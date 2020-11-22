Нант
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Стад де ля Божуар
Метц
1:0
29' ГолКоло-Муани Рандаль
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
32
Бамба
Кадер
19
Маига
Хабиб
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Маига ХабибЗащитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|3
|0.3
|2.
|Бамба Кадер
|2
|0.2
|3.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.2
|4.
|Саймон Мозес
|1
|0.1
|5.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.1
|6.
|Эмон Рено
|1
|0.1
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.1
|8.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|9.
|Туре Абдулайе
|0
|0
|10.
|Коко Маркус
|0
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.55
|2.
|Гуйе Ламин
|1
|0.09
|3.
|Булая Фарид
|1
|0.09
|4.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.09
|5.
|Нгетт Опа
|1
|0.09
|6.
|Маига Хабиб
|0
|0
|7.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|8.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|2
|1
|2.
|Паллуа Николя
|3
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|4.
|Луза Имран
|1
|1
|5.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|6.
|Абейд Мехди
|1
|0
|7.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|8.
|Коко Маркус
|1
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|10.
|Блас Людовик
|1
|0
|11.
|Лафон Альбан
|1
|0
|12.
|Траоре Шарль
|1
|0
|13.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|14.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|7.
|Булая Фарид
|1
|0
|8.
|Бронн Дилан
|1
|0
|9.
|Делен Тома
|1
|0
|10.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|Метц
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже
Метц Последние 20 матчей: +12 =4 -4Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|10.
|Метц
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 8
|16
|11.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|14.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 1:0 Метц
Исход игры
Нант
69.1% (103)
Ничья
26.2% (39)
Метц
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.08% (46)
Меньше
68.92% (102)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:0 Нант
38.3% (57)
2:1 Нант
22.8% (34)
1:1 Ничья
20.8% (31)
2:0 Нант
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
3.4% (5)
3:1 Нант
2% (3)
0:1 Метц
1.3% (2)
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