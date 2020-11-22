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  3. Франция
Анже
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Лион
0' 7'
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
15
Капелле
Пьеррик
22
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
26
Бар
Мельвен
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
12
Пакета
Лукас
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
18
Шерки
Райан
Анже
4-2-3-1
Лион
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 4 0.4
2. Траоре Исмаэль 3 0.3
3. Фюльжини Анжело 2 0.2
4. Тиуб Сада 1 0.1
5. Дьони Луа 1 (1) 0.1
6. Кабо Джимми 1 0.1
7. Буфаль Софьян 1 0.1
8. Лаж Матиас 1 0.1
9. Мангани Томас 1 (1) 0.1
10. Капелле Пьеррик 0 0
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.5
2. Экамби Карл Токо 4 0.4
3. Кадевере Тино 3 0.3
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.2
5. Дюбуа Лео 1 0.1
6. Корне Максвелл 0 0
7. Бруно Моура 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Мангани Томас 3 0
3. Баокен Стефан 3 0
4. Павлович Матео 2 0
5. Думбия Сулейман 2 0
6. Фюльжини Анжело 2 0
7. Кулибали Лассана 2 0
8. Траоре Исмаэль 1 0
9. Манко Венсан 1 0
10. Амаду Ибрагим 1 0
11. Кабо Джимми 1 0
12. Сантамария Батист 1 0
13. Бернардони Поль 1 0
14. Лаж Матиас 1 0
15. Эбосс Энсо 1 0
16. Чо Мохамед-Али 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Корне Максвелл 3 0
3. Экамби Карл Токо 3 0
4. Бруно Моура 3 0
5. Мендес Тьяго 2 0
6. Дембеле Мусса II 2 0
7. Кадевере Тино 2 0
8. Ауа Уссем 0 1
9. Бар Мельвен 0 1
10. Депай Мемфис 1 0
11. Андерсен Йоаким 1 0
12. Дюбуа Лео 1 0
13. Пакета Лукас 1 0
14. Какере Максанс 1 0
15. Лукас Жан 1 0
16. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1) 26.67% (4) 0 26.67% (4)
 Лион 13.33% (2) 13.33% (2) 40% (6) 0 26.67% (4) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже
Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже
Лион Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион
Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Лион 6:0 Анже Лига 1 Лион 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Анже Лига 1
Анже 3:3 Лион Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:3 Лион Лига 1 Лион 0:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
5. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
7. Лион 0:0 Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Ланс Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 20 17
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • Офсайд
    6'
    Шерки Райан из команды Лион в офсайде
  • 6'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Думбия Сулейман задерживает мяч рукой
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Лион: 50%.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    5'
    Томас Ромен возвращается на поле.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Томас Ромен из команды Анже опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
  • 2'
    Капелле Пьеррик из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    1'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 1'
    Баокен Стефан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Анже 3.9% (6)
X 12.3% (19)
Лион 83.8% (129)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Лион
4.40
3.90
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.40 3.80 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.85 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.90 1.88
  4.07 3.87 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 10.50 1.03 4.30 1.22 3.20 1.32 2.12 1.72 1.90 1.98 1.72 2.37 1.45 2.70 1.23 4.20 1.17 4.80 1.06 8.80 1.05 9.40 0.00 16.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.73 1.70 2.15 1.44 2.70 1.18 4.35 1.13 4.75 1.04 8.20
4.28 1.25 2.54 1.57 2.15 1.77 1.91 2.00 1.65 2.36 1.51 2.71 1.42 3.04 1.15 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.75 1.50 2.55 1.17 5.40
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
3.29 1.38 2.71 1.51 2.13 1.80 1.68 2.30 1.49 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.86 1.95 1.42 2.75
4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.18
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Прогнозы на матч Анже 0:0 Лион

Исход игры
Анже
3.9% (6)
Ничья
12.3% (19)
Лион
83.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:2 Лион
47.4% (73)
0:1 Лион
14.9% (23)
0:2 Лион
13% (20)
1:1 Ничья
11% (17)
1:3 Лион
5.8% (9)
2:1 Анже
1.9% (3)
1:0 Анже
1.9% (3)
0:3 Лион
1.3% (2)
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