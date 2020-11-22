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  2. Матчи
  3. Франция
Анже
0:1
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
32' Желтая карточка
Шерки Райан
46' Желтая карточка
Думбия Сулейман
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Тиуб Сада
60' Желтая карточка
Лаж Матиас
69' Желтая карточка
Де Шильо Маттиа
0:1
78' Гол
Кадевере Тино
85' Желтая карточка
Мендес Тьяго
90'+6
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Амаду
Ибрагим
15
Капелле
Пьеррик
22
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
26
Бар
Мельвен
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
12
Пакета
Лукас
18
Шерки
Райан
10
Депай
Мемфис
11
Кадевере
Тино
Анже
4-2-3-1
Лион
4-3-3

Ход матча

32'
 
Шерки Райан
46'
Думбия Сулейман
 
50'
Тиуб Сада
 
59'
 
Де Шильо Маттиа
Бар Мельвен
59'
 
Дембеле Мусса II
Шерки Райан
60'
 
Бруно Моура
Пакета Лукас
60'
Лаж Матиас
 
68'
Эль-Мелали Фарид
Тиуб Сада
 
68'
Дьони Луа
Баокен Стефан
 
69'
 
Де Шильо Маттиа
78'
0:1
Кадевере Тино
(Дюбуа Лео)
79'
Бобишон Антонен
Лаж Матиас
 
80'
 
Диоманде Синали
Дюбуа Лео
81'
Чо Мохамед-Али
Фюльжини Анжело
 
81'
Кулибали Лассана
Капелле Пьеррик
 
85'
 
Мендес Тьяго
90'
 
