05 1.40 1.86 2.02 1.56 2.52 2.31 1.65 1.83 2.05 1.59 2.43 1.40 3.06 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.28 1.63 1.25 3.75 1.19 4.50 1.05 8.50
3.38 1.32 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.80
2.17 1.74 1.79 2.10 1.39 3.13 1.27 3.98 1.40 3.08 1.22 4.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.85 1.30 3.35
4.60 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.42
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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