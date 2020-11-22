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  2. Матчи
  3. Франция
Реймс
0:1
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
19' Желтая карточка
Сирхейс Кай
34' Желтая карточка
Рипар Рено
47' Желтая карточка
Манетси Маршал
0:1
62' Пенальти
Рипар Рено
82' Желтая карточка
Бериша Валон
90'+5
16
Диуф
Йеванн
32
Фокет
Томас
29
Марешиц
Дарио
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
21
Мбюкю
Натанаэль
14
Бериша
Валон
15
Манетси
Маршал
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
9
Сирхейс
Кай
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
11
Ахлинви
Маттео
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
20
Рипар
Рено
Реймс
4-4-2
Ним
4-3-3

Ход матча

19'
Сирхейс Кай
 
34'
 
Рипар Рено
47'
Манетси Маршал
 
55'
 
Денкей Кевин
Коне Мусса II
58'
Думбия Мусса
Сирхейс Кай
 
58'
Туре Эль Билал
Мбюкю Натанаэль
 
62'
0:1
Рипар Рено
67'
Конан Гислен
Де Смет Тибо
 
78'
Зенели Арбер
Кафаро Матьё
 
80'
 
Ариби Карим
Денкей Кевин
82'
Бериша Валон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 8 (3) 0.73
2. Кафаро Матьё 1 0.09
3. Туре Эль Билал 1 0.09
4. Абдельамид Юнис 1 0.09
5. Фас Ваут 1 0.09
6. Кассама Морету 1 0.09
7. Мбюкю Натанаэль 1 0.09
8. Бериша Валон 0 0
9. Кутеса Дерек 0 0
10. Зенели Арбер 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 3 0.27
2. Коне Мусса II 2 0.18
3. Рипар Рено 2 (1) 0.18
4. Мелинг Биргер 1 0.09
5. Филиппото Ромен 1 0.09
6. Денкей Кевин 1 0.09
7. Кубас Андрес 1 0.09
8. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Манетси Маршал 3 1
3. Кассама Морету 2 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Донис Анастасиос 0 1
8. Бериша Валон 1 0
9. Абдельамид Юнис 1 0
10. Райкович Предраг 1 0
11. Кутеса Дерек 1 0
12. Кафаро Матьё 1 0
13. Хорнби Фрэйзер 1 0
14. Конан Гислен 1 0
15. Туре Эль Билал 1 0
16. Драмме Муамаду 1 0
17. Экитик Юго 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 3 0
2. Ландре Лоик 1 1
3. Рипар Рено 2 0
4. Бриансон Антони 2 0
5. Фомба Ламин 2 0
6. Бенрау Яссин 2 0
7. Денкей Кевин 2 0
8. Ру Нолан 1 0
9. Рейне Батист 1 0
10. Кубас Андрес 1 0
11. Мартинеc Пабло 1 0
12. Мигель Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 7.14% (1)
 Ним 9.09% (1) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян
Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан
Ним Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц Бордо 2:0 Ним Ним 0:4 ПСЖ
Монпелье 0:1 Ним Ним 1:1 Ланс Лион 0:0 Ним Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 2
Ним 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Ним Лига 1 Реймс 0:3 Ним Лига 1 Ним 0:0 Реймс Лига 1
Реймс 2:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Ним 3:0 Реймс Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Ним Лига 2 Реймс 2:1 Ним Лига 2 Ним 2:2 Реймс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
5. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
7. Лион 0:0 Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Ланс Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 20 17
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Реймс: 62%, Ним: 38%.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Кафаро Матьё из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 45'
    Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 63%, Ним: 37%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Кубас Андрес из команды Ним поставил подножку. Пострадал Де Смет Тибо
  • 44'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 43'
    Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 43'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Марешиц Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Бюрнер Патрик из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 41'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 40'
    Контроль мяча: Реймс: 65%, Ним: 35%.
  • 40'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Ферхат Зинедин задерживает мяч рукой
  • 38'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Бюрнер Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Фокет Томас наказан за толчок Рипар Рено
  • 36'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Фомба Ламин из команды Ним играет слишком грубо. Бериша Валон оказался на газоне.
  • 35'
    Контроль мяча: Реймс: 64%, Ним: 36%.
  • 35'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 35'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    34'
    Рипар Рено получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    34'
    Рипар Рено из команды Ним толкнул локтем оппонента. Это Манетси Маршал заработал фол
  • Офсайд
    34'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 34'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Де Смет Тибо из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Ферхат Зинедин заработал фол
  • 32'
    Хорошую попытку сделал Диа Булайе. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 32'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Диа Булайе и Кафаро Матьё из команды Реймс.
  • 32'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Реймс контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Реймс: 63%, Ним: 37%.
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Назначен штрафной. Пострадал Рипар Рено, его свалил Фокет Томас.
  • 28'
    Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Реймс контролирует мяч.
  • 27'
    Ним контролирует мяч.
  • 27'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Де Смет Тибо задерживает мяч рукой
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Реймс: 67%, Ним: 33%.
  • 25'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Натанаэль Мбуку нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 23'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 23'
    Бериша Валон из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 21'
    Реймс контролирует мяч.
  • 21'
    Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Ним контролирует мяч.
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Реймс: 71%, Ним: 29%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Ферхат Зинедин наказан за толчок Де Смет Тибо
  • Желтая карточка
    19'
    Сирхейс Кай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья свистит. Сирхейс Кай атаковал сзади соперника. Это Кубас Андрес заработал своей команде штрафной
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Пакье Гаэтан наказан за толчок Натанаэль Мбуку
  • 18'
    Ним пытается что-то создать.
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 17'
    Бериша Валон из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 17'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс подал угловой слева.
  • 17'
    Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Диа Булайе из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
  • 16'
    Диа Булайе из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Ландре Лоик ошибается в защите.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья свистит. Пакье Гаэтан атаковал сзади соперника. Это Натанаэль Мбуку заработал своей команде штрафной
  • 15'
    Контроль мяча: Реймс: 69%, Ним: 31%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 15'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Марешиц Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Кубас Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Натанаэль Мбуку из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ахлинви Маттео
  • 13'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Бериша Валон из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Бериша Валон из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 12'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 11'
    Выглядело как неплохой момент. Рипар Рено из команды Ним закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 10'
    Контроль мяча: Реймс: 72%, Ним: 28%.
  • 9'
    Ахлинви Маттео пробует нанести удар издали, но Диуф Йеванн держит все под контролем
  • 9'
    Ним контролирует мяч.
  • 8'
    Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Бериша Валон из команды Реймс подал угловой справа.
  • 8'
    Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Марешиц Дарио делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Отличный пас сделал Марешиц Дарио из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Реймс контролирует мяч.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Реймс: 65%, Ним: 35%.
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Отличный пас сделал Фокет Томас из команды Реймс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 4'
    Кафаро Матьё нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 3'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 3'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    2'
    Диа Булайе из команды Реймс в офсайде
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Коне Мусса II из команды Ним поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Реймс 85.4% (129)
X 12.6% (19)
Ним 2% (3)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 3.75 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.05 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.78 4.25
  25.97 4.25 1.29

