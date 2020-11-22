Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Фейеноорд
1:0
1' ГолФлемминг Зиан
11' Желтая карточкаФлемминг Зиан
12' Красная карточкаКекджу Оркун
1:1
34' ГолСенеси Маркос
44' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
1:2
45' ПенальтиБергёйс Стивен
1:3
90' ПенальтиБергёйс Стивен
23
Ринстра
Бен
35
Кокс
Джордж
21
Марсман
Ник
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ринстра БенЗащитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Венте ДиланНападающий
-
48 Thijs Jansen
-
Главный тренер: Адвокат Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
1'
1:0
11'
12'
34'
1:1
44'
45'
1:2
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флемминг Зиан
|3
|0.33
|2.
|Кокс Джордж
|3
|0.33
|3.
|Полтер Себастьян
|2
|0.22
|4.
|Ханссон Эмиль
|2
|0.22
|5.
|Семеду Лисандру
|1
|0.11
|6.
|Сёнтьенс Матс
|1 (1)
|0.11
|7.
|Теки Тесфальдет
|0
|0
|8.
|Самбу Бассала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|9 (6)
|1
|2.
|Хапс Ридгесиано
|3
|0.33
|3.
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0.22
|4.
|Сенеси Маркос
|2
|0.22
|5.
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.11
|6.
|Димерс Марк
|1 (1)
|0.11
|7.
|Йоргенсен Николай
|1
|0.11
|8.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.11
|9.
|Линссен Брайан
|1
|0.11
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0.11
|11.
|Тейшейра Жоау
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|2.
|Анга-Лётшер Мартин
|2
|0
|3.
|Флемминг Зиан
|2
|0
|4.
|Рота Лазарос
|2
|0
|5.
|Янссен Рул
|1
|0
|6.
|Ниняй Бранислав
|1
|0
|7.
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|8.
|Сметс Йоррит
|1
|0
|9.
|Кокс Джордж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Спайич Урош
|3
|0
|2.
|Кекджу Оркун
|1
|1
|3.
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|2
|0
|5.
|Фер Лерой
|1
|0
|6.
|Марсман Ник
|1
|0
|7.
|Линссен Брайан
|1
|0
|8.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|9.
|Сенеси Маркос
|1
|0
|10.
|Баннис Науфаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна Ситтард
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|Фейеноорд
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген
Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Фейеноорд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|37 - 5
|24
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 26
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
Победитель
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