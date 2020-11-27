Твенте
0:2
Второй тайм: 66'
Стадион: Гролс Весте
Ваалвейк
0:1
22' ГолНгонж Сириль
0:2
30' ГолШтоккерс Финн
63' Желтая карточкаПлегесуэло Хулио
16
Дроммел
Йоэл
15
Пири
Кик
32
Бош
Йессе
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
11
Джон
Ола
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Пири КикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
39 Daan Rots
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Джон ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
0:1
30'
0:2
63'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Данило II
|9 (2)
|0.9
|2.
|Черны Вацлав
|4
|0.4
|3.
|Мениг Квинси
|3
|0.3
|4.
|Илич Лука
|1
|0.1
|5.
|Остерволде Джейден
|1
|0.1
|6.
|Брама Вут
|1
|0.1
|7.
|Еремеефф Александер
|1
|0.1
|8.
|Ван Леувен Тейс
|1
|0.1
|9.
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|10.
|Смал Гийс
|0
|0
|11.
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|2
|0.2
|2.
|Штоккерс Финн
|2
|0.2
|3.
|Домашкан Виталий
|2
|0.2
|4.
|Джон Ола
|1
|0.1
|5.
|Бакари Саид
|1
|0.1
|6.
|Анита Вурнон
|0
|0
|7.
|Тахири Анас
|0
|0
|8.
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|9.
|Мёленстен Мелле
|0
|0
|10.
|Ольсак Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Остерволде Джейден
|3
|0
|2.
|Плегесуэло Хулио
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|1
|0
|4.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|5.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|6.
|Черны Вацлав
|1
|0
|7.
|Пири Кик
|1
|0
|8.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|9.
|Бош Йессе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Со Силла
|2
|0
|2.
|Ваутерс Луук
|0
|1
|3.
|Анита Вурнон
|1
|0
|4.
|Тахири Анас
|1
|0
|5.
|Домашкан Виталий
|1
|0
|6.
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|7.
|Бакари Саид
|1
|0
|8.
|Нгонж Сириль
|1
|0
|9.
|Азхиль Айман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|Ваалвейк
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +10 =5 -5Твенте 1:1 ПСВ АДО Ден Хааг 2:4 Твенте Твенте 5:1 ПЕК Зволле Твенте 1:3 Де Графсхап
Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 0:3 Твенте Твенте 1:1 Эммен Твенте 3:1 Гронинген Фейеноорд 1:1 Твенте Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар
Ваалвейк Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ваалвейк 1:1 Херенвен Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 2:2 Камбюр
Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Хераклес 0:1 Ваалвейк Утрехт 3:1 Ваалвейк Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ваалвейк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте 3:1 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Твенте 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:4 Твенте Эредивизие Ваалвейк 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Ваалвейк Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|37 - 5
|24
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|5.
|Твенте
|0:2 Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Херенвен
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|7.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|19 - 12
|14
|8.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Ваалвейк
|2:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 16
|9
|12.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 26
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|11 - 22
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 4
|15
|2.
|ПСВ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Витесс
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Твенте
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|Херенвен
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|Фейеноорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|8.
|Гронинген
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Хераклес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Утрехт
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|11.
|Виллем II
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|12 - 10
|5
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 18
|4
|15.
|Ваалвейк
|2:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Эммен
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|8 - 11
|2
|17.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Витесс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Аякс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|17 - 1
|9
|4.
|ПСВ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Херенвен
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|6.
|Твенте
|0:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Гронинген
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|12 - 9
|6
|9.
|Ваалвейк
|2:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 10
|4
|12.
|Утрехт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 9
|3
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 17
|3
|15.
|Виллем II
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|17.
|Эммен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Хераклес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 16
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Твенте» – «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Твенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ваалвейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Твенте» – «Ваалвейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров