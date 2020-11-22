Лилль
4:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Лорьян
1:0
29' ГолЯзиджи Юсуф
32' Желтая карточкаВисса Йоан
37' Желтая карточкаШека
45' Желтая карточкаМендес Убулан
2:0
51' ГолЯзиджи Юсуф
3:0
57' ГолАраужо Луис
79' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
4:0
89' ГолДэвид Джонатан
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
11
Араужо
Луис
8
Шека
12
Язиджи
Юсуф
30
Нарди
Поль
19
Висса
Йоан
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
1:0
32'
37'
45'
51'
2:0
57'
3:0
70'
79'
89'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
11 Удары по воротам 3
-
14 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|6 (2)
|0.55
|2.
|Бамба Джонатан
|4
|0.36
|3.
|Язиджи Юсуф
|3
|0.27
|4.
|Араужо Луис
|3
|0.27
|5.
|Дэвид Джонатан
|1
|0.09
|6.
|Саншеш Ренату
|1
|0.09
|7.
|Иконе Жонатан
|1
|0.09
|8.
|Челик Зеки
|1
|0.09
|9.
|Шека
|0
|0
|10.
|Брадарич Домагой
|0
|0
|11.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|4 (2)
|0.36
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0.27
|3.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.18
|4.
|Монкондю Томас
|1
|0.09
|5.
|Моффи Теремас
|1
|0.09
|6.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|7.
|Лорьенте Арман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|3
|0
|2.
|Фонте Жозе
|3
|0
|3.
|Челик Зеки
|3
|0
|4.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|5.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|6.
|Араужо Луис
|2
|0
|7.
|Брадарич Домагой
|2
|0
|8.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|9.
|Пье Жереми
|1
|0
|10.
|Меньян Майк
|1
|0
|11.
|Шека
|1
|0
|12.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|13.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буасгар Кентен
|3
|0
|2.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|3.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|4.
|Абергель Лоран
|2
|0
|5.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|6.
|Висса Йоан
|2
|0
|7.
|Мендес Убулан
|2
|0
|8.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|9.
|Морель Жереми
|1
|0
|10.
|Нарди Поль
|1
|0
|11.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|12.
|Диарра Стефан
|1
|0
|13.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|14.
|Лорьенте Арман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|35% (7)
|10% (2)
|20% (4)
|Лорьян
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян
Последние игры между собой
Лилль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лорьян: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|6.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|17
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль 4:0 Лорьян
Исход игры
Лилль
94.9% (148)
Ничья
4.5% (7)
Лорьян
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (52)
Меньше
66.23% (102)
Обе команды забьют
Да
30.52% (47)
Нет
69.48% (107)
Популярный счёт
1:0 Лилль
31.4% (49)
2:0 Лилль
30.8% (48)
2:1 Лилль
20.5% (32)
3:1 Лилль
5.8% (9)
3:0 Лилль
5.1% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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