Реймс
0:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Стад Огюст Делон
Ним
18' Желтая карточкаСирхейс Кай
33' Желтая карточкаРипар Рено
47' Желтая карточкаМанетси Маршал
0:1
62' ПенальтиРипар Рено
16
Диуф
Йеванн
32
Фокет
Томас
28
Де
Смет
Тибо
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
- Основной состав
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Экитик ЮгоНападающий
- Нападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
-
27 Денкей КевинНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
13 Ариби КаримНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
33'
47'
62'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|8 (3)
|0.73
|2.
|Кафаро Матьё
|1
|0.09
|3.
|Туре Эль Билал
|1
|0.09
|4.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.09
|5.
|Фас Ваут
|1
|0.09
|6.
|Кассама Морету
|1
|0.09
|7.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.09
|8.
|Бериша Валон
|0
|0
|9.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|10.
|Зенели Арбер
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|3
|0.27
|2.
|Коне Мусса II
|2
|0.18
|3.
|Рипар Рено
|2 (1)
|0.18
|4.
|Мелинг Биргер
|1
|0.09
|5.
|Филиппото Ромен
|1
|0.09
|6.
|Денкей Кевин
|1
|0.09
|7.
|Кубас Андрес
|1
|0.09
|8.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Манетси Маршал
|3
|1
|3.
|Кассама Морету
|2
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|7.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|8.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|9.
|Райкович Предраг
|1
|0
|10.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|11.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|12.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|13.
|Конан Гислен
|1
|0
|14.
|Туре Эль Билал
|1
|0
|15.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|16.
|Экитик Юго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|3
|0
|2.
|Ландре Лоик
|1
|1
|3.
|Рипар Рено
|2
|0
|4.
|Бриансон Антони
|2
|0
|5.
|Фомба Ламин
|2
|0
|6.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|7.
|Денкей Кевин
|2
|0
|8.
|Ру Нолан
|1
|0
|9.
|Рейне Батист
|1
|0
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0
|11.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|12.
|Мигель Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|Ним
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монпелье
|4:3 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|17
|8.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ним
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|19.
|Страсбург
|3:4 Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реймс» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реймс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реймс» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реймс 0:1 Ним
Исход игры
Реймс
85.4% (129)
Ничья
12.6% (19)
Ним
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
49.33% (74)
Нет
50.67% (76)
Популярный счёт
2:1 Реймс
34.4% (52)
1:0 Реймс
32.5% (49)
2:0 Реймс
15.2% (23)
1:1 Ничья
7.9% (12)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Ним
2% (3)
3:1 Реймс
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!