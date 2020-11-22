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  3. Франция
Нант
1:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
1:0
28' Гол
Коло-Муани Рандаль
40' Желтая карточка
Абейд Мехди
45' Желтая карточка
Фабио да Сильва
1:1
45' Пенальти
Лейя-Исека Аарон
71' Желтая карточка
Фофана Мамаду
84' Желтая карточка
Укидья Александр
87' Желтая карточка
Бойе Джон
90'+5
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Фабио
да
Сильва
19
Туре
Абдулайе
8
Абейд
Мехди
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
32
Бамба
Кадер
23
Коло-Муани
Рандаль
16
Укидья
Александр
19
Маига
Хабиб
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
5
Ангбан
Викторьен
14
Пажо
Венсан
12
Тшимбембе
Варрен
13
Гуйе
Ламин
24
Лейя-Исека
Аарон
10
Булая
Фарид
Нант
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

25'
 
Делен Тома
Маига Хабиб
26'
 
Фофана Мамаду
Пажо Венсан
28'
Коло-Муани Рандаль
(Коршья Себастьен)
1:0
40'
Абейд Мехди
 
45'
Фабио да Сильва
 
45'
1:1
Лейя-Исека Аарон
55'
 
Нгетт Опа
Лейя-Исека Аарон
67'
 
Вагнер да Силва
Тшимбембе Варрен
71'
 
Фофана Мамаду
77'
Эмон Рено
Коко Маркус
 
84'
 
Укидья Александр
87'
 
Бойе Джон
90'
Огюстен Жан-Кевин
Бамба Кадер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 3 0.3
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.2
3. Бамба Кадер 2 0.2
4. Луза Имран 2 (2) 0.2
5. Саймон Мозес 1 0.1
6. Эмон Рено 1 0.1
7. Жиротто Андрей 1 0.1
8. Аппиа Деннис 0 0
9. Коршья Себастьен 0 0
10. Туре Абдулайе 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.55
2. Гуйе Ламин 1 0.09
3. Булая Фарид 1 0.09
4. Яд Папа Ндиага 1 0.09
5. Нгетт Опа 1 0.09
6. Лейя-Исека Аарон 1 (1) 0.09
7. Маига Хабиб 0 0
8. Юдоль Матьё 0 0
9. Ангбан Викторьен 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Паллуа Николя 3 0
3. Жиротто Андрей 1 1
4. Луза Имран 1 1
5. Абейд Мехди 2 0
6. Аппиа Деннис 1 0
7. Туре Абдулайе 1 0
8. Коко Маркус 1 0
9. Чиривелла Педро 1 0
10. Блас Людовик 1 0
11. Лафон Альбан 1 0
12. Траоре Шарль 1 0
13. Ндилю Бридж 1 0
14. Бамба Кадер 1 0
Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 4 0
2. Пажо Венсан 3 0
3. Ангбан Викторьен 3 0
4. Сентонз Фабьен 3 0
5. Юдоль Матьё 1 1
6. Укидья Александр 1 0
7. Вагнер да Силва 1 0
8. Бойе Джон 1 0
9. Фофана Мамаду 1 0
10. Булая Фарид 1 0
11. Бронн Дилан 1 0
12. Делен Тома 1 0
13. Гуйе Ламин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 0 16.67% (2) 33.33% (4)
 Метц 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже
Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант
Метц Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц
Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним

Последние игры между собой

Нант: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 3
Нант 0:0 Метц Лига 1 Метц 1:0 Нант Лига 1 Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Метц Лига 1
Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:3 Метц Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 1 Нант 4:2 Метц Кубок лиги Метц 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:3 Нант Лига 2 Нант 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Нант Лига 2 Метц 0:0 Нант Лига 2 Нант 2:2 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье 4:3 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
5. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
7. Ланс 1:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
8. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
10. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним 1:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс 0:1 Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
19. Страсбург 3:4 Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон 0:1 Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Нант 69.1% (103)
X 26.2% (39)
Метц 4.7% (7)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 1.70 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 1.62 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.42 3.48
  4.13 1.50 7.42

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
5.80 1.13 6.80 1.08 4.44 1.20 2.33 1.64 1.94 1.92 2.70 2.10 1.33 3.20 1.09 7.20 1.10 7.10 1.03 12.00 1.01 14.00 0.00 21.00
8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.08 8.50 1.01 16.75
5.84 1.15 2.92 1.43 4.59 1.21 2.03 1.85 3.12 1.39 2.17 1.74 1.59 2.44 1.35 3.30 1.12 6.69 1.39 3.11 1.29 3.78 1.39 3.11 1.15 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.92 1.87 1.69 2.17 1.14 3.25 1.09 7.50 1.02 13.00
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
1.81 2.08 1.50 2.69 1.20 4.85 1.14 6.01 1.25 4.18 1.13 6.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
6.10 1.06
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
Где смотреть матч Нант 1:1 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:1 Метц

Исход игры
Нант
69.1% (103)
Ничья
26.2% (39)
Метц
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.08% (46)
Меньше
68.92% (102)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:0 Нант
38.3% (57)
2:1 Нант
22.8% (34)
1:1 Ничья
20.8% (31)
2:0 Нант
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
3.4% (5)
3:1 Нант
2% (3)
0:1 Метц
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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