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.70 1.27 8.50 1.05 1.72 2.10 2.80 1.44 2.21 1.71 1.09 7.20 1.74 2.17 1.53 2.60 1.04 10.00 1.15 5.40 1.01 15.00 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00 0.00 19.50
11.00 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.95 1.95 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.45 1.03 12.25
3.68 1.30 3.10 1.39 2.52 1.56 1.93 1.95 1.58 2.47 1.33 3.46 1.55 2.53 1.35 3.34 1.25 4.14 1.68 2.29 1.47 2.83 1.17 5.48 1.10 8.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.38 3.00 1.89 1.91 1.02 13.00 1.12 6.10
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.22 4.51 1.11 7.15 1.25 4.11 1.18 5.14 1.38 3.16 1.24 4.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.31 3.25
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
5.30 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
Где смотреть матч Реймс 0:1 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:1 Ним

Исход игры
Реймс
85.4% (129)
Ничья
12.6% (19)
Ним
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.33% (62)
Меньше
58.67% (88)
Обе команды забьют
Да
49.33% (74)
Нет
50.67% (76)
Популярный счёт
2:1 Реймс
34.4% (52)
1:0 Реймс
32.5% (49)
2:0 Реймс
15.2% (23)
1:1 Ничья
7.9% (12)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:2 Ним
2% (3)
3:1 Реймс
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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