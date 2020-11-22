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  3. Голландия
Твенте
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
8' Гол
Мален Дониэлл
21'
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
21
Дервисоглу
Халил
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
19
Гакпо
Коди
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
23
Мадуэке
Нони
9
Мален
Дониэлл
7
Захави
Эран
Твенте
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Мален Дониэлл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 8 (1) 0.89
2. Черны Вацлав 4 0.44
3. Мениг Квинси 3 0.33
4. Илич Лука 1 0.11
5. Остерволде Джейден 1 0.11
6. Брама Вут 1 0.11
7. Еремеефф Александер 1 0.11
8. Ван Леувен Тейс 1 0.11
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Смал Гийс 0 0
11. Зерруки Рамиз 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 5 0.56
2. Мадуэке Нони 4 0.44
3. Гакпо Коди 3 0.33
4. Макс Филипп 2 (1) 0.22
5. Гётце Марио 2 0.22
6. Захави Эран 1 (1) 0.11
7. Томас Райян 1 0.11
8. Боскальи Оливье 1 0.11
9. Ромеро Максимильяно 1 0.11
10. Дюмфрис Дензел 0 0
11. Росарио Пабло 0 0
12. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 0
2. Мениг Квинси 1 0
3. Эбюэхи Тайронн 1 0
4. Лампру Лазарос 1 0
5. Черны Вацлав 1 0
6. Плегесуэло Хулио 1 0
7. Пири Кик 1 0
8. Зерруки Рамиз 1 0
9. Бош Йессе 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 3 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 25% (5) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 5% (1) 20% (4)
 ПСВ 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 0 31.58% (6)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ
Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ

Последние игры между собой

Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие Твенте 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие
Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 8 0 1 37 - 5 24
2. ПСВ 1:0 Заявка 9 7 1 1 20 - 5 22
3. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
4. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
5. Твенте 0:1 Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Херенвен 0:0 Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
7. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
14. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
15. Ваалвейк 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 15 6
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
ПСВ
5.10
6.50
1.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 4.05 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.80 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 4.20 1.70
  10.49 6.50 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 10.50 1.03 4.50 1.18 3.65 1.28 4.00 1.22 2.07 1.75 1.82 1.98 1.70 2.15 2.11 1.68 1.23 3.65 1.42 2.75 1.06 7.20 1.15 5.00 1.01 14.50 1.04 9.00
12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70 1.05 7.20
5.18 1.19 2.76 1.49 3.88 1.28 2.13 1.77 2.91 1.44 2.26 1.68 1.94 1.94 1.72 2.19 1.52 2.64 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.61 2.80 1.40 1.20 4.30 1.38 2.90 1.08 7.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.03 1.42 2.40 1.62 1.83 2.07 2.57 1.54 2.11 1.78 1.63 2.36 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.94 1.80 1.45 2.75 1.28 3.45
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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