Лукас Жан
Мендес Тьяго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 4 0.36
2. Траоре Исмаэль 3 0.27
3. Фюльжини Анжело 2 0.18
4. Тиуб Сада 1 0.09
5. Дьони Луа 1 (1) 0.09
6. Кабо Джимми 1 0.09
7. Буфаль Софьян 1 0.09
8. Лаж Матиас 1 0.09
9. Мангани Томас 1 (1) 0.09
10. Капелле Пьеррик 0 0
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 5 (3) 0.45
2. Кадевере Тино 4 0.36
3. Экамби Карл Токо 4 0.36
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.18
5. Дюбуа Лео 1 0.09
6. Корне Максвелл 0 0
7. Бруно Моура 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Мангани Томас 3 0
3. Баокен Стефан 3 0
4. Думбия Сулейман 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Фюльжини Анжело 2 0
7. Кулибали Лассана 2 0
8. Лаж Матиас 2 0
9. Траоре Исмаэль 1 0
10. Манко Венсан 1 0
11. Амаду Ибрагим 1 0
12. Кабо Джимми 1 0
13. Сантамария Батист 1 0
14. Бернардони Поль 1 0
15. Эбосс Энсо 1 0
16. Чо Мохамед-Али 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Мендес Тьяго 3 0
3. Корне Максвелл 3 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Бруно Моура 3 0
6. Дембеле Мусса II 2 0
7. Кадевере Тино 2 0
8. Ауа Уссем 0 1
9. Бар Мельвен 0 1
10. Депай Мемфис 1 0
11. Де Шильо Маттиа 1 0
12. Андерсен Йоаким 1 0
13. Дюбуа Лео 1 0
14. Пакета Лукас 1 0
15. Какере Максанс 1 0
16. Лукас Жан 1 0
17. Шерки Райан 1 0
18. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1) 26.67% (4) 0 26.67% (4)
 Лион 13.33% (2) 13.33% (2) 40% (6) 0 26.67% (4) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже
Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже
Лион Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион
Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Лион: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Лион 6:0 Анже Лига 1 Лион 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 1:1 Анже Лига 1
Анже 3:3 Лион Лига 1 Анже 1:2 Лион Лига 1 Лион 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:3 Лион Лига 1 Лион 0:2 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
5. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
6. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
7. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
8. Ланс Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Лион: 51%.
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Анже контролирует мяч.
  • 46'
    Лион пытается что-то создать.
  • 46'
    Траоре Исмаэль из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Анже пытается что-то создать.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Анже поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Лион: 51%.
  • 44'
    Анже пытается что-то создать.
  • 44'
    Анже контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 43'
    Какой промах! Мендес Тьяго имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 43'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Лион пытается что-то создать.
  • 42'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 41'
    Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Думбия Сулейман из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 41'
    Бар Мельвен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 40'
    Фюльжини Анжело из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 40'
    Кадевере Тино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Лион: 52%.
  • 39'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 39'
    Тиуб Сада нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 39'
    Фильо Марсело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Тиуб Сада из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Манко Венсан из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 37'
    Анже контролирует мяч.
  • 36'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Лаж Матиас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Пакета Лукас из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Анже контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Лион: 52%.
  • 34'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Лион пытается что-то создать.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 33'
    Баокен Стефан из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 33'
    Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Плохо сыграл Лопеш Антони - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    32'
    Шерки Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    31'
    Шерки Райан из команды Лион играет слишком грубо. Тиуб Сада оказался на газоне.
  • 31'
    Тиуб Сада из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • 31'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 30'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Лион: 50%.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Кадевере Тино из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 29'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Тиуб Сада из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 28'
    Томас Ромен из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 28'
    Фюльжини Анжело нанес удар издали, а Лопеш Антони отбил его обратно в игру!
  • Угловой
    28'
    Фюльжини Анжело из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
  • 27'
    Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
  • 27'
    Плохо сыграл Денайер Джейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 27'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Анже пытается что-то создать.
  • 26'
    Анже пытается что-то создать.
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Анже контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 45%, Лион: 55%.
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 24'
    Какой промах! Кадевере Тино имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 24'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    23'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 23'
    Лион пытается что-то создать.
  • 22'
    Шерки Райан из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Лион пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    22'
    Траоре Исмаэль возвращается на поле.
  • 21'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Исмаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кадевере Тино из команды Лион опасно и грубо сыграл. Траоре Исмаэль пострадал.
  • 21'
    Капелле Пьеррик из команды Анже попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Лопеш Антони все равно смог отбить мяч.
  • 20'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Лион: 56%.
  • 20'
    Лион контролирует мяч.
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 18'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Хорошую попытку сделал Лаж Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    Баокен Стефан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 16'
    Лион контролирует мяч.
  • 16'
    Баокен Стефан пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
  • 16'
    Анже пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Лион: 52%.
  • Офсайд
    15'
    Депай Мемфис из команды Лион в офсайде
  • 15'
    Пакета Лукас из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Кадевере Тино из команды Лион пасует в штрафную, но Бернардони Поль выходит и ловит мяч.
  • 14'
    Депай Мемфис из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Депай Мемфис из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Лион начинает контратаку
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Бар Мельвен из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 14'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хорошую попытку сделал Тиуб Сада. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Баокен Стефан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 12'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 11'
    Отличный пас сделал Фюльжини Анжело из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Манко Венсан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 35%, Лион: 65%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Фильо Марсело наказан за толчок Томас Ромен
  • 10'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Амаду Ибрагим из команды Анже играет слишком грубо. Депай Мемфис оказался на газоне.
  • 9'
    Лион пытается что-то создать.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 9'
    Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Депай Мемфис из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Лион пытается что-то создать.
  • 7'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • Офсайд
    6'
    Шерки Райан из команды Лион в офсайде
  • 6'
    Пакета Лукас из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Думбия Сулейман задерживает мяч рукой
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 50%, Лион: 50%.
  • 5'
    Лион контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    5'
    Томас Ромен возвращается на поле.
  • 4'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Томас Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    2'
    Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Томас Ромен из команды Анже опасно и грубо сыграл. Лопеш Антони пострадал.
  • 2'
    Капелле Пьеррик из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    1'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 1'
    Баокен Стефан из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Анже 3.9% (6)
X 12.3% (19)
Лион 83.8% (129)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 95.00 9.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 1.72 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.90 1.88
  7.60 1.58 3.63

Самый высокий коэффициент на матч «Анже» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анже» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.90 1.90 10.50 1.03 1.16 5.10 3.20 1.32 1.01 15.00 1.90 1.98 1.72 2.37 1.02 13.00 1.23 4.20 1.02 13.00 1.06 8.80 1.02 13.00 0.00 16.50
11.75 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.73 1.70 2.15 1.44 2.70 1.18 4.35 1.13 4.75 1.04 8.20
1.69 2.25 1.42 2.96 1.17 5.48 1.55 2.53 1.41 3.04 1.66 2.30 1.42 2.99 1.50 2.70 1.27 3.98 1.47 2.78 1.65 2.36 1.51 2.71 1.11 7.07 1.15 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 2.07 1.75 1.05 9.50 1.17 5.40 1.03 12.00
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
1.36 3.28 1.20 4.88 1.33 3.44 1.23 4.35 1.49 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.86 1.95 1.42 2.75
4.55 1.20 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
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Где смотреть матч Анже 0:1 Лион онлайн

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Прогнозы на матч Анже 0:1 Лион

Исход игры
Анже
3.9% (6)
Ничья
12.3% (19)
Лион
83.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
58.55% (89)
Меньше
41.45% (63)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:2 Лион
47.4% (73)
0:1 Лион
14.9% (23)
0:2 Лион
13% (20)
1:1 Ничья
11% (17)
1:3 Лион
5.8% (9)
2:1 Анже
1.9% (3)
1:0 Анже
1.9% (3)
0:3 Лион
1.3% (2)
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