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Лилль
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
29' Гол
Язиджи Юсуф
32' Желтая карточка
Висса Йоан
33'
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
25
Сумаоро
Адама
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
28
Лорьенте
Арман
6
Абергель
Лоран
8
Чалоба
Трево
19
Висса
Йоан
12
Марво
Сильвен
13
Моффи
Теремас
Лилль
4-4-2
Лорьян
4-4-1-1

Ход матча

29'
Язиджи Юсуф
(Бамба Джонатан)
1:0
32'
 
Висса Йоан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.55
2. Бамба Джонатан 4 0.36
3. Араужо Луис 2 0.18
4. Язиджи Юсуф 1 0.09
5. Саншеш Ренату 1 0.09
6. Иконе Жонатан 1 0.09
7. Челик Зеки 1 0.09
8. Шека 0 0
9. Брадарич Домагой 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.36
2. Амель Пьер-Ив 3 0.27
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.18
4. Монкондю Томас 1 0.09
5. Моффи Теремас 1 0.09
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Мандава Рейнилду 1 1
5. Андре Бенжамин 2 0
6. Араужо Луис 2 0
7. Брадарич Домагой 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Саншеш Ренату 1 0
12. Ботман Свен 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Абергель Лоран 2 0
4. Лапорт Жульен 2 0
5. Ле Фе Энцо 2 0
6. Морель Жереми 1 0
7. Лемуан Фабьен 1 0
8. Нарди Поль 1 0
9. Висса Йоан 1 0
10. Гравильон Эндрю 1 0
11. Диарра Стефан 1 0
12. Уоджа Франклин 1 0
13. Лорьенте Арман 1 0
14. Мендес Убулан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик
Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян
Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли

Последние игры между собой

Лилль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лорьян: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лилль 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лилль 0:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 7 20
5. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
6. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
7. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
8. Ланс Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян 0:0 Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Лилль 94.9% (148)
X 4.5% (7)
Лорьян 0.6% (1)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Лорьян
1.65
3.95
7.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.95 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.75 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.95 5.35
  1.55 3.80 7.47

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.08 6.50 1.11 2.75 1.44 2.08 1.72 2.15 1.74 1.60 2.33 1.77 2.12 1.28 3.60 1.20 4.44 1.14 5.20 1.12 5.70 1.03 10.50 1.02 10.50 0.00 17.50 0.00 18.50
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
7.64 1.10 2.66 1.51 2.34 1.65 2.01 1.87 1.74 2.18 1.57 2.48 1.76 2.16 1.53 2.64 1.18 5.17 1.12 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.38 3.00 1.20 4.44 1.14 6.30
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.92 1.96 1.58 2.47 1.25 4.17 1.59 2.44 1.42 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.90 1.44 1.75 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.24
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Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лорьян

Исход игры
Лилль
94.9% (148)
Ничья
4.5% (7)
Лорьян
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (52)
Меньше
66.23% (102)
Обе команды забьют
Да
30.52% (47)
Нет
69.48% (107)
Популярный счёт
1:0 Лилль
31.4% (49)
2:0 Лилль
30.8% (48)
2:1 Лилль
20.5% (32)
3:1 Лилль
5.8% (9)
3:0 Лилль
5.1% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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