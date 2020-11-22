Нант
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Метц
1:0
28' ГолКоло-Муани Рандаль
40' Желтая карточкаАбейд Мехди
45' Желтая карточкаФабио да Сильва
1:1
45' ПенальтиЛейя-Исека Аарон
71' Желтая карточкаФофана Мамаду
84' Желтая карточкаУкидья Александр
87' Желтая карточкаБойе Джон
11
Коко
Маркус
10
Блас
Людовик
32
Бамба
Кадер
19
Маига
Хабиб
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
13
Гуйе
Ламин
10
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
15 Базила ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Маига ХабибЗащитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
28'
40'
45'
45'
1:1
71'
77'
84'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|3
|0.3
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.2
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.2
|4.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.2
|5.
|Саймон Мозес
|1
|0.1
|6.
|Эмон Рено
|1
|0.1
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.1
|8.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|9.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|10.
|Туре Абдулайе
|0
|0
|11.
|Коко Маркус
|0
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.55
|2.
|Гуйе Ламин
|1
|0.09
|3.
|Булая Фарид
|1
|0.09
|4.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.09
|5.
|Нгетт Опа
|1
|0.09
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|1 (1)
|0.09
|7.
|Маига Хабиб
|0
|0
|8.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|9.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|3
|1
|2.
|Паллуа Николя
|3
|0
|3.
|Жиротто Андрей
|1
|1
|4.
|Луза Имран
|1
|1
|5.
|Абейд Мехди
|2
|0
|6.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|7.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|8.
|Коко Маркус
|1
|0
|9.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|10.
|Блас Людовик
|1
|0
|11.
|Лафон Альбан
|1
|0
|12.
|Траоре Шарль
|1
|0
|13.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|14.
|Бамба Кадер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|4
|0
|2.
|Пажо Венсан
|3
|0
|3.
|Ангбан Викторьен
|3
|0
|4.
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|5.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|6.
|Укидья Александр
|1
|0
|7.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|8.
|Бойе Джон
|1
|0
|9.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|10.
|Булая Фарид
|1
|0
|11.
|Бронн Дилан
|1
|0
|12.
|Делен Тома
|1
|0
|13.
|Гуйе Ламин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|Метц
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже
Метц Последние 20 матчей: +12 =4 -4Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц
Последние игры между собой
Нант: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монпелье
|4:3 Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|Ланс
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|17
|8.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ним
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|19.
|Страсбург
|3:4 Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|0:1 Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Метц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Метц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Метц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 1:1 Метц
Исход игры
Нант
69.1% (103)
Ничья
26.2% (39)
Метц
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.08% (46)
Меньше
68.92% (102)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:0 Нант
38.3% (57)
2:1 Нант
22.8% (34)
1:1 Ничья
20.8% (31)
2:0 Нант
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:2 Метц
3.4% (5)
3:1 Нант
2% (3)
0:1 Метц
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!