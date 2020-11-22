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  3. Голландия
Фортуна Ситтард
1:3
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
1:0
1' Гол
Флемминг Зиан
11' Желтая карточка
Флемминг Зиан
12' Красная карточка
Кекджу Оркун
1:1
34' Гол
Сенеси Маркос
44' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
1:2
45' Пенальти
Бергёйс Стивен
1:3
90' Пенальти
Бергёйс Стивен
90'+6
1
Ван
Осх
Яник
2
Анга-Лётшер
Мартин
23
Ринстра
Бен
5
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Сметс
Йоррит
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
11
Ханссон
Эмиль
9
Полтер
Себастьян
21
Марсман
Ник
2
Ниукоп
Барт
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
22
Гертрейда
Лютсхарел
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

1'
Флемминг Зиан
(Теки Тесфальдет)
1:0
11'
Флемминг Зиан
 
12'
 
Кекджу Оркун
34'
1:1
Сенеси Маркос
44'
Сёнтьенс Матс
 
45'
1:2
Бергёйс Стивен
62'
Семеду Лисандру
Ханссон Эмиль
 
72'
Мутуссами Самуэль
Семеду Лисандру
 
74'
 
Тейшейра Жоау
Йоргенсен Николай
81'
Дьянесси Джибриль
Теки Тесфальдет
 
87'
 
Джонстон Джордж
Линссен Брайан
90'
 
Верманн Йорди
Тоорнстра Йенс
90'
1:3
Бергёйс Стивен

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флемминг Зиан 3 0.33
2. Кокс Джордж 3 0.33
3. Полтер Себастьян 2 0.22
4. Ханссон Эмиль 2 0.22
5. Семеду Лисандру 1 0.11
6. Сёнтьенс Матс 1 (1) 0.11
7. Теки Тесфальдет 0 0
8. Самбу Бассала 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 9 (6) 1
2. Хапс Ридгесиано 3 0.33
3. Гертрейда Лютсхарел 2 0.22
4. Сенеси Маркос 2 0.22
5. Нарсинг Лусиано 1 0.11
6. Димерс Марк 1 (1) 0.11
7. Йоргенсен Николай 1 0.11
8. Тоорнстра Йенс 1 0.11
9. Линссен Брайан 1 0.11
10. Баннис Науфаль 1 0.11
11. Тейшейра Жоау 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 3 0
2. Анга-Лётшер Мартин 2 0
3. Флемминг Зиан 2 0
4. Рота Лазарос 2 0
5. Янссен Рул 1 0
6. Ниняй Бранислав 1 0
7. Теки Тесфальдет 1 0
8. Сметс Йоррит 1 0
9. Кокс Джордж 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Спайич Урош 3 0
2. Кекджу Оркун 1 1
3. Тоорнстра Йенс 2 0
4. Бергёйс Стивен 2 0
5. Фер Лерой 1 0
6. Марсман Ник 1 0
7. Линссен Брайан 1 0
8. Хапс Ридгесиано 1 0
9. Сенеси Маркос 1 0
10. Баннис Науфаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3)
 Фейеноорд 4.55% (1) 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фортуна Ситтард 2:2 ПЕК Зволле Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Рода 0:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген
Эммен 2:2 Фортуна Ситтард ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 1:3 Херенвен Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Фейеноорд: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Кубок Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Эредивизие Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 4:1 Фортуна Ситтард Кубок Фейеноорд 0:2 Фортуна Ситтард Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 8 0 1 37 - 5 24
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
14. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 4.10 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 6.80 1.10
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 4.50 1.57
  14.19 4.11 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна Ситтард» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна Ситтард» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна Ситтард» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
24.00 0.00 14.50 1.01 12.00 1.01 4.90 1.16 3.75 1.25 2.26 1.63 1.95 1.85 1.25 3.75 1.41 2.70 2.08 1.70 1.14 5.10 1.07 7.50 1.04 9.70 1.09 6.50 1.01 12.60
5.60 1.10 4.80 1.15 2.74 1.43 2.22 1.66 1.78 2.15 1.43 2.83 1.30 3.40 1.13 5.30 1.09 5.75 1.01 9.80
7.23 1.12 3.00 1.42 2.69 1.51 2.36 1.64 2.01 1.85 3.06 1.40 1.85 2.02 2.42 1.60 2.06 1.83 2.00 1.86 1.97 1.90 1.48 2.75 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.75 1.42 2.00 1.76 1.29 3.35 1.17 4.70 1.18 4.50
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.65 1.32 2.94 1.44 2.11 1.80 1.67 2.26 1.40 3.03 1.14 6.04 1.93 1.96 1.64 2.35 1.44 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.65 2.15 1.38 2.90
5.80 1.14 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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