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Дижон
0:1
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
0:1
23' Гол
Мюинга Арно
54' Желтая карточка
Шафик Фуад
56' Желтая карточка
Мари Жордан
90'+6
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
15
Ассале
Рожер
9
Целина
Берсант
17
Бальде
Мама
11
Конате
Мусса
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
29
Мюинга
Арно
25
Жан
Корентин
7
Сотока
Флорьян
Дижон
4-2-3-1
Ланс
3-4-2-1

Ход матча

23'
0:1
Мюинга Арно
26'
Мари Жордан
Лаутоа Веслей
 
54'
Шафик Фуад
 
56'
Мари Жордан
 
62'
Саммаритано Фредерик
Ассале Рожер
 
62'
Шедлер Орельен
Конате Мусса
 
66'
 
Какута Гаэль
Жан Корентин
66'
 
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
72'
 
Дукуре Шейк
Фофана Секо
82'
Боэ Саша
Шафик Фуад
 
88'
 
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан
88'
 
Банса Саймон
Сотока Флорьян

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 2 0.18
2. Манга Экеле 1 0.09
3. Шедлер Орельен 1 0.09
4. Эбимбе Эрик 1 0.09
5. Целина Берсант 0 0
6. Шуиар Мунир 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 4 (4) 0.44
2. Ганаго Игнатиус 4 0.44
3. Сотока Флорьян 3 0.33
4. Банса Саймон 1 0.11
5. Медина Факундо 1 0.11
6. Мюинга Арно 1 0.11
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Шафик Фуад 3 0
2. Панзо Джонатан 3 0
3. Саммаритано Фредерик 2 0
4. Альягбе Сатурнин 2 0
5. Ндонг Ибраим 2 0
6. Шейх Пап 2 0
7. Шуиар Мунир 2 0
8. Эбимбе Эрик 2 0
9. Ассале Рожер 0 1
10. Конате Мусса 1 0
11. Мари Жордан 1 0
12. Целина Берсант 1 0
13. Боэ Саша 1 0
14. Нуншиль Ахмад 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 3 1
2. Медина Факундо 4 0
3. Баде Луак 2 1
4. Каюзак Янник 3 0
5. Дукуре Шейк 2 0
6. Мишлен Клеман 0 1
7. Перес Мануэль 1 0
8. Какута Гаэль 1 0
9. Жан Корентин 1 0
10. Фортес Стивен 1 0
11. Маурисио Тони 1 0
12. Сотока Флорьян 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 60% (3) 0 0 40% (2) 0 0
 Ланс 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Ренн
Бордо 3:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Страсбург 1:0 Дижон Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс
Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс

Последние игры между собой

Дижон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Ланс 1:0 Дижон Товарищеские матчи Дижон 3:1 Ланс Переходный матч за право играть в Лиге 1 Ланс 1:1 Дижон Переходный матч за право играть в Лиге 1 Ланс 1:1 Дижон Лига 2
Дижон 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 2:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:1 Ланс Лига 2 Дижон 2:1 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Ланс Лига 2 Ланс 3:1 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
5. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
7. Лион 0:0 Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Ланс Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 20 17
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Дижон 25.8% (39)
X 40.4% (61)
Ланс 33.8% (51)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 25.00 5.00 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 6.00 1.17
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.82 1.85
  18.33 5.49 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Дижон» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дижон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дижон» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.10 1.04 1.80 2.00 3.00 1.39 2.17 1.72 1.12 6.10 1.81 2.07 1.59 2.46 1.13 5.80 1.18 4.90 1.02 13.00 1.04 10.50 1.02 12.00 0.00 18.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.84 1.27 2.96 1.41 2.03 1.87 1.57 2.44 1.38 3.10 1.18 5.10 1.13 5.90 1.04 11.25
1.65 2.33 1.39 3.10 1.15 5.90 1.51 2.64 1.38 3.18 1.78 2.11 1.50 2.70 1.52 2.64 1.30 3.68 1.13 6.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.93 1.87 1.57 2.40 1.14 5.70 1.07 8.40
3.12 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.60
2.12 1.77 1.74 2.17 1.35 3.34 1.24 4.24 1.31 3.62 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20
4.20 1.23 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.44 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Дижон 0:1 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Дижон 0:1 Ланс

Исход игры
Дижон
25.8% (39)
Ничья
40.4% (61)
Ланс
33.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
28.67% (43)
Меньше
71.33% (107)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (51)
1:2 Ланс
15.9% (24)
1:0 Дижон
14.6% (22)
0:1 Ланс
13.9% (21)
2:1 Дижон
9.9% (15)
0:0 Ничья
6% (9)
0:2 Ланс
2% (3)
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