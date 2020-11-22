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  3. Голландия
Твенте
1:1
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
8' Гол
Мален Дониэлл
0:1
44' Не забитый пенальти
Захави Эран
57' Желтая карточка
Мадуэке Нони
62' Желтая карточка
Гакпо Коди
1:1
63' Пенальти
Перейра Данило II
68' Желтая карточка
Плегесуэло Хулио
90'+4
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
15
Пири
Кик
17
Остерволде
Джейден
6
Брама
Вут
19
Зерруки
Рамиз
32
Бош
Йессе
7
Черны
Вацлав
9
Перейра
Данило
II
21
Дервисоглу
Халил
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
23
Мадуэке
Нони
6
Сангаре
Ибрахим
18
Росарио
Пабло
19
Гакпо
Коди
7
Захави
Эран
9
Мален
Дониэлл
Твенте
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

8'
0:1
Мален Дониэлл
44'
0:1
Захави Эран
45'
Смал Гийс
Остерволде Джейден
 
57'
 
Мадуэке Нони
62'
 
Гакпо Коди
63'
Перейра Данило II
1:1
66'
 
Жуниор Мауро
Мадуэке Нони
68'
Плегесуэло Хулио
 
69'
 
Ихаттарен Мохаммед
Захави Эран
77'
Илич Лука
Бош Йессе
 
77'
Ван Леувен Тейс
Дервисоглу Халил
 
84'
Селахи Линдон
Зерруки Рамиз
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Данило II 9 (2) 1
2. Черны Вацлав 4 0.44
3. Мениг Квинси 3 0.33
4. Илич Лука 1 0.11
5. Остерволде Джейден 1 0.11
6. Брама Вут 1 0.11
7. Еремеефф Александер 1 0.11
8. Ван Леувен Тейс 1 0.11
9. Эбюэхи Тайронн 0 0
10. Смал Гийс 0 0
11. Зерруки Рамиз 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 5 0.56
2. Мадуэке Нони 4 0.44
3. Гакпо Коди 3 0.33
4. Макс Филипп 2 (1) 0.22
5. Гётце Марио 2 0.22
6. Захави Эран 1 (1) 0.11
7. Томас Райян 1 0.11
8. Боскальи Оливье 1 0.11
9. Ромеро Максимильяно 1 0.11
10. Дюмфрис Дензел 0 0
11. Росарио Пабло 0 0
12. Ледесма Ричард 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Остерволде Джейден 3 0
2. Плегесуэло Хулио 2 0
3. Мениг Квинси 1 0
4. Эбюэхи Тайронн 1 0
5. Лампру Лазарос 1 0
6. Черны Вацлав 1 0
7. Пири Кик 1 0
8. Зерруки Рамиз 1 0
9. Бош Йессе 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Росарио Пабло 3 0
2. Тезе Джордан 2 0
3. Брума Арминду 1 0
4. Макс Филипп 1 0
5. Сангаре Ибрахим 1 0
6. Гакпо Коди 1 0
7. Мадуэке Нони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 23.81% (5) 9.52% (2) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 19.05% (4)
 ПСВ 20% (4) 20% (4) 10% (2) 20% (4) 0 30% (6)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап Утрехт 2:1 Твенте
Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 3:0 Виллем II ПАОК 4:1 ПСВ ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг Омония 1:2 ПСВ
Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ

