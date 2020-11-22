Монпелье
4:3
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Страсбург
1:0
8' ГолМендеш Педру II
2:0
13' ГолДелор Анди
21' Undefined phrase: football_event_Лала Кенни
2:1
22' ПенальтиЛала Кенни
25' Желтая карточкаМендеш Педру II
2:2
26' ПенальтиДиалло Хабиб
3:2
31' ГолДелор Анди
3:3
45' ГолАжорк Людовик
49' Желтая карточкаАолу Жан-Эде
54' Желтая карточкаКонгре Даниэль
4:3
68' ГолЛаборд Гаэтан
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
28
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лала КенниПолузащитник
-
28 Диалло ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
1:0
13'
2:0
21'
22'
2:1
25'
26'
2:2
31'
3:2
45'
3:3
49'
54'
68'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
9 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 6
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.55
|2.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.27
|3.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.27
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.18
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.18
|6.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.18
|7.
|Суке Арно
|1
|0.09
|8.
|Мендеш Педру II
|1
|0.09
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|4 (2)
|0.36
|2.
|Диалло Хабиб
|3 (1)
|0.27
|3.
|Шахири Мехди
|2
|0.18
|4.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.18
|5.
|Митрович Стефан
|1
|0.09
|6.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.09
|7.
|Льенар Димитри
|0
|0
|8.
|Каси Антони
|0
|0
|9.
|Симакан Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|2
|2.
|Саванье Тежи
|2
|1
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|5.
|Ферри Жордан
|2
|0
|6.
|Делор Анди
|2
|0
|7.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|8.
|Молле Флоран
|0
|1
|9.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|10.
|Мендеш Педру II
|1
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|12.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|3
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|4.
|Коне Ламин
|1
|0
|5.
|Кароль Лионель
|1
|0
|6.
|Митрович Стефан
|1
|0
|7.
|Прчич Саньин
|1
|0
|8.
|Томассон Адриен
|1
|0
|9.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|10.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|15% (3)
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|Страсбург
|0
|38.46% (5)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье
Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =2 -12Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион
Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|5.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|7.
|Лион
|0:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Ланс
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 14
|17
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 20
|17
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|13 - 23
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Страсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Страсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Страсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 4:3 Страсбург
Исход игры
Монпелье
83.4% (126)
Ничья
10.6% (16)
Страсбург
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
62.67% (94)
Нет
37.33% (56)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
45.7% (69)
1:0 Монпелье
21.9% (33)
2:0 Монпелье
11.9% (18)
1:1 Ничья
8.6% (13)
3:1 Монпелье
3.3% (5)
1:2 Страсбург
3.3% (5)
0:1 Страсбург
2% (3)
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