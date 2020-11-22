Твенте
1:1
Конец матча
Стадион: Гролс Весте
ПСВ
0:1
8' ГолМален Дониэлл
0:1
44' Не забитый пенальтиЗахави Эран
57' Желтая карточкаМадуэке Нони
62' Желтая карточкаГакпо Коди
1:1
63' ПенальтиПерейра Данило II
68' Желтая карточкаПлегесуэло Хулио
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
23
Мадуэке
Нони
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
35 Mees Hilgers
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
44'
0:1
57'
62'
63'
68'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|9 (2)
|1
|2.
|Черны Вацлав
|4
|0.44
|3.
|Мениг Квинси
|3
|0.33
|4.
|Илич Лука
|1
|0.11
|5.
|Остерволде Джейден
|1
|0.11
|6.
|Брама Вут
|1
|0.11
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.11
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.11
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Смал Гийс
|0
|0
|11.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|5
|0.56
|2.
|Мадуэке Нони
|4
|0.44
|3.
|Гакпо Коди
|3
|0.33
|4.
|Макс Филипп
|2 (1)
|0.22
|5.
|Гётце Марио
|2
|0.22
|6.
|Захави Эран
|1 (1)
|0.11
|7.
|Томас Райян
|1
|0.11
|8.
|Боскальи Оливье
|1
|0.11
|9.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.11
|10.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|11.
|Росарио Пабло
|0
|0
|12.
|Ледесма Ричард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|0
|2.
|Плегесуэло Хулио
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|1
|0
|4.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|5.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|6.
|Черны Вацлав
|1
|0
|7.
|Пири Кик
|1
|0
|8.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|9.
|Бош Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Росарио Пабло
|3
|0
|2.
|Тезе Джордан
|2
|0
|3.
|Брума Арминду
|1
|0
|4.
|Макс Филипп
|1
|0
|5.
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|6.
|Гакпо Коди
|1
|0
|7.
|Мадуэке Нони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|ПСВ
|20% (4)
|20% (4)
|10% (2)
|20% (4)
|0
|30% (6)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ
Последние игры между собой
Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|37 - 5
|24
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 26
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
Победитель
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