Последние игры между собой

Твенте: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
ПСВ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 ПСВ Эредивизие Твенте 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:3 Твенте Эредивизие
Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Твенте Эредивизие ПСВ 4:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 ПСВ Эредивизие Твенте 0:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Твенте Эредивизие ПСВ 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 3:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Твенте Эредивизие ПСВ 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 ПСВ Кубок Твенте 2:2 ПСВ Эредивизие Твенте 2:0 ПСВ Эредивизие Твенте 2:1 ПСВ Кубок ПСВ 0:1 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 8 0 1 37 - 5 24
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
5. Твенте Заявка 9 5 3 1 21 - 9 18
6. Херенвен Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
7. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
14. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
15. Ваалвейк Заявка 9 1 3 5 6 - 16 6
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Контроль мяча: Твенте: 43%, ПСВ: 57%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 49'
    Дервисоглу Халил из команды Твенте нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
  • 49'
    Дервисоглу Халил из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Эбюэхи Тайронн из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 48'
    Захави Эран нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 47'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 47'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Твенте контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 46'
    Остерволде Джейден получил травму и заменен. Смал Гийс выходит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Твенте: 43%, ПСВ: 57%.
  • 45'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Захави Эран взялся за удар, но Дроммел Йоэл заблокировал его!
  • Фол, нарушение
    43'
    ПЕНАЛЬТИ! - Бош Йессе совершил грубый фол. Мадуэке Нони заработал пенальти!
  • 43'
    После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!
  • 43'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Травма, повреждение
    42'
    Остерволде Джейден возвращается на поле.
  • 42'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 41'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Остерволде Джейден получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 40'
    Контроль мяча: Твенте: 43%, ПСВ: 57%.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 38'
    Дервисоглу Халил из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Черны Вацлав нанес удар издали, а Мвого Ивон отбил его обратно в игру!
  • Офсайд
    37'
    Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
  • 37'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
  • 36'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • 36'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 35'
    Остерволде Джейден не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Остерволде Джейден из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Контроль мяча: Твенте: 43%, ПСВ: 57%.
  • 35'
    Макс Филипп из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 34'
    Дервисоглу Халил из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 33'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 32'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 32'
    Захави Эран из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 32'
    Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 31'
    Мадуэке Нони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Бош Йессе грубо играет против соперника. Пострадал Боскальи Оливье
  • 30'
    Контроль мяча: Твенте: 44%, ПСВ: 56%.
  • 30'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 29'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    29'
    Бош Йессе возвращается на поле.
  • 28'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Угловой
    28'
    Макс Филипп из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 28'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бош Йессе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    28'
    Бош Йессе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Захави Эран из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Перейра Данило II из команды Твенте отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Твенте контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Твенте: 44%, ПСВ: 56%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Бош Йессе из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Росарио Пабло пострадал.
  • 24'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 24'
    Захави Эран не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    Пири Кик ошибается в защите.
  • 23'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 22'
    Мадуэке Нони не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Твенте контролирует мяч.
  • 20'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Твенте: 42%, ПСВ: 58%.
  • 19'
    Захави Эран из команды ПСВ пасует в штрафную, но Дроммел Йоэл выходит и ловит мяч.
  • 19'
    Росарио Пабло из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 19'
    Твенте контролирует мяч.
  • 19'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Угловой
    19'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 18'
    Мадуэке Нони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 18'
    Дюмфрис Дензел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Захави Эран из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 17'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Эбюэхи Тайронн наказан за толчок Мален Дониэлл
  • 17'
    Дервисоглу Халил из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Твенте контролирует мяч.
  • 16'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Твенте контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Твенте: 37%, ПСВ: 63%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Бош Йессе пострадал.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Дюмфрис Дензел наказан за толчок Остерволде Джейден
  • 13'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 13'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Бош Йессе наказан за толчок Мадуэке Нони
  • 12'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Росарио Пабло из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Дервисоглу Халил
  • 12'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 10'
    Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 10'
    Контроль мяча: Твенте: 33%, ПСВ: 67%.
  • 10'
    Эбюэхи Тайронн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Твенте контролирует мяч.
  • Описание гола
    8'
    ГОЛ! Легко закончил атаку Мален Дониэлл из команды ПСВ, забив в пустые ворота!
  • 8'
    Головой пробил Захави Эран, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    8'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 8'
    Росарио Пабло оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Дроммел Йоэл перевел мяч на угловой.
  • Угловой
    7'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 7'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дроммел Йоэл не дал случится голу! Мадуэке Нони должен был забивать, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв
  • 6'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Твенте контролирует мяч.
  • 5'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Твенте: 39%, ПСВ: 61%.
  • 5'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Бош Йессе наказан за толчок Росарио Пабло
  • 2'
    Твенте контролирует мяч.
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 6.80 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.30 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 4.20 1.70
  6.73 1.83 2.89

Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 10.50 1.03 5.25 1.13 3.65 1.28 1.33 3.15 2.07 1.75 1.82 1.98 1.70 2.15 1.28 3.45 1.23 3.65 1.04 9.00 1.06 7.20 1.02 11.00 1.01 14.50 1.04 9.00
12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70 1.05 7.20
4.57 1.22 3.18 1.38 2.23 1.70 2.09 1.80 1.74 2.18 1.37 3.20 1.47 2.79 1.20 4.78 1.72 2.19 1.52 2.64 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.33 1.61 1.77 1.97 1.20 4.30 1.11 5.80 1.08 7.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
3.03 1.42 2.40 1.62 1.83 2.07 1.53 2.60 1.30 3.65 1.63 2.36 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.94 1.80 1.45 2.75 1.28 3.45
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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