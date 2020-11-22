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  3. Франция
Монпелье
4:3
Второй тайм: 77'

Стадион:
Страсбург
0'
1:0
8' Гол
Мендеш Педру II
2:0
13' Гол
Делор Анди
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Лала Кенни
2:1
22' Пенальти
Лала Кенни
25' Желтая карточка
Мендеш Педру II
2:2
26' Пенальти
Диалло Хабиб
3:2
31' Гол
Делор Анди
3:3
45' Гол
Ажорк Людовик
49' Желтая карточка
Аолу Жан-Эде
54' Желтая карточка
Конгре Даниэль
4:3
68' Гол
Лаборд Гаэтан
77'
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
16
Кавасима
Эйдзи
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
27
Сиссоко
Ибраима
6
Аолу
Жан-Эде
10
Лала
Кенни
28
Диалло
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
Монпелье
4-3-3
Страсбург
4-2-3-1

Ход матча

8'
Мендеш Педру II
(Саванье Тежи)
1:0
13'
Делор Анди
(Самбья Саломон)
2:0
21'
 
Лала Кенни
22'
2:1
Лала Кенни
25'
Мендеш Педру II
 
26'
2:2
Диалло Хабиб
31'
Делор Анди
(Ристич Михайло)
3:2
45'
3:3
Ажорк Людовик
49'
 
Аолу Жан-Эде
54'
Конгре Даниэль
 
65'
 
Льенар Димитри
Аолу Жан-Эде
67'
Юн Ил-Лок
Мавидиди Стефи
 
68'
Лаборд Гаэтан
(Делор Анди)
4:3
74'
 
Шахири Мехди
Лала Кенни

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 6 0.55
2. Лаборд Гаэтан 3 0.27
3. Саванье Тежи 3 (2) 0.27
4. Конгре Даниэль 2 0.18
5. Молле Флоран 2 0.18
6. Мавидиди Стефи 2 0.18
7. Суке Арно 1 0.09
8. Мендеш Педру II 1 0.09
9. Ристич Михайло 0 0
10. Самбья Саломон 0 0
11. Ойонго Амбруаз 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 4 (2) 0.36
2. Диалло Хабиб 3 (1) 0.27
3. Шахири Мехди 2 0.18
4. Лала Кенни 2 (2) 0.18
5. Митрович Стефан 1 0.09
6. Аолу Жан-Эде 1 0.09
7. Льенар Димитри 0 0
8. Каси Антони 0 0
9. Симакан Мохамед 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 2
2. Саванье Тежи 2 1
3. Суке Арно 3 0
4. Конгре Даниэль 2 0
5. Ферри Жордан 2 0
6. Делор Анди 2 0
7. Ле Таллек Дамьен 0 1
8. Молле Флоран 0 1
9. Юн Ил-Лок 1 0
10. Мендеш Педру II 1 0
11. Ойонго Амбруаз 1 0
12. Лаборд Гаэтан 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Мавидиди Стефи 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Аолу Жан-Эде 3 0
3. Ажорк Людовик 3 0
4. Коне Ламин 1 0
5. Кароль Лионель 1 0
6. Митрович Стефан 1 0
7. Прчич Саньин 1 0
8. Томассон Адриен 1 0
9. Диалло Хабиб 1 0
10. Сиссоко Ибраима 1 0
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
12. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 37.5% (6) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Страсбург 0 30% (3) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье
Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион
Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург 2:1 Монпелье Товарищеские матчи Монпелье 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:0 Монпелье Лига 1 Страсбург 1:3 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Монпелье 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монпелье 4:3 Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
5. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
6. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
7. Ланс 1:0 Заявка 9 5 2 2 15 - 14 17
8. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
10. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ним 1:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс 0:1 Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
19. Страсбург 3:4 Заявка 11 2 0 9 13 - 23 6
20. Дижон 0:1 Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Монпелье 83.4% (126)
X 10.6% (16)
Страсбург 6% (9)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Страсбург
2.73
5.90
5.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.90 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.40 32.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.54 4.50
  2.73 2.11 5.04

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5 9.5 9.5
8.20 1.06 6.40 1.12 2.80 1.44 2.20 1.73 1.85 2.02 7.50 1.08 1.29 3.60 2.63 1.48 1.06 7.40 1.55 2.45 1.01 23.00 1.18 4.75 3.25 1.33 1.75 2.05 1.11 6.50 1.01 15.00
8.20 1.08 6.85 1.11 2.83 1.44 2.16 1.71 1.65 2.38 1.30 3.60 1.22 4.40 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
2.97 1.42 2.58 1.53 2.20 1.72 1.85 2.03 1.65 2.33 1.47 2.77 2.70 1.50 2.35 1.63 2.01 1.88 1.72 2.20 1.55 2.53 5.48 1.17 3.82 1.28 2.47 1.58 2.65 1.51 2.19 1.72 1.71 2.21 1.46 2.82 1.34 3.41 1.57 2.49 1.34 3.38 1.22 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.75 5.75
1.62 2.25 1.30 3.50 1.09 8.20 2.10 1.72 1.19 4.60 1.02 13.00
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32 1.09 7.80 1.06 8.90
2.63 1.52 2.16 1.75 1.67 2.28 1.43 2.94 1.31 3.58 2.06 1.82 1.69 2.25 1.32 3.51 1.23 4.43 1.32 3.50 1.17 5.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.30
3.26 1.34 2.17 1.69 1.53 2.53 1.19 4.80 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
Где смотреть матч Монпелье 4:3 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 4:3 Страсбург

Исход игры
Монпелье
83.4% (126)
Ничья
10.6% (16)
Страсбург
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
45.7% (69)
1:0 Монпелье
21.9% (33)
2:0 Монпелье
11.9% (18)
1:1 Ничья
8.6% (13)
1:2 Страсбург
3.3% (5)
3:1 Монпелье
3.3% (5)
0:1 Страсбург
2% (3)
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