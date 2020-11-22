Дижон
0:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Ланс
0:1
23' ГолМюинга Арно
54' Желтая карточкаШафик Фуад
56' Желтая карточкаМари Жордан
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
29
Мюинга
Арно
25
Жан
Корентин
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Нтумба ЛевиВратарь
-
12 Загре АртурЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: David Linares
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
23'
0:1
54'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|2
|0.18
|2.
|Манга Экеле
|1
|0.09
|3.
|Шедлер Орельен
|1
|0.09
|4.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.09
|5.
|Целина Берсант
|0
|0
|6.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|4 (4)
|0.44
|2.
|Ганаго Игнатиус
|4
|0.44
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.33
|4.
|Банса Саймон
|1
|0.11
|5.
|Медина Факундо
|1
|0.11
|6.
|Мюинга Арно
|1
|0.11
|7.
|Маурисио Тони
|0
|0
|8.
|Жан Корентин
|0
|0
|9.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шафик Фуад
|3
|0
|2.
|Панзо Джонатан
|3
|0
|3.
|Саммаритано Фредерик
|2
|0
|4.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|5.
|Ндонг Ибраим
|2
|0
|6.
|Шейх Пап
|2
|0
|7.
|Шуиар Мунир
|2
|0
|8.
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|9.
|Ассале Рожер
|0
|1
|10.
|Конате Мусса
|1
|0
|11.
|Мари Жордан
|1
|0
|12.
|Целина Берсант
|1
|0
|13.
|Боэ Саша
|1
|0
|14.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|3
|1
|2.
|Медина Факундо
|4
|0
|3.
|Баде Луак
|2
|1
|4.
|Каюзак Янник
|3
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|6.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|7.
|Перес Мануэль
|1
|0
|8.
|Какута Гаэль
|1
|0
|9.
|Жан Корентин
|1
|0
|10.
|Фортес Стивен
|1
|0
|11.
|Маурисио Тони
|1
|0
|12.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
|0
|Ланс
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс
Последние игры между собой
Дижон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монпелье
|4:3 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|17
|8.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ним
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|19.
|Страсбург
|3:4 Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ланс
Исход игры
Дижон
25.8% (39)
Ничья
40.4% (61)
Ланс
33.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (51)
1:2 Ланс
15.9% (24)
1:0 Дижон
14.6% (22)
0:1 Ланс
13.9% (21)
2:1 Дижон
9.9% (15)
0:0 Ничья
6% (9)
0:2 Ланс
2% (3)
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