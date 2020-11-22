Твенте
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Гролс Весте
ПСВ
0:1
8' ГолМален Дониэлл
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.89
|2.
|Черны Вацлав
|4
|0.44
|3.
|Мениг Квинси
|3
|0.33
|4.
|Илич Лука
|1
|0.11
|5.
|Остерволде Джейден
|1
|0.11
|6.
|Брама Вут
|1
|0.11
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.11
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.11
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Смал Гийс
|0
|0
|11.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|5
|0.56
|2.
|Мадуэке Нони
|4
|0.44
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.33
|4.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.22
|5.
|Гётце Марио
|2
|0.22
|6.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.11
|7.
|Томас Райян
|1
|0.11
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.11
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.11
|10.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|11.
|Росарио Пабло
|0
|0
|12.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|0
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|4.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|5.
|Черны Вацлав
|1
|0
|6.
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|7.
|Пири Кик
|1
|0
|8.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|9.
|Бош Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|3
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|25% (5)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|5% (1)
|20% (4)
|ПСВ
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|0
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|37 - 5
|24
|2.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 5
|22
|3.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|5.
|Твенте
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|6.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Ваалвейк
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 26
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
Победитель
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