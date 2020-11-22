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Лилль
4:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
29' Гол
Язиджи Юсуф
32' Желтая карточка
Висса Йоан
37' Желтая карточка
Шека
45' Желтая карточка
Мендес Убулан
2:0
51' Гол
Язиджи Юсуф
3:0
57' Гол
Араужо Луис
79' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
4:0
89' Гол
Дэвид Джонатан
90'+4
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
25
Сумаоро
Адама
5
Ботман
Свен
29
Брадарич
Домагой
11
Араужо
Луис
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
2
Гравильон
Эндрю
21
Морель
Жереми
28
Лорьенте
Арман
6
Абергель
Лоран
8
Чалоба
Трево
19
Висса
Йоан
12
Марво
Сильвен
13
Моффи
Теремас
Лилль
4-4-2
Лорьян
4-4-1-1

Ход матча

29'
Язиджи Юсуф
(Бамба Джонатан)
1:0
32'
 
Висса Йоан
37'
Шека
 
45'
 
Мендес Убулан
51'
Язиджи Юсуф
(Дэвид Джонатан)
2:0
57'
Араужо Луис
(Язиджи Юсуф)
3:0
58'
 
Амель Пьер-Ив
Моффи Теремас
59'
 
Грбич Адриан
Марво Сильвен
69'
 
Ле Фе Энцо
Лорьенте Арман
69'
 
Лемуан Фабьен
Чалоба Трево
70'
Сумаре Бубакари
Шека
 
70'
Джало Тьягу
Пье Жереми
 
79'
 
Лемуан Фабьен
80'
Лихаджи Исаак
Араужо Луис
 
81'
Иконе Жонатан
Язиджи Юсуф
 
83'
 
Эрго Жером
Мендес Убулан
86'
Веа Тимоти
Бамба Джонатан
 
89'
Дэвид Джонатан
(Лихаджи Исаак)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 3
  • 14 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 6 (2) 0.55
2. Бамба Джонатан 4 0.36
3. Язиджи Юсуф 3 0.27
4. Араужо Луис 3 0.27
5. Дэвид Джонатан 1 0.09
6. Саншеш Ренату 1 0.09
7. Иконе Жонатан 1 0.09
8. Челик Зеки 1 0.09
9. Шека 0 0
10. Брадарич Домагой 0 0
11. Лихаджи Исаак 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 4 (2) 0.36
2. Амель Пьер-Ив 3 0.27
3. Грбич Адриан 2 (1) 0.18
4. Монкондю Томас 1 0.09
5. Моффи Теремас 1 0.09
6. Буасгар Кентен 0 0
7. Лорьенте Арман 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 3 0
2. Фонте Жозе 3 0
3. Челик Зеки 3 0
4. Мандава Рейнилду 1 1
5. Андре Бенжамин 2 0
6. Араужо Луис 2 0
7. Брадарич Домагой 2 0
8. Сумаоро Адама 1 0
9. Пье Жереми 1 0
10. Меньян Майк 1 0
11. Шека 1 0
12. Саншеш Ренату 1 0
13. Ботман Свен 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Буасгар Кентен 3 0
2. Амель Пьер-Ив 3 0
3. Лемуан Фабьен 2 0
4. Абергель Лоран 2 0
5. Лапорт Жульен 2 0
6. Висса Йоан 2 0
7. Мендес Убулан 2 0
8. Ле Фе Энцо 2 0
9. Морель Жереми 1 0
10. Нарди Поль 1 0
11. Гравильон Эндрю 1 0
12. Диарра Стефан 1 0
13. Уоджа Франклин 1 0
14. Лорьенте Арман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 5% (1) 15% (3) 15% (3) 35% (7) 10% (2) 20% (4)
 Лорьян 9.09% (1) 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брест 3:2 Лилль Милан 0:3 Лилль Лилль 1:1 Лион Лилль 2:2 Селтик
Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион
Лорьян Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян Лорьян 0:1 Марсель Реймс 1:3 Лорьян
Ренн 2:0 Лорьян Метц 3:1 Лорьян Лорьян 1:1 Лион Брест 3:2 Лорьян Лорьян 2:3 Ланс Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли

Последние игры между собой

Лилль: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лорьян: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лилль 0:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Лорьян Лига 1
Лорьян 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Лига 1 Лилль 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:0 Лилль Лига 1 Лорьян 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Лорьян Кубок Лилль 6:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
6. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
7. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
8. Ланс Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Лилль 94.9% (148)
X 4.5% (7)
Лорьян 0.6% (1)
Все прогнозы
2.13 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 22.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 8.20 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.95 5.35
  1.15 7.35 29.03

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.08 6.50 1.11 4.60 1.19 3.35 1.31 2.15 1.74 2.40 1.90 1.77 2.12 1.77 2.04 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 1.18 4.75 1.12 6.10 1.02 13.00 0.00 18.50
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
7.64 1.10 6.52 1.13 2.34 1.65 3.69 1.30 2.43 1.59 1.98 1.90 1.71 2.22 1.44 2.89 1.48 2.74 1.65 2.31 1.39 3.11 2.07 1.81 1.64 2.34 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.38 3.00 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.92 1.96 1.58 2.47 1.25 4.17 1.59 2.44 1.33 3.47 1.18 5.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.90 1.44 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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Прогнозы на матч Лилль 4:0 Лорьян

Исход игры
Лилль
94.9% (148)
Ничья
4.5% (7)
Лорьян
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.77% (52)
Меньше
66.23% (102)
Обе команды забьют
Да
30.52% (47)
Нет
69.48% (107)
Популярный счёт
1:0 Лилль
31.4% (49)
2:0 Лилль
30.8% (48)
2:1 Лилль
20.5% (32)
3:1 Лилль
5.8% (9)
3:0 Лилль
5.1% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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