Анже
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Раймон Копа
Лион
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
22
Тиуб
Сада
27
Лаж
Матиас
14
Дюбуа
Лео
26
Бар
Мельвен
23
Мендес
Тьяго
12
Пакета
Лукас
10
Депай
Мемфис
18
Шерки
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сумаре ЯяПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|4
|0.4
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.3
|3.
|Фюльжини Анжело
|2
|0.2
|4.
|Тиуб Сада
|1
|0.1
|5.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.1
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.1
|7.
|Буфаль Софьян
|1
|0.1
|8.
|Лаж Матиас
|1
|0.1
|9.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.1
|10.
|Капелле Пьеррик
|0
|0
|11.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|12.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|5 (3)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|4
|0.4
|3.
|Кадевере Тино
|3
|0.3
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.2
|5.
|Дюбуа Лео
|1
|0.1
|6.
|Корне Максвелл
|0
|0
|7.
|Бруно Моура
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|3
|1
|2.
|Мангани Томас
|3
|0
|3.
|Баокен Стефан
|3
|0
|4.
|Павлович Матео
|2
|0
|5.
|Думбия Сулейман
|2
|0
|6.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|7.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|8.
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|9.
|Манко Венсан
|1
|0
|10.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|11.
|Кабо Джимми
|1
|0
|12.
|Сантамария Батист
|1
|0
|13.
|Бернардони Поль
|1
|0
|14.
|Лаж Матиас
|1
|0
|15.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|16.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Корне Максвелл
|3
|0
|3.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|4.
|Бруно Моура
|3
|0
|5.
|Мендес Тьяго
|2
|0
|6.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|7.
|Кадевере Тино
|2
|0
|8.
|Ауа Уссем
|0
|1
|9.
|Бар Мельвен
|0
|1
|10.
|Депай Мемфис
|1
|0
|11.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|12.
|Дюбуа Лео
|1
|0
|13.
|Пакета Лукас
|1
|0
|14.
|Какере Максанс
|1
|0
|15.
|Лукас Жан
|1
|0
|16.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|0
|26.67% (4)
|Лион
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|40% (6)
|0
|26.67% (4)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже
Лион Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион
Последние игры между собой
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|17
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 20
|17
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже 0:0 Лион
Исход игры
Анже
3.9% (6)
Ничья
12.3% (19)
Лион
83.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:2 Лион
47.4% (73)
0:1 Лион
14.9% (23)
0:2 Лион
13% (20)
1:1 Ничья
11% (17)
1:3 Лион
5.8% (9)
2:1 Анже
1.9% (3)
1:0 Анже
1.9% (3)
0:3 Лион